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"Складав іспити онлайн у підвалі": сусідка розповіла про підлітка, який загинув в Одесі через ракету

3 травня 2022, 13:21

Хлопчик був дуже старанним і гарно вчився.

Сусідка розповіла про підлітка, який загинув в Одесі через ракету/ Скрін з відео, ДСНС України на Одещині

14-річний В’ячеслав, який загинув в Одесі 2 травня внаслідок ракетного удару з боку окупантів, був дуже старанним учнем.

Хлопчик гарно вчився і хвилювався про свою успішність у школі. Через постійні повітряні атаки під час війни був змушений вчитися просто у підвалі. Своїми спогадами про дитину поділилася його сусідка, повідомляється у Telegram-каналі "Одеса. Офіційно".

"Дитина так старанно вчилася. Хлопчик у підвалі складав іспити онлайн. Так хвилювався, що щось вчителька йому не так сказала, і він не встиг по часу", – розповідає жінка.

Вона також знає дівчину, яка отримала сильні поранення внаслідок ракетного удару. За словами жінки, постраждалу звати Ліза і 5 травня їй повинно виповнитися 18 років.

"Заміж мала виходити. Її понесли поранену. Я не знаю, де вона перебувала", – каже жінка.

  • Окупанти влучили ракетою в гуртожиток в Одесі
    Окупанти влучили ракетою в гуртожиток в Одесі ГУ ДСНС України в Одеській області
  • Окупанти влучили ракетою в гуртожиток в Одесі
    Окупанти влучили ракетою в гуртожиток в Одесі ГУ ДСНС України в Одеській області
  • Окупанти влучили ракетою в гуртожиток в Одесі
    Окупанти влучили ракетою в гуртожиток в Одесі ГУ ДСНС України в Одеській області
  • Окупанти влучили ракетою в гуртожиток в Одесі
    Окупанти влучили ракетою в гуртожиток в Одесі ГУ ДСНС України в Одеській області
  • Окупанти влучили ракетою в гуртожиток в Одесі
    Окупанти влучили ракетою в гуртожиток в Одесі ГУ ДСНС України в Одеській області
  • Окупанти влучили ракетою в гуртожиток в Одесі
    Окупанти влучили ракетою в гуртожиток в Одесі ГУ ДСНС України в Одеській області
  • Окупанти влучили ракетою в гуртожиток в Одесі
    Окупанти влучили ракетою в гуртожиток в Одесі ГУ ДСНС України в Одеській області
  • Окупанти влучили ракетою в гуртожиток в Одесі
    Окупанти влучили ракетою в гуртожиток в Одесі ГУ ДСНС України в Одеській області
  • Окупанти влучили ракетою в гуртожиток в Одесі
    Окупанти влучили ракетою в гуртожиток в Одесі ГУ ДСНС України в Одеській області

Вона розповіла, що в момент удару вони з чоловіком були вдома. Тривалий час вони практично живуть у підвалі, адже внаслідок попередніх атак у їхньому житлі повибивало вікна. Проте цього разу вони залишилися у своїй кватирі під час чергової атаки окупантів.

Жінка згадує – коли вдарила ракета, сильно загуркотіло і посипалися стіни та дзеркала. Навколо стало темно, піднявся сильний пил і все було в диму. Було нічим дихати.

Ракета окупантів влетіла в під’їзд, який поруч з квартирою одеситки.

Ракетний удар окупантів по Одесі

Ввечері 2 травня російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі, під час якого влучили в об'єкти міської інфраструктури. Також було пошкоджено церкву – там знесло дах.

Внаслідок атаки загинув 14-річний хлопчик і отримала важкі осколкові поранення дівчина. Пізніше батько загиблого підлітка розповів у соцмережах, як це сталося. За словами батька-військовослужбовця, його син під час ракетної атаки побіг попередити про небезпеку літніх людей.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав ракетний удар по Одесі помстою за 2 травня. Він додав, що росіяни потихеньку почали знищувати курортне місто.

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