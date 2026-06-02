РФ переходить до нового етапу війни: на яке озброєння робить ставку Путін

Інна Ковенько
2 червня 2026, 12:11
Згідно із статистикою, дрони витісняють танки та бронетехніку, стаючи ключовою зброєю нового етапу війни.
Росія переорієнтовує військову промисловість на виробництво дронів
Росія переорієнтовує військову промисловість на виробництво дронів

Головне:

  • РФ намагається компенсувати дефіцит ракет дешевими БПЛА
  • У квітні виробництво дронів зросло на 117%
  • Натомість виробництво важкої техніки зростає лише на 4-5%

Росія переорієнтовує військову промисловість на виробництво дронів, яке зростає рекордними темпами. Це демонструє перехід до нового етапу війни проти України, де головну роль починають відігравати дешеві й численні безпілотні системи.

За даними Федеральної служби статистики РФ, у квітні виробництво авіаційної галузі, що охоплює літаки та дрони, зросло на 117% у порівнянні з минулим роком. Для порівняння, середній річний приріст у 2025 році становив 68%, пише Bloomberg.

Це свідчить про перехід Москви до нової реальності у війні проти України. Виробництво танків та іншої бронетехніки досягло межі, натомість дешеві й масштабовані FPV‑дрони стали головним напрямком, який можна швидко розширювати.

Дрон "Молнія" / Інфографіка: Главред

Старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Баррі наголошує, що FPV‑дрони нині домінують у наземних боях, роблячи небезпечним будь‑яке скупчення сил на кілометри по обидва боки фронту. За його словами, дрони більшої дальності дозволили Москві компенсувати обмежений арсенал крилатих ракет і підтримувати удари по критичній інфраструктурі України.

Паралельно Росія формує спеціалізовані війська безпілотних систем. Таке рішення Володимир Путін ухвалив у середині 2025 року. Міністр оборони Андрій Білоусов визнавав, що Україна мала перевагу у використанні дронів, але заявляв, що РФ зуміла переломити ситуацію.

Точні масштаби виробництва залишаються засекреченими. Путін раніше озвучував цифру у 1,4 млн дронів, виготовлених у 2024 році. За даними української розвідки, які у травні озвучив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, у 2026 році Москва планує виробити 7,3 млн FPV‑дронів і 7,8 млн бойових частин для різних типів БПЛА. Це може означати близько 20 тисяч FPV‑дронів на добу - приблизно 17 апаратів на кожен кілометр активної лінії фронту.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Водночас ширший оборонний сектор РФ втрачає темпи через дефіцит робочої сили, економічний тиск і скорочення фінансування. У галузях, що виробляють важку техніку, боєприпаси та компоненти ракет, прогнозують різке уповільнення - до 4-5% після приблизно 30% у попередні роки.

Дрони обходять ці обмеження, оскільки їх дешевше виробляти, легше масштабувати, а збірку можна організовувати як на великих заводах, так і в менших майстернях.

За словами експертів, Росія довела ефективність у копіюванні українських технологічних рішень і запуску їх у масове виробництво, хоча вирішального прориву на фронті це поки не принесло.

Обидві сторони визнають безпілотники головною ударною силою нинішнього етапу війни. Росія застосовує їх не лише на полі бою, а й у масованих атаках по містах та критичній інфраструктурі України, використовуючи для перевантаження систем ППО перед ударами ракетами.

Шахед / Інфографіка: Главред

Як РФ змінила тактику атак дронами "Шахед" по Україні

Зазначимо, країна-агресор Росія змінила тактику атак дронами типу "Шахед" по Україні, почавши використовувати їх не тільки вночі, але й у денний час. Такі удари перетворюються на практично безперервні багатогодинні атаки, спрямовані на виснаження країни та тиск на цивільне населення. Про це пише Business Insider.

Український аналітик Ігор Анохін з Інституту науки та міжнародної безпеки зазначив, що останні удари свідчать про формування нової російської тактики.

"Поки що це не можна назвати остаточно сформованою схемою, однак вона вже виглядає як нова оперативна модель", - підкреслив експерт.

Війна Росії та України - останні новини

Главред раніше писав, російський диктатор Володимир Путін вважає, що зможе вести війну проти України ще у найближчі два роки. Він орієнтується на так звані військові сезони - періоди, коли можна ефективно вести військові дії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. За його словами, зараз Росія, схоже, готується до нового великого наступу.

Нагадаємо, Олександр Коваленко казав, що українські війська продовжують посилювати ударні можливості на фронті, що може призвести до потенційного перелому у війні. Зокрема, "лінія Суровікіна" може впасти через втрати російських комунікаційних ланцюгів.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп особисто попросив голову КНР Сі Цзіньпіна сприяти припиненню війни в Україні. Він визнав, що переговорний процес між Україною та Росією фактично зайшов у глухий кут.

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

РФ переходить до нового етапу війни: на яке озброєння робить ставку Путін

