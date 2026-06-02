Є великий дефіцит ракет до ППО: Ігнат прямо сказав, чи покращиться ситуація

Російські окупанти вперше вдарили великою кількістю "Цирконів" по Україні.

У України дефіцит ракет до ППО

Що відомо:

Україна має дефіцит ракет для ППО

Ворог вперше масовано атакував Україну "Цирконами"

До кінця війни в Україні буде дефіцит ракет для ППО. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Дефіцит ракет був, є і буде. Це питання всієї війни. Цих ракет не так багато виготовляють у світі. Це питання комунікації з партнерами. Навіть воїни звертаються, щоб вплинути на цей процес щодо постачання ракет", - сказав Ігнат.

Цього разу РФ вперше масовано вдарила по Україні гіперзвуковими ракетами "Циркон". Чотири ракети з окупованого Криму росіяни запустили зранку, згодом були запущені ще чотири ракети. Основним напрямком атаки був Київ.

"Таким чином у нас у підсумку було застосовано 8 Цирконів. Це, мабуть, найбільша кількість саме цього типу ракет, яка була застосована під час одночасного удару", - сказав Ігнат.

Українським військовим вдалося збити 26 крилатих ракет типу Х-101 із 27-ми. Також вдалося перехопити три ракети "Калібр" та 11 балістичних ракет.

Скільки ракет і дронів запустила РФ — Повітряні сили ЗСУ

Як повідомляв Главред з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, в ніч на 2 червня росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Росіяни запустили 73 ракети та 656 дронів.

Ворог застосував:

8 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";

33 балістичні ракети "Іскандер-М";

27 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет "Калібр";

656 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, боєприпасів типу "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія".

Ракети, якими РФ обстрілює Україну

Атака на Київ 2 червня 2026 року — новини

Як писав Главред, в ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано пожежі в різних районах, пошкодження цивільної інфраструктури та перебої з електропостачанням.

За даними ДСНС, у Києві в результаті російського обстрілу 2 червня станом на 08:00 відомо про 4 загиблих і 58 постраждалих, з них 3 дітей.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масштабних російських обстрілів. В результаті ворожих влучень пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

Згодом Київ знову опинився під ракетним обстрілом. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичної зброї з півдня. Через кілька хвилин після цього в столиці пролунала серія потужних вибухів.

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

