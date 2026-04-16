Чому РФ атакує Україну все частіше вдень: експерт вказав на важливий нюанс

Росія оновила підхід до повітряних атак, поєднуючи масовані удари по цілях із переходом до денних атак.

Військові фіксують зростання кількості денних атак

Росія змінила тактику повітряних атак по Україні, застосовуючи одночасні залпи з десятків дронів і ракет по одній цілі, а також почала запускати ударні безпілотники типу "шахед" у денний час. Про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Radio NV.

Перехід до денних атак

За словами військового, така зміна тактики має кілька причин.

Передусім російська армія стикається з нестачею пускових установок, що не дозволяє здійснювати безперервні масовані запуски.

"Все одно після декількох пусків, потрібно проводити певну амортизацію, обстеження, перевірку на ступінь придатності для використання у наступних залпах… Їм потрібна кількість пускових установок, який у них немає", — зазначив голова ради резервістів.

Крім того, окупанти роблять ставку на удари у світлий час доби, щоб посилити економічний ефект — зупинку підприємств і транспорту під час повітряних тривог, а також створити додатковий тиск на цивільне населення.

Шахед / Інфографіка: Главред

Ще один фактор — кращі умови для роботи коригувальників вдень, коли легше відстежувати результати ударів і залишатися непоміченими, тоді як уночі присутність сторонніх осіб біля об’єктів привертає більше уваги.

В чому особливість атаки — думка речника ПС Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Київ24" повідомив, що російські війська здійснили атаку у дві хвилі — спочатку застосували крилаті ракети, а згодом балістичні. Основний удар, за його словами, був спрямований на Київ. Ігнат зазначив, що загалом ворог випустив 19 балістичних ракет, з яких 8 вдалося збити. "Це серйозний результат, але, звісно, хотілося б збивати більше. Проте для цього нам банально потрібно мати чим", — додав речник. Він підкреслив, що особливістю цієї атаки стало масоване використання балістики під час другої хвилі. Крім того, удари супроводжувалися масовим запуском ударних безпілотників.

Масована атака по Україні в ніч на 16 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, масована атака Росії у ніч на 16 квітня доводить необхідність посилення тиску на агресора та виключає будь-яке пом’якшення санкцій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, у Києві цієї ж ночі пролунали вибухи. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони. Там пошкоджено житлові будинки, офісні приміщення, автомобілі, виникли пожежі.

Нагадаємо, що під ударами опинилися Одеса, Харків, Дніпро та Черкаси. В Одесі — щонайменше 8 загиблих і 16 постраждалих. У Дніпрі є жертви та десятки поранених, у Харкові — влучання в житлових районах.

Про персону: Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

