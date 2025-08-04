Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Мінус один ЗРК С-300: в Генштабі похвалились точним ударом по окупантах

Марія Николишин
4 серпня 2025, 16:06
291
ЗСУ послаблюють здатність ворога до ведення бойових дій.
Мінус один ЗРК С-300: в Генштабі похвалились точним ударом по окупантах
Ліквідація ЗРК С-30О / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Генштаб ЗСУ

Головне:

  • Українські військові знищили зенітний ракетний комплекс С-300 росіян
  • Це сталось на тимчасово окупованій території Запорізької області
  • Дана операція знизить вогневі спроможності ворога

Сили оборони України знищили російський зенітний ракетний комплекс С-300 на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що 2 серпня Сили оборони України завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області. У результаті операції було знищено зенітний ракетний комплекс С-300.

відео дня
Мінус один ЗРК С-300: в Генштабі похвалились точним ударом по окупантах
Знищено ЗРК С-300 / фото: Генштаб ЗСУ

"Ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великі відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також додали, що цей удар вкотре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях.

"Сили оборони України продовжують планомірне знищення ключових елементів воєнного потенціалу Росії, що послаблює здатність ворога до ведення бойових дій, утримання незаконно захоплених територій і забезпечення окупації", - підсумували там.

Мінус один ЗРК С-300: в Генштабі похвалились точним ударом по окупантах
ЗРК С-300 / Інфографіка: Главред

Удар по аеродрому росіян в Криму

Варто зауважити, що 4 серпня СБУ провела успішну спецоперацію на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Там вдалось уразити 5 винищувачів РФ, один з яких знищений повністю.

Дана операція направлена на те, щоб послабити можливості країни-агресора вести війну.

Удари ЗСУ по росіянах - що відомо

Як повідомляв Главред, Сили безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовим Сил оборони завдали успішного удару по базі ПММ аеропорту "Сочі". Внаслідок атаки постраждав паливно-заправний комплекс аеропорту.

У ніч проти 2 серпня українські сили здійснили низку вдалих ударів по об’єктах російської нафтопереробної та оборонної промисловості.

Крім того, Сили оборони України звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області, яке раніше було окуповане російськими військами.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні С-300 Генштаб ЗСУ новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Атомні підводні човни США у Росії: у Путіна сховали Медведєва і зробили заяву

Атомні підводні човни США у Росії: у Путіна сховали Медведєва і зробили заяву

17:04Світ
РФ стягує додаткові сили на Запорізький напрямок: що задумав ворог

РФ стягує додаткові сили на Запорізький напрямок: що задумав ворог

16:48Фронт
Мінус один ЗРК С-300: в Генштабі похвалились точним ударом по окупантах

Мінус один ЗРК С-300: в Генштабі похвалились точним ударом по окупантах

16:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ультиматум Росії від Трампа: в ОПЕК+ погодили рішення щодо нафти - Reuters

Ультиматум Росії від Трампа: в ОПЕК+ погодили рішення щодо нафти - Reuters

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

Життя трьох знаків зодіаку налагодиться найближчим часом: хто вони

Життя трьох знаків зодіаку налагодиться найближчим часом: хто вони

Влупить +9 та литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду

Влупить +9 та литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду

Останні новини

17:04

Атомні підводні човни США у Росії: у Путіна сховали Медведєва і зробили заяву

16:54

Деко засяє сліпучою чистотою: напрочуд простий спосіб очищенняВідео

16:52

Шалений стрибок вгору: новий курс долара та євро неприємно дивує

16:50

Справжній "смак" радянщини: якої їжі насправді ніколи не існувало в СРСРВідео

16:48

РФ стягує додаткові сили на Запорізький напрямок: що задумав ворог

Путін хворий, Росія може відкрити другий фронт у Європі вже в 2026 році – КоваленкоПутін хворий, Росія може відкрити другий фронт у Європі вже в 2026 році – Коваленко
16:06

Мінус один ЗРК С-300: в Генштабі похвалились точним ударом по окупантах

15:51

"Путін може ще 5 років не прожити": який підступний план він спішить втілити у життяВідео

15:43

Острів із поганою славою, де Путін ховався від кримінальної справи: чим відомий ВалаамВідео

15:21

Консервація вдарить по кишені: базовий сезонний овоч невпинно дорожчає

Реклама
15:02

Вогонь освітив небо: ЗСУ вдарили по паливному комплексу аеропорту "Сочі"

14:54

47-річна українська акторка вагітна: "Дякую тобі, Боже!"

14:43

РФ готується до нової війни: Коваленко назвав два тривожні сигнали

14:39

Дощів побільшає: українців попередили про сильні опади у кількох областях

14:29

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

13:55

Шкребти більше не потрібно: плями на сидінні унітаза зникнуть миттєвоВідео

13:38

СБУ потужно атакувала ключовий аеродром росіян в Криму: що вдалося знищити

13:30

Хто візьме участь у новому сезоні масштабного проєкту "Клуб 1%" від телеканалу 1+1 Україна

13:13

Adam та KOLA створили офіційний саундтрек до серіалу "Вітя" — слухайте вже зараз

13:10

Харківщину, Сіверський, Куп'янський та Краматорський напрямки фронту відвідав Голова ДПСУ Дейнеко

13:05

У Львові горить готель з людьми, чути крики про допомогу: деталіВідео

Реклама
13:00

"На небезпечній межі": хто відмовився пускати Максима Галкіна в Україну

13:00

Перед дедлайном Трампа Путіну: найближчими днями Келлог відвідає Україну

12:57

Гра в імітацію: Коваленко сказав, що дадуть переговори і чи буде перемир'я

12:48

Телеканал ПЛЮСПЛЮС відзначає 13 років мовлення в ефірі: цікаві деталі

12:46

Де три відмінності між дідусями: лише найуважніший зможе їх помітити

12:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 серпня (оновлюється)

12:28

Окупанти штурмували нову ділянку кордону: у МВА повідомили, чи прорвався ворог

12:03

Вишневі, сині та зелені: чому у СРСР чорні "Жигулі" були великою рідкістю

11:45

Усім українським біженцям в Німеччині хочуть скасувати соціальні виплати - Bild

11:26

"Угода, щоб більше не гинули люди": Трамп зробив заяву про послання для РФ через Віткоффа

10:59

Притула став батьком учетверте і показав перші фото дитини - хто народився

10:56

РФ хоче змусити українців тікати з міст: ворог готує нові удари по енергетиці

10:53

Переговори Зеленського, Трампа і Путіна можливі: посол вказав на нюанс

10:45

Китайський гороскоп на завтра 5 серпня: Кроликам - небезпека, Тиграм - лють

10:20

Дрони РФ атакували Одеську область: горіли радіоринок і гуртожитокФото

10:11

"Батьківщина прокляне": Дмитро Гордон засвітився зі зрадницею Таїсією Повалій

10:04

Покровськ стискають у напівкільце: експерт заявив про перерізання важливої траси

09:53

ЗСУ мали успіх на одному з напрямків фронту: де вдалося просунутися бійцям

09:30

Промову Тимошенко в Раді порівняли з виступом Путіна перед вторгненням актуально

09:23

Чи пощастить Путіну знову?Погляд

Реклама
09:09

Перетворять солому на золото: 4 знаки зодіаку розбагатіють до кінця літа

09:08

РФ запустила "Кинджали" по Україні: куди летять ракети

09:01

"Вони хитрі персонажі": Трамп сказав, чи подіють нові санкції на РФВідео

09:00

"Я дурень": Потап назвав причину розлучення з дружиною і приголомшив подробицями

08:57

Російська нафта в пріоритеті: Китай знехтував важливим попередженням США

08:12

Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:58

РФ готується до атак на Україну з Донецького аеропорту: в ISW оцінили небезпеку

07:37

Дрони атакували в РФ важливий об'єкт: що було під приціломВідео

06:58

Віткофф цього тижня поїде до РФ: яке послання Трамп надсилає до МосквиВідео

06:13

Трамп просто забув, що він агент КремляПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти