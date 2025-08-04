Мінус один ЗРК С-300: в Генштабі похвалились точним ударом по окупантах

ЗСУ послаблюють здатність ворога до ведення бойових дій.

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Ліквідація ЗРК С-30О / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Генштаб ЗСУ

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Українські військові знищили зенітний ракетний комплекс С-300 росіян

Це сталось на тимчасово окупованій території Запорізької області

Дана операція знизить вогневі спроможності ворога

Сили оборони України знищили російський зенітний ракетний комплекс С-300 на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що 2 серпня Сили оборони України завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області. У результаті операції було знищено зенітний ракетний комплекс С-300.

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Знищено ЗРК С-300 / фото: Генштаб ЗСУ

"Ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великі відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також додали, що цей удар вкотре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях.

"Сили оборони України продовжують планомірне знищення ключових елементів воєнного потенціалу Росії, що послаблює здатність ворога до ведення бойових дій, утримання незаконно захоплених територій і забезпечення окупації", - підсумували там.

ЗРК С-300 / Інфографіка: Главред

Удар по аеродрому росіян в Криму

Варто зауважити, що 4 серпня СБУ провела успішну спецоперацію на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Там вдалось уразити 5 винищувачів РФ, один з яких знищений повністю.

Дана операція направлена на те, щоб послабити можливості країни-агресора вести війну.

Удари ЗСУ по росіянах - що відомо

Як повідомляв Главред, Сили безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовим Сил оборони завдали успішного удару по базі ПММ аеропорту "Сочі". Внаслідок атаки постраждав паливно-заправний комплекс аеропорту.

У ніч проти 2 серпня українські сили здійснили низку вдалих ударів по об’єктах російської нафтопереробної та оборонної промисловості.

Крім того, Сили оборони України звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області, яке раніше було окуповане російськими військами.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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