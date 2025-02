Мир з Росією на основі Стамбульських угод: в США назвали небезпеки для України

Про що йдеться у звіті ISW:

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф 23 лютого заявив, що стамбульські протоколи початку 2022 року можуть слугувати орієнтиром для переговорів між Росією та Україною. Водночас угода, заснована на цих положеннях, фактично означатиме капітуляцію України. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Російський лідер Володимир Путін та інші високопосадовці неодноразово називали мирні переговори в Стамбулі 2022 року оптимальною основою для майбутніх домовленостей. Такий формат дозволив би Росії нав’язати свої вимоги Заходу, що фактично закріпило б її позиції у війні проти України.

У березні та червні 2024 року The Wall Street Journal (WSJ) і New York Times (NYT) повідомили, що отримали кілька варіантів проєктів угод, підготовлених під час українсько-російських мирних переговорів у Стамбулі у 2022 році. Документи свідчать, що сторони попередньо погоджували відмову України від вступу в НАТО та її статус як постійно нейтральної держави поза військовими блоками.

Згідно з цими проєктами, Україні заборонялося отримувати іноземну зброю та розміщувати військовий персонал інших країн. Росія також вимагала обмеження чисельності української армії до 85 000 військовослужбовців, 342 танків і 519 артилерійських систем, а дальність українських ракет не повинна була перевищувати 40 км, що створювало безпечні умови для розміщення російських військових об’єктів біля кордону.

Проєкти угод передбачали, що гарантії безпеки Україні нададуть США, Велика Британія, Китай, Франція та Росія, а Москва наполягала на включенні до їхнього переліку Білорусі. Передбачалося також скасування всіх міжнародних угод України, які суперечать її нейтральному статусу, включаючи договори про військову допомогу.

Ці вимоги Росія висувала на початковому етапі вторгнення, коли її війська вели наступ на Київ, а також у східних, північно-східних і південних регіонах України, до українських контрнаступів, що призвели до звільнення значних територій у Харківській і Херсонській областях.

За оцінками аналітиків ISW, Україна навряд чи погодиться на будь-яку мирну угоду, яка ґрунтується на стамбульських переговорах, адже такі домовленості фактично означали б повну капітуляцію перед стратегічними воєнними цілями Росії.

"Стамбульські переговори фактично задовольнили давні вимоги Росії щодо "денацифікації" - повалення та заміни демократично обраного українського уряду і встановлення проросійської маріонеткової держави - та "демілітаризації" - обмеження та скорочення української армії до рівня, який не дозволить їй захистити себе від майбутньої російської агресії", - йдеться у звіті.

Також експерти зазначають, що умови цих переговорів відповідали вимогам Кремля щодо відмови України від прагнення вступити до НАТО чи інших безпекових альянсів у майбутньому. Володимир Зеленський у 2022 році залишив стамбульські переговори за підтримки Європи та США, і, ймовірно, відкине такі пропозиції й у 2025 році.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США та Росія вели переговори протягом усього періоду війни, і цей процес досі триває. Водночас як наголосив Володимир Зеленський 23 лютого під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2025", вирішення питання війни в Україні без її безпосередньої участі неможливе.

Росія намагається затягнути мирні переговори на невизначений термін, використовуючи ситуацію на фронті для формування вигідних для себе умов припинення війни. За інформацією The Wall Street Journal, Кремль не зацікавлений у швидкому завершенні бойових дій. Москва неодноразово застосовувала подібну тактику, покращуючи свої позиції на переговорах за рахунок військових операцій, зокрема в Сирії та під час ялтинських переговорів у роки Другої світової війни.

Очікується, що до кінця лютого в Саудівській Аравії відбудеться зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа. Політичний експерт Тарас Загородній припускає, що такі переговори дійсно можуть відбутися, і вважає, що Україна має діяти активно, а не займати вичікувальну позицію.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.