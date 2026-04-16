Чому РФ атакує Україну все частіше вдень: експерт вказав на важливий нюанс

Руслан Іваненко
16 квітня 2026, 20:50
Росія оновила підхід до повітряних атак, поєднуючи масовані удари по цілях із переходом до денних атак.
Чому РФ атакує Україну все частіше вдень: експерт вказав на важливий нюанс
Військові фіксують зростання кількості денних атак / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Коротко:

  • Росія змінила тактику ударів по Україні
  • Дрони і ракети запускають залпами
  • "Шахеди" почали застосовувати вдень

Росія змінила тактику повітряних атак по Україні, застосовуючи одночасні залпи з десятків дронів і ракет по одній цілі, а також почала запускати ударні безпілотники типу "шахед" у денний час. Про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Radio NV.

Перехід до денних атак

За словами військового, така зміна тактики має кілька причин.

Передусім російська армія стикається з нестачею пускових установок, що не дозволяє здійснювати безперервні масовані запуски.

"Все одно після декількох пусків, потрібно проводити певну амортизацію, обстеження, перевірку на ступінь придатності для використання у наступних залпах… Їм потрібна кількість пускових установок, який у них немає", — зазначив голова ради резервістів.

Крім того, окупанти роблять ставку на удари у світлий час доби, щоб посилити економічний ефект — зупинку підприємств і транспорту під час повітряних тривог, а також створити додатковий тиск на цивільне населення.

Чому РФ атакує Україну все частіше вдень: експерт вказав на важливий нюанс
Шахед / Інфографіка: Главред

Ще один фактор — кращі умови для роботи коригувальників вдень, коли легше відстежувати результати ударів і залишатися непоміченими, тоді як уночі присутність сторонніх осіб біля об’єктів привертає більше уваги.

В чому особливість атаки — думка речника ПС

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Київ24" повідомив, що російські війська здійснили атаку у дві хвилі — спочатку застосували крилаті ракети, а згодом балістичні. Основний удар, за його словами, був спрямований на Київ.

Ігнат зазначив, що загалом ворог випустив 19 балістичних ракет, з яких 8 вдалося збити.

"Це серйозний результат, але, звісно, хотілося б збивати більше. Проте для цього нам банально потрібно мати чим", — додав речник.

Він підкреслив, що особливістю цієї атаки стало масоване використання балістики під час другої хвилі. Крім того, удари супроводжувалися масовим запуском ударних безпілотників.

Масована атака по Україні в ніч на 16 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, масована атака Росії у ніч на 16 квітня доводить необхідність посилення тиску на агресора та виключає будь-яке пом’якшення санкцій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, у Києві цієї ж ночі пролунали вибухи. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони. Там пошкоджено житлові будинки, офісні приміщення, автомобілі, виникли пожежі.

Нагадаємо, що під ударами опинилися Одеса, Харків, Дніпро та Черкаси. В Одесі — щонайменше 8 загиблих і 16 постраждалих. У Дніпрі є жертви та десятки поранених, у Харкові — влучання в житлових районах.

Про персону: Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

