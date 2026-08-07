В Єкатеринбурзі масштабна пожежа після атаки дронів - що уразила Україна

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- В РФ горить один із складів Wildberries
У країні-агресорці Росії ранок 7 серпня розпочався з вибухів та задимлення. У Єкатеринбурзі атаковано склад Wildberries на відстані понад 2000 кілометрів від українського кордону.
Про це повідомив український громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко. За його словами, є влучання.
Моніторинговий канал Exilenova+ також повідомив про атаку і розповів більше деталей. Зокрема з'ясувалося, що працівників складу в Єкатеринбурзі евакуювали.
"Повідомляють про пожежу на першому блоці. Склад Wildberries, Екатеринбург", - пишуть монітори.
Для атаки Україна, ймовірно, застосувала дрон "Лютий". Вони також зауважили, що площа займання на складі досить велика і пожежа там може тривати понад дві доби.
Дивіться відео атаки на склад Wildberries в Єкатеринбурзі:
Які наслідки для РФ мають атаки на Wildberries
Главред писав, що за словами провідного аналітика дослідницького агентства Data Insight Сергія Семка, втрати продавців від атак ЗСУ на склади Wildberries у Краснодарі та Невинномиську можуть становити близько 100–120 млрд рублів, якщо вони були повністю завантажені й більша частина товару, що там перебувала, знищена.
На тлі кризи конкурента Ozon акції компанії почали стрімко зростати на Московській біржі. Аналітики пояснюють це очікуваннями, що навіть часткова втрата складських потужностей Wildberries може помітно збільшити частку Ozon на ринку в середньостроковій перспективі, тим часом продавці шукають стабільний канал продажів без ризику повторних атак.
Удари по складах Wildberries - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 5 серпня безпілотники завдали удару по Тульській області в Росії. Під ударом опинився склад компанії Wildberries у місті Алексін.
Напередодні, вранці 3 серпня, у Володимирській області дрони атакували логістичний центр Wildberries площею майже 172 тисячі квадратних метрів - це один із найбільших хабів компанії.
Раніше, 2 серпня, у Самарській області країни-агресорки Росії безпілотники атакували логістичний комплекс компанії Wildberries. Після удару на об’єкті виникла пожежа.
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Про персону: Сергій Стерненко
Сергій Стерненко - український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.
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