В Одесі вночі прогримів потужний вибух: перші подробиці

В Одесі в ніч на 8 травня лунали вибухи / Фото Reuters

Вночі в неділю, 8 травня, в Одесі прогримів потужний вибух. За попередніми даними, Росія в черговий раз атакувала місто ракетами. В цей час в Одеській та інших областях України, крім окупованої Херсонщини та Криму, була оголошена повітряна тривога.

Як передає Суспільне, повітряна тривога в Одесі оголошувалася чотири рази за ніч і під ранок. Повідомлення про вибухи надійшли близько години і другої години ночі.

В Telegram-каналі Одеса INFO з'явилися повідомлення про те, що ворожі снаряди впали на території Одеської області. Місцеві жителі писали, що від вибуху в їхніх будинках тряслися вікна.

Telegram-канал Х***ая Одеса опублікував відео неба над Одесою минулої ночі.

Як пишуть в соцмережах, неспокійно в ніч на 8 травня було і в Миколаєві. Там також звучали вибухи.

Пізніше в Оперативному командуванні Південь повідомили, що вночі 8 травня українські військові знищили дві ракети типу Х, випущені по Одещині з Чорного моря.

Що таке ракети типу Х

Х-25 (за класифікацією МО США та НАТО - AS-10 Karen) - радянська/російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" малого радіусу дії. Розробка керованої ракети Х-25 ("виріб 69") почалася в ОКБ "Звезда" у 1970 році.

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Як повідомляв Главред, 7 травня в Одесі стали повідомляти про вибухи під час повітряної тривоги. Пізніше стало відомо, що чотири ракети потрапили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею і уламками понівечили багатоповерхові будинки поруч.

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