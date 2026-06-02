Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін хоче використати Трампа: названо головні цілі Кремля та терміни війни

Марія Николишин
2 червня 2026, 11:04
google news Підпишіться
на нас в Google
У Росії закінчуються гроші, щоб купувати найманців.
Путін хоче використати Трампа: названо головні цілі Кремля та терміни війни
Путін хоче вести війну ще два роки / колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru

Головне із заяви політолога:

  • Мета РФ на цей рік — захоплення великого обласного центру
  • Далі можлива блокада України
  • Росія прагне вкластися в терміни президентства Трампа

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що зможе вести війну проти України ще у найближчі два роки. Він орієнтується на так звані військові сезони - періоди, коли можна ефективно вести військові дії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський.

За його словами, зараз Росія, схоже, готується до нового великого наступу.

відео дня

"Відповідно, це сезон цього року. Судячи з їхніх заяв — і не тільки з їхніх заяв, але й, наприклад, із заяв Володимира Зеленського та європейських лідерів, — вони або збираються наносити удар з боку Білорусі, або починати наступ на півдні та південному сході й намагатися захопити Запоріжжя та Херсон. Але в будь-якому разі йдеться про те, що вони збираються захопити якесь велике місто, обласний центр. Це мета цього року, - наголосив він.

Політолог вважає, що наступною метою росіян буде спроба блокади України, прориву до Придністров’я, де вони почали масово видавати паспорти.

"Відповідно, відрізання України від моря. Ну і останній сезон, який насправді зараз приблизно укладається у два календарні роки, — це спроба, мабуть, остаточної перемоги. Це, звісно, можна вибудовувати лише гіпотетично, їхніх оперативних планів ніхто не бачив. Але, найімовірніше, це виглядає приблизно так", - підкреслив Преображенський.

На його думку, також не варто забувати про терміни перебування на посаді президента США Дональда Трампа. Адже росіяни хотіли б вкластися в ці терміни, тому що далі невідомо, як поводитиметься будь-який політик, який виявиться наступником Трампа.

"Тим більше зараз все більш імовірно, що від Республіканської партії цим наступником буде Марко Рубіо, який відомий своїм досить жорстким — порівняно з іншими членами адміністрації Трампа — ставленням до Росії і, навпаки, готовністю допомагати Україні. Відповідно, найімовірніше, це основні чинники", - каже експерт.

Марко Рубіо
Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Він також нагадав про природні обмежувачі для ведення війни: російська економіка, що розвалюється, та нестача живої сили.

"Нестача живої сили є, природно, в України. Але оскільки Росія наступає, і, за оцінками військових аналітиків — тут я сам судити не беруся, — це близько семи убитих російських солдатів на одного українця, то виходить, що витрати в живій силі у них набагато вищі. Вони повинні це враховувати, зважаючи на те, що у них закінчуються гроші, щоб у такій кількості купувати найманців, як вони раніше це робили", - підсумував Преображенський.

Можливість припинення бойових дій до зими

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов говорив, що в Україні існують реальні можливості для припинення активних бойових дій уже в найближчі місяці.

За його словами, для цього є відповідний план і необхідні ресурси.

"Це доручення президента — якнайшвидше спробувати припинити цю війну. І я підтверджую його намагання — якнайшвидше, бажано до зими, припинити бойові дії", - наголосив він.

Путін хоче використати Трампа: названо головні цілі Кремля та терміни війни
Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, Олександр Коваленко казав, що українські війська продовжують посилювати ударні можливості на фронті, що може призвести до потенційного перелому у війні. Зокрема, "лінія Суровікіна" може впасти через втрати російських комунікаційних ланцюгів.

Водночас підвищений тиск на ключові транспортні артерії допомагає Україні обмежувати постачання військ РФ. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що це може призвести до скорочення активності армії РФ на окремих ділянках фронту та змінити ситуацію у бік зниження інтенсивності бойових дій до кінця року.

Крім тогго, президент США Дональд Трамп особисто попросив голову КНР Сі Цзіньпіна сприяти припиненню війни в Україні. Він визнав, що переговорний процес між Україною та Росією фактично зайшов у глухий кут.

Читайте також:

Про персону: Іван Преображенський

Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи.

Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини України війна Росії та України Іван Преображенський
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ переходить до нового етапу війни: на яке озброєння робить ставку Путін

РФ переходить до нового етапу війни: на яке озброєння робить ставку Путін

12:11Війна
Є великий дефіцит ракет до ППО: Ігнат прямо сказав, чи покращиться ситуація

Є великий дефіцит ракет до ППО: Ігнат прямо сказав, чи покращиться ситуація

11:56Війна
Багато загиблих, під завалами люди: Зеленський розкрив наслідки ударів по Україні

Багато загиблих, під завалами люди: Зеленський розкрив наслідки ударів по Україні

10:49Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика за партою за 14 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика за партою за 14 с

Долар і євро раптово підскочив: новий курс валют на 2 червня

Долар і євро раптово підскочив: новий курс валют на 2 червня

Карта Deep State онлайн за 2 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чим протерти меблі, щоб пил не осідав тижнями: трюк, про який знають одиниці

Чим протерти меблі, щоб пил не осідав тижнями: трюк, про який знають одиниці

Трамп може покласти край війні Росії: у Forbes назвали дієвий інструмент проти Путіна

Трамп може покласти край війні Росії: у Forbes назвали дієвий інструмент проти Путіна

Останні новини

12:48

Одна помилка у червні може занапастити весь урожай: що потрібно терміново зробити з виноградом

12:14

Гороскоп Таро на завтра, 3 червня: Тельцям — увага, Овнам — ризик

12:12

Китайський гороскоп на завтра, 3 червня: Бикам — кар'єра, Козлам — щедрість

12:11

Квітів буде вдвічі більше: які рослини потрібно обрізати на початку літаВідео

12:11

РФ переходить до нового етапу війни: на яке озброєння робить ставку Путін

Росія готується захопити один із обласних центрів України, це мета на 2026 рік - ПреображенськийРосія готується захопити один із обласних центрів України, це мета на 2026 рік - Преображенський
12:07

Шкідники і борошниста роса зникнуть: чим потрібно обприскати рослиниВідео

11:56

Є великий дефіцит ракет до ППО: Ігнат прямо сказав, чи покращиться ситуаціяФото

11:52

Кошеня подолало 161 кілометр під капотом автомобіля і вижилоВідео

11:46

Ні допомоги, ні контакту: екс Остапчука розповіла про спільне житло після прильоту

Реклама
11:21

"Перш ніж проситися": Решетник розкрив, чому Потапу не світить "Холостяк"

11:17

Кличко різко відповів на запитання про дочку від американської акторки

11:04

Путін хоче використати Трампа: названо головні цілі Кремля та терміни війни

10:49

Багато загиблих, під завалами люди: Зеленський розкрив наслідки ударів по УкраїніФото

10:48

Їхав рятувати людей: ракети РФ вбили майора Антона Ярмоленка у ДніпріФото

10:47

Чоловік вирішив помститися після розлучення і зруйнував дім, з родиною всерединіВідео

10:45

Помідори та огірки після заморозків: що зробити, щоб вони знову пішли в ріст

10:20

"Бажання одне - зустріти ранок": зірки приголомшені нічною атакою на Київ

10:04

У Дніпрі зростає кількість жертв атаки РФ: з-під завалів витягли тіло вбитої дитиниФотоВідео

10:01

"РФ горітиме сильніше": у РНБО зробили жорстку заяву після атаки на Україну

09:40

РФ здригалася від потужних вибухів: де були влучання та масштабні пожежіФото

Реклама
09:38

Кінець чорної смуги: життя трьох знаків китайського гороскопу зміниться вже в червні

09:01

Здійнялася сильна пожежа: РФ влупила по житлових будинках у СумахФото

08:59

РФ запустила Циркони, Калібри та дрони, зафіксовано влучання 33 ракет: деталі нічного ударуФото

08:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 червня (оновлюється)

08:30

Переговори про мир і вибори в США: Денисенко розповів, чого очікуватиПогляд

08:18

Карта Deep State онлайн за 2 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:51

У Києві пролунали вибухи, РФ знову завдала удару балістичною зброєю: що відомоФото

07:44

Численні жертви, пожежі та руйнування: Росія завдала удару по Дніпру та ХарківщиніФото

06:52

Масштабний удар РФ по Києву: зруйновано багатоповерхівки, 4 загиблих, десятки пораненихФото

05:10

Справжня смуга везіння: три знаки зодіаку стануть на шлях достатку

04:41

Старовинне українське слово "копистка": що воно насправді означає

04:07

Як правильно прати подушки влітку в домашніх умовах: головні правила

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика за партою за 14 с

03:30

Вони мають особливу енергію: у які дні народжуються найуспішніші люди

02:32

Серія гучних вибухів в Києві: РФ комбіновано атакувала столицю, подробиці

02:29

Знають далеко не всі: райдуга чи веселка - як сказати правильно українською

01:59

Гучні вибухи, руйнування, пожежі та постраждалі: РФ атакувала два велики містаФото

00:26

РФ запустила "Калібри" та підняла "Тушки": коли очікувати ракети над Україною

00:13

На Дніпропетровщині запустили безкоштовні соціальні автобуси — як вони курсують

01 червня, понеділок
23:22

"Ніхто не звітує": Ольга Сумська розкрила правду про сімейний бюджет

Реклама
23:16

Проточної води недостатньо: як правильно мити куплену полуницю у два крокиВідео

22:24

"У противника знизився рівень страху": окупанти посилили наступ - військовий

22:21

Орхідеї цвістимуть усе літо: що потрібно зробити в червні

21:29

Шалений успіх у всьому: кому зі знаків зодіаку пощастить уже в червні

21:23

Сотні "Шахедів" та "Тушки": РФ підготувала новий комбінований обстріл України

21:22

"Він на пенсії": легендарний 96-річний артист завершив кар’єру в кіно

21:16

МіГ-29 наздогнав і збив "Шахед" над Рівненщиною під час масованої атаки - відео

20:58

Гороскоп на завтра, 2 червня: Овнам - щастя, Близнюкам - роздратування

20:53

Хитра головоломка із сірниками: діти вирішують за секунди, а дорослі гублятьсяВідео

20:29

Улюблений колір — не випадковість: як вибір відтінку визначає характер

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти