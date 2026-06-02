Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Мінус НПЗ, склади БпЛА та корабель: ЗСУ атакували важливі об’єкти РФ

Марія Николишин
2 червня 2026, 13:02
google news Підпишіться
на нас в Google
Внаслідок успішних ударів спалахнули пожежі.
Мінус НПЗ, склади БпЛА та корабель: ЗСУ атакували важливі об’єкти РФ
Удар по російських НПЗ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Генштаб повідомив про серію успішних ударів по РФ
  • Серед цілей були НПЗ, склад дронів і корабель
  • Наслідки та масштаби пошкоджень ще уточнюються

1 червня та в ніч на 2 червня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, під удар потрапили НПЗ "Ильский", ЗРГК "Панцирь-С1" та корабель. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що НПЗ "Ильский" в Краснодарському краї є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Потужність переробки становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення ЗС РФ.

відео дня

"Підтверджено ураження цілі з подальшою пожежою на території заводу. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також відомо про ураження зенітно ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1" в Криму, складу БпЛА в Донецькій області та пунктів управління БпЛА окупантів у районах Бєлгородської, Запорізької і Херсонської областей.

"Серед іншого, у ніч на 1 червня уражено корабель окупантів у районі базування (Міжводне, ТОТ АР Крим). За попередньою інформацією - це судно розмагнічування. Результати уточнюються", - додали у Генштабі.

Мінус НПЗ, склади БпЛА та корабель: ЗСУ атакували важливі об’єкти РФ
ЗРК "Панцир-С1" / Інфографіка: Главред

Підтвердження ударів по інших НПЗ

Водночас за результатами ракетного удару крилатими ракетами "Нептун" 31 травня по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області РФ підтверджено ураження двох установок первинної переробки нафти, АВТ-1 та АВТ-2, з подальшою пожежею на території підприємства.

Крім того, в результаті влучань 31 травня по території Саратовського НПЗ підтверджено ураження установки первинної переробки нафти АВТ-6.

Мінус НПЗ, склади БпЛА та корабель: ЗСУ атакували важливі об’єкти РФ
Ракета "Нептун" / Інфографіка: Главред

Важливість ударів по НПЗ в Росії

Фахівець з питань комунікації, партнерства та інтеграції в ЄС у Razom We Stand Максим Гардус заявляв, що у разі посилення ударів по нафтопереробній та експортній інфраструктурі Росія втрачає можливість вивозити нафту за кордон і змушена переорієнтовувати її переробку всередині країни.

За його словами, у випадку неможливості збуту нафти росіянам доведеться консервувати свердловини, а це складний і ризикований процес.

"Крім того, НПЗ виробляють нафтопродукти, а це продукція з більшою доданою вартістю. На тонні бензину Росія заробляє більше, ніж на тонні сирої нафти. Тому удари по НПЗ — це також вагомий спосіб зменшити доходи федерального бюджету РФ", - підкреслив він.

Мінус НПЗ, склади БпЛА та корабель: ЗСУ атакували важливі об’єкти РФ
НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари Сил оборони - останні новини

Як повідомляв Главред, у середині травня Сили оборони України завдали ударів по нафтогазовій інфраструктурі РФ, зокрема було уражено гігантські нафтові резервуари і НПЗ. Це спричинило значну пожежу на підприємствах "Лукойл" і "Ярославль-3".

У ніч на 22 травня ЗСУ атакували російські об'єкти, включно з військовим спецпідрозділом "Рубікон" та об’єктами нафтогазової інфраструктури. Ці удари мали стратегічне значення для зменшення потенціалу противника у веденні бойових дій.

Крім того, у кінці травня Сили оборони уразили ключові об’єкти у глибокому тилу ворога в Брянській області та окупованому Криму. Зафіксовано ураження складів боєприпасів і комунікаційних вузлів ворога.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
НПЗ Генштаб ЗСУ новини України війна Росії та України Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Завершення війни до кінця доби: в Кремлі висунули ультиматум Зеленському

Завершення війни до кінця доби: в Кремлі висунули ультиматум Зеленському

13:43Війна
Вони бігли в укриття: у Києві загинула мама, її дітей госпіталізували

Вони бігли в укриття: у Києві загинула мама, її дітей госпіталізували

13:41Війна
Мінус НПЗ, склади БпЛА та корабель: ЗСУ атакували важливі об’єкти РФ

Мінус НПЗ, склади БпЛА та корабель: ЗСУ атакували важливі об’єкти РФ

13:02Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика за партою за 14 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика за партою за 14 с

Долар і євро раптово підскочив: новий курс валют на 2 червня

Долар і євро раптово підскочив: новий курс валют на 2 червня

Старовинне українське слово "копистка": що воно насправді означає

Старовинне українське слово "копистка": що воно насправді означає

Завершення війни до кінця доби: в Кремлі висунули ультиматум Зеленському

Завершення війни до кінця доби: в Кремлі висунули ультиматум Зеленському

Чим протерти меблі, щоб пил не осідав тижнями: трюк, про який знають одиниці

Чим протерти меблі, щоб пил не осідав тижнями: трюк, про який знають одиниці

Останні новини

14:23

"Будемо лікувати": Ольга Сумська в лікарні повідомила про діагноз

14:22

Всього одна проста звичка під час змивання допоможе зберегти туалет чистим

13:49

Чому 3 червня варто стежити за вітром: яке церковне свято

13:43

Завершення війни до кінця доби: в Кремлі висунули ультиматум Зеленському

13:41

Вони бігли в укриття: у Києві загинула мама, її дітей госпіталізувалиФото

Росія готується захопити один із обласних центрів України, це мета на 2026 рік - ПреображенськийРосія готується захопити один із обласних центрів України, це мета на 2026 рік - Преображенський
13:35

"Неприємні речі": путіністка Єгорова не дає спокою колишньому чоловікові

13:11

Розкрито таємницю річки, через яку може "зникнути все на світі"Відео

13:05

Чи потрібно насправді зливати перший бульйон - відповідь кулінарів здивує багатьох

13:02

Мінус НПЗ, склади БпЛА та корабель: ЗСУ атакували важливі об’єкти РФ

Реклама
12:48

Одна помилка у червні може занапастити весь урожай: що потрібно терміново зробити з виноградомВідео

12:14

Гороскоп Таро на завтра, 3 червня: Тельцям — увага, Овнам — ризик

12:12

Китайський гороскоп на завтра, 3 червня: Бикам — кар'єра, Козлам — щедрість

12:11

Квітів буде вдвічі більше: які рослини потрібно обрізати на початку літаВідео

12:11

РФ переходить до нового етапу війни: на яке озброєння робить ставку Путін

12:07

Шкідники і борошниста роса зникнуть: чим потрібно обприскати рослиниВідео

11:56

Є великий дефіцит ракет до ППО: Ігнат прямо сказав, чи покращиться ситуаціяФото

11:52

Кошеня подолало 161 кілометр під капотом автомобіля і вижилоВідео

11:46

Ні допомоги, ні контакту: екс Остапчука розповіла про спільне житло після прильоту

11:21

"Перш ніж проситися": Решетник розкрив, чому Потапу не світить "Холостяк"

11:17

Кличко різко відповів на запитання про дочку від американської акторки

Реклама
11:04

Путін хоче використати Трампа: названо головні цілі Кремля та терміни війни

10:49

Багато загиблих, під завалами люди: Зеленський розкрив наслідки ударів по УкраїніФото

10:48

Їхав рятувати людей: ракети РФ вбили майора Антона Ярмоленка у ДніпріФото

10:47

Чоловік вирішив помститися після розлучення і зруйнував дім, з родиною всерединіВідео

10:45

Помідори та огірки після заморозків: що зробити, щоб вони знову пішли в ріст

10:20

"Бажання одне - зустріти ранок": зірки приголомшені нічною атакою на Київ

10:04

У Дніпрі зростає кількість жертв атаки РФ: з-під завалів витягли тіло вбитої дитиниФотоВідео

10:01

"РФ горітиме сильніше": у РНБО зробили жорстку заяву після атаки на Україну

09:40

РФ здригалася від потужних вибухів: де були влучання та масштабні пожежіФото

09:38

Кінець чорної смуги: життя трьох знаків китайського гороскопу зміниться вже в червні

09:01

Здійнялася сильна пожежа: РФ влупила по житлових будинках у СумахФото

08:59

РФ запустила Циркони, Калібри та дрони, зафіксовано влучання 33 ракет: деталі нічного ударуФото

08:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 червня (оновлюється)

08:30

Переговори про мир і вибори в США: Денисенко розповів, чого очікуватиПогляд

08:18

Карта Deep State онлайн за 2 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:51

У Києві пролунали вибухи, РФ знову завдала удару балістичною зброєю: що відомоФото

07:44

Численні жертви, пожежі та руйнування: Росія завдала удару по Дніпру та ХарківщиніФото

06:52

Масштабний удар РФ по Києву: зруйновано багатоповерхівки, 4 загиблих, десятки пораненихФото

05:10

Справжня смуга везіння: три знаки зодіаку стануть на шлях достатку

04:41

Старовинне українське слово "копистка": що воно насправді означає

Реклама
04:07

Як правильно прати подушки влітку в домашніх умовах: головні правила

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика за партою за 14 с

03:30

Вони мають особливу енергію: у які дні народжуються найуспішніші люди

02:32

Серія гучних вибухів в Києві: РФ комбіновано атакувала столицю, подробиці

02:29

Знають далеко не всі: райдуга чи веселка - як сказати правильно українською

01:59

Гучні вибухи, руйнування, пожежі та постраждалі: РФ атакувала два велики містаФото

00:26

РФ запустила "Калібри" та підняла "Тушки": коли очікувати ракети над Україною

00:13

На Дніпропетровщині запустили безкоштовні соціальні автобуси — як вони курсують

01 червня, понеділок
23:22

"Ніхто не звітує": Ольга Сумська розкрила правду про сімейний бюджет

23:16

Проточної води недостатньо: як правильно мити куплену полуницю у два крокиВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти