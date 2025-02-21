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Переговори з Росією: Загородній назвав головні козирі України

Анна Ярославська
21 лютого 2025, 04:30
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Україна не повинна сидіти, склавши руки, під час переговорів Трампа і Путіна.
Тарас Загородний, Путин, Трамп
Зустріч Путіна і Трампа може відбутися / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНІАН

Головні тези:

  • Зустріч Путіна і Трампа може відбутися
  • Україна повинна вдрити по РФ
  • У Києва є козирі

Російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп мають зустрітися до кінця лютого в Саудівській Аравії. Політичний експерт Тарас Загородній спрогнозував, чого чекати Україні.

По-перше, Загородній вважає, що зустріч дійсно може відбутися. При цьому Україна не повинна бездіяти.

"Під час цієї зустрічі Україна має здійснити ракетну атаку на територію Росії, даючи зрозуміти: про що б вони там не домовлялися, нас цікавлять кордони 1991 року. Тим паче, американці голосували за документ в ООН, де йдеться про репарації, виведення всіх російських військ із території України тощо", - сказав Загородній в інтерв'ю Главреду.

Також аналітик відповів, які в України наразі є козирі на переговорах.

"По-перше, істерика, яку закотила Європа. Вона теж хоче бути стороною переговорів. Раз так, чудово, треба підключати. Нехай США і Європа борються за те, хто з них більший патріот України. Нехай дають більше ресурсів. Якщо європейці виділять гроші на закупівлю американської зброї, Трамп буде взагалі щасливий: американський ВПК працюватиме", - вважає Загородній.

По-друге, на його думку, козирем є ВПК України, зброя, яка, незалежно від того, що відбувається, дозволяє нав'язувати свій порядок денний.

Дивіться відео - Тарас Загородній розповів про план Б Трампа щодо України:

Переговори США і РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 18 лютого в столиці Саудівської Аравії відбулися закриті переговори представників США і Росії, які тривали близько 4,5 годин у два раунди. У США переговори назвали "важливим кроком вперед". Також погоджено створення команд, які працюватимуть над припиненням війни в Україні та питаннями післявоєнного врегулювання.

18 лютого Зеленський наголосив, що рішення щодо завершення війни не можуть ухвалюватися без України. Візит української делегації в Ер-Ріяд перенесли на 10 березня.

Тим часом президент РФ Володимир Путін прагне зробити російську делегацію на переговорах зі США максимально ефективною, щоб досягти для Росії найвигідніших умов. Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни.

Як повідомляє NBC News з посиланням на представників західної розвідки і представників Конгресу США, Путін навіть з урахуванням переговорів між РФ і США впевнений, що він зможе контролювати всю Україну і мати вплив на Європу.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Володимир Путін Тарас Загородній мирні переговори з Росією
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