Трамп вперше відреагував на масований удар РФ по Україні 16 квітня - що сказав

Дональд Трамп прокоментував нічну атаку Росії, назвавши її жахливою та заявивши про прагнення до врегулювання війни на тлі ситуації навколо Ірану.

Трамп вперше відреагував на масований удар РФ

Трамп назвав жахливим російський удар по Україні

Президент США визнав, що зараз вся його увага зосереджена на війні проти Ірану

Президент США Дональд Трамп відреагував на масований комбінований удар країни-агресорки Росії по території України через який загинуло щонайменше 15 людей та постраждали ще десятки громадян. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, яке транслювало Sky News.

Журналіст поцікавився у Трампа, яка його реакція на нічну атаку Росії на Київ.

"Я думаю, що це жахливо", — відповів Трамп.

У відповідь він заявив, що хотів би врегулювання ситуації в Україні, водночас визнавши, що нині його основна увага прикута до подій навколо Ірану.

За його словами, ситуація в Україні продовжує розвиватися, і він сподівається на досягнення порозуміння, адже через війну гине багато людей. Водночас він наголосив, що наразі зусилля зосереджені на Ірані, зокрема на тому, чи вдасться довести відповідні процеси до завершення, що, на його думку, є цілком можливим.

Звідки і якими видами зброї Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 16 квітня Київ опинився під масованим ракетним ударом з боку російських військ із застосуванням балістики. У столиці пролунала серія вибухів, працювали сили протиповітряної оборони.

Водночас у Дніпрі внаслідок нічної атаки загинули двоє людей, ще 27 дістали поранення. За інформацією очільника Дніпропетровської ОДА Олександра Ганжі, 14 постраждалих госпіталізовані, п’ятеро з них перебувають у важкому стані.

Загалом у ніч на 16 квітня та вранці Росія здійснила масштабний комбінований удар по Україні, застосувавши ракети й дрони. Під атаками опинилися Одеса, Харків, Дніпро та Черкаси, а Київ зазнав ударів як балістичними ракетами, так і безпілотниками.

Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

