Чому РФ атакує Україну все частіше вдень: експерт вказав на важливий нюанс

Коротко:
- Росія змінила тактику ударів по Україні
- Дрони і ракети запускають залпами
- "Шахеди" почали застосовувати вдень
Росія змінила тактику повітряних атак по Україні, застосовуючи одночасні залпи з десятків дронів і ракет по одній цілі, а також почала запускати ударні безпілотники типу "шахед" у денний час. Про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Radio NV.
Перехід до денних атак
За словами військового, така зміна тактики має кілька причин.
Передусім російська армія стикається з нестачею пускових установок, що не дозволяє здійснювати безперервні масовані запуски.
"Все одно після декількох пусків, потрібно проводити певну амортизацію, обстеження, перевірку на ступінь придатності для використання у наступних залпах… Їм потрібна кількість пускових установок, який у них немає", — зазначив голова ради резервістів.
Крім того, окупанти роблять ставку на удари у світлий час доби, щоб посилити економічний ефект — зупинку підприємств і транспорту під час повітряних тривог, а також створити додатковий тиск на цивільне населення.
Ще один фактор — кращі умови для роботи коригувальників вдень, коли легше відстежувати результати ударів і залишатися непоміченими, тоді як уночі присутність сторонніх осіб біля об’єктів привертає більше уваги.
В чому особливість атаки — думка речника ПС
Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Київ24" повідомив, що російські війська здійснили атаку у дві хвилі — спочатку застосували крилаті ракети, а згодом балістичні. Основний удар, за його словами, був спрямований на Київ.
Ігнат зазначив, що загалом ворог випустив 19 балістичних ракет, з яких 8 вдалося збити.
"Це серйозний результат, але, звісно, хотілося б збивати більше. Проте для цього нам банально потрібно мати чим", — додав речник.
Він підкреслив, що особливістю цієї атаки стало масоване використання балістики під час другої хвилі. Крім того, удари супроводжувалися масовим запуском ударних безпілотників.
Масована атака по Україні в ніч на 16 квітня - що відомо
Як повідомляв Главред, масована атака Росії у ніч на 16 квітня доводить необхідність посилення тиску на агресора та виключає будь-яке пом’якшення санкцій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Крім того, у Києві цієї ж ночі пролунали вибухи. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони. Там пошкоджено житлові будинки, офісні приміщення, автомобілі, виникли пожежі.
Нагадаємо, що під ударами опинилися Одеса, Харків, Дніпро та Черкаси. В Одесі — щонайменше 8 загиблих і 16 постраждалих. У Дніпрі є жертви та десятки поранених, у Харкові — влучання в житлових районах.
Про персону: Іван Тимочко
Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.
