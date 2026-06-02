Мінус НПЗ, склади БпЛА та корабель: ЗСУ атакували важливі об’єкти РФ

Внаслідок успішних ударів спалахнули пожежі.

Удар по російських НПЗ

Головне:

Генштаб повідомив про серію успішних ударів по РФ

Серед цілей були НПЗ, склад дронів і корабель

Наслідки та масштаби пошкоджень ще уточнюються

1 червня та в ніч на 2 червня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, під удар потрапили НПЗ "Ильский", ЗРГК "Панцирь-С1" та корабель. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що НПЗ "Ильский" в Краснодарському краї є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Потужність переробки становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення ЗС РФ.

"Підтверджено ураження цілі з подальшою пожежою на території заводу. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також відомо про ураження зенітно ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1" в Криму, складу БпЛА в Донецькій області та пунктів управління БпЛА окупантів у районах Бєлгородської, Запорізької і Херсонської областей.

"Серед іншого, у ніч на 1 червня уражено корабель окупантів у районі базування (Міжводне, ТОТ АР Крим). За попередньою інформацією - це судно розмагнічування. Результати уточнюються", - додали у Генштабі.

Підтвердження ударів по інших НПЗ

Водночас за результатами ракетного удару крилатими ракетами "Нептун" 31 травня по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області РФ підтверджено ураження двох установок первинної переробки нафти, АВТ-1 та АВТ-2, з подальшою пожежею на території підприємства.

Крім того, в результаті влучань 31 травня по території Саратовського НПЗ підтверджено ураження установки первинної переробки нафти АВТ-6.

Важливість ударів по НПЗ в Росії

Фахівець з питань комунікації, партнерства та інтеграції в ЄС у Razom We Stand Максим Гардус заявляв, що у разі посилення ударів по нафтопереробній та експортній інфраструктурі Росія втрачає можливість вивозити нафту за кордон і змушена переорієнтовувати її переробку всередині країни.

За його словами, у випадку неможливості збуту нафти росіянам доведеться консервувати свердловини, а це складний і ризикований процес.

"Крім того, НПЗ виробляють нафтопродукти, а це продукція з більшою доданою вартістю. На тонні бензину Росія заробляє більше, ніж на тонні сирої нафти. Тому удари по НПЗ — це також вагомий спосіб зменшити доходи федерального бюджету РФ", - підкреслив він.

Удари Сил оборони - останні новини

Як повідомляв Главред, у середині травня Сили оборони України завдали ударів по нафтогазовій інфраструктурі РФ, зокрема було уражено гігантські нафтові резервуари і НПЗ. Це спричинило значну пожежу на підприємствах "Лукойл" і "Ярославль-3".

У ніч на 22 травня ЗСУ атакували російські об'єкти, включно з військовим спецпідрозділом "Рубікон" та об’єктами нафтогазової інфраструктури. Ці удари мали стратегічне значення для зменшення потенціалу противника у веденні бойових дій.

Крім того, у кінці травня Сили оборони уразили ключові об’єкти у глибокому тилу ворога в Брянській області та окупованому Криму. Зафіксовано ураження складів боєприпасів і комунікаційних вузлів ворога.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

