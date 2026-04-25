Монітори попередили про загрозу атаки по Україні, Ту-95 вже в повітрі: що відомо

Монітори попереджають про можливу підготовку Росією повторного масованого удару по Україні із залученням стратегічної авіації та крилатих ракет.

Удар по Україні - монітори попередили про підготовку стратавіації

Росія готує повторний удар по Україні із застосуванням стратавіації

Атака може відбутись вже найближчим часом

Російські окупаційні війська можуть готувати повторний комбінований удар по Україні із застосуванням літаків стратегічної авіації. Про це повідомляють моніторингові канали.

Моніторингові канали повідомляють, що станом на 12:30 на аеродромі "Оленья" перебували чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які не залучалися до нічного обстрілу, при цьому невідомо, чи всі вони оснащені ракетами.

Також фіксується переміщення ще трьох таких літаків з аеродрому "Енгельс-2" до "Оленьї", унаслідок чого їхня кількість там може зрости щонайменше до семи.

Окрім цього, в повітрі перебуває ще один Ту-95МС, що вилетів з аеродрому "Українка" і, ймовірно, прямує до "Оленьї" або "Енгельса".

"Можливо борти пройшли повторне спорядження крилатими ракетами, бо вони не повертаються на Далекий Схід", - йдеться у повідомленні.

Монітори зазначають, що Існує ймовірність повторного масованого удару найближчим часом

За оцінками моніторів, зберігається ризик повторного масованого удару найближчим часом, оскільки під час попередньої атаки противник використав не всі наявні засоби ураження, а стратегічні бомбардувальники, які здійснювали пуски вночі, вже повторно озброєні.

Аеродроми стратегічної авіації Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, уночі 25 квітня війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Дніпру Ворог атакував місто ударними безпілотниками, а також балістичними і крилатими ракетами. Є загиблі, кількість поранених росте. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Російські окупанти атакували Україну десятками ракет та сотнями дронів. Основним напрямком удару стало Дніпро. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Відомо, що росіяни запустили 47 ракет та 619 дронів для ударів по Україні. Під обстрілом були також Харківська, Чернігівська, Сумська, Одеська та Київська області. Нашим захисникам вдалося збити та подавити 30 ракет та 580 безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський розкрив наслідки масованої атаки по Україні. Станом на ранок було відомо, що чотири людини було вбито, ще понад 30 поранено в Україні внаслідок нічної атаки РФ.

