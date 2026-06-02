Путін хоче використати Трампа: названо головні цілі Кремля та терміни війни

У Росії закінчуються гроші, щоб купувати найманців.

Путін хоче вести війну ще два роки

Головне із заяви політолога:

Мета РФ на цей рік — захоплення великого обласного центру

Далі можлива блокада України

Росія прагне вкластися в терміни президентства Трампа

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що зможе вести війну проти України ще у найближчі два роки. Він орієнтується на так звані військові сезони - періоди, коли можна ефективно вести військові дії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський.

За його словами, зараз Росія, схоже, готується до нового великого наступу.

"Відповідно, це сезон цього року. Судячи з їхніх заяв — і не тільки з їхніх заяв, але й, наприклад, із заяв Володимира Зеленського та європейських лідерів, — вони або збираються наносити удар з боку Білорусі, або починати наступ на півдні та південному сході й намагатися захопити Запоріжжя та Херсон. Але в будь-якому разі йдеться про те, що вони збираються захопити якесь велике місто, обласний центр. Це мета цього року, - наголосив він.

Політолог вважає, що наступною метою росіян буде спроба блокади України, прориву до Придністров’я, де вони почали масово видавати паспорти.

"Відповідно, відрізання України від моря. Ну і останній сезон, який насправді зараз приблизно укладається у два календарні роки, — це спроба, мабуть, остаточної перемоги. Це, звісно, можна вибудовувати лише гіпотетично, їхніх оперативних планів ніхто не бачив. Але, найімовірніше, це виглядає приблизно так", - підкреслив Преображенський.

На його думку, також не варто забувати про терміни перебування на посаді президента США Дональда Трампа. Адже росіяни хотіли б вкластися в ці терміни, тому що далі невідомо, як поводитиметься будь-який політик, який виявиться наступником Трампа.

"Тим більше зараз все більш імовірно, що від Республіканської партії цим наступником буде Марко Рубіо, який відомий своїм досить жорстким — порівняно з іншими членами адміністрації Трампа — ставленням до Росії і, навпаки, готовністю допомагати Україні. Відповідно, найімовірніше, це основні чинники", - каже експерт.

Він також нагадав про природні обмежувачі для ведення війни: російська економіка, що розвалюється, та нестача живої сили.

"Нестача живої сили є, природно, в України. Але оскільки Росія наступає, і, за оцінками військових аналітиків — тут я сам судити не беруся, — це близько семи убитих російських солдатів на одного українця, то виходить, що витрати в живій силі у них набагато вищі. Вони повинні це враховувати, зважаючи на те, що у них закінчуються гроші, щоб у такій кількості купувати найманців, як вони раніше це робили", - підсумував Преображенський.

Можливість припинення бойових дій до зими

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов говорив, що в Україні існують реальні можливості для припинення активних бойових дій уже в найближчі місяці.

За його словами, для цього є відповідний план і необхідні ресурси.

"Це доручення президента — якнайшвидше спробувати припинити цю війну. І я підтверджую його намагання — якнайшвидше, бажано до зими, припинити бойові дії", - наголосив він.

Як повідомляв Главред, Олександр Коваленко казав, що українські війська продовжують посилювати ударні можливості на фронті, що може призвести до потенційного перелому у війні. Зокрема, "лінія Суровікіна" може впасти через втрати російських комунікаційних ланцюгів.

Водночас підвищений тиск на ключові транспортні артерії допомагає Україні обмежувати постачання військ РФ. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що це може призвести до скорочення активності армії РФ на окремих ділянках фронту та змінити ситуацію у бік зниження інтенсивності бойових дій до кінця року.

Крім тогго, президент США Дональд Трамп особисто попросив голову КНР Сі Цзіньпіна сприяти припиненню війни в Україні. Він визнав, що переговорний процес між Україною та Росією фактично зайшов у глухий кут.

Про персону: Іван Преображенський Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи. Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

