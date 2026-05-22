ЗСУ потужно влупили по окупантах: Генштаб розкрив деталі

Українські захисники атакували ворожий підрозділ "Рубікон".

https://glavred.net/war/vsu-nanesli-moshchnyy-udar-po-okkupantam-genshtab-raskryl-podrobnosti-10767044.html Посилання скопійоване

ЗСУ вдарили по російських об'єктах / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Telegram (ілюстративне фото)

Що відомо:

ЗСУ завдали удару по РФ

Під атакою опинився ворожий підрозділ "Рубікон"

Українські військові вдарили по російських об'єктах на окупованій території. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У ніч на 22 травня наші захисники атакували нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та живу силу окупантів.

відео дня

"Інформуємо, що Збройні Сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни", - йдеться у повідомленні.

До того ж бійці ЗСУ атакували російський військовий спецпідрозділ "Рубікон", представники якого регулярно б'ють по мирному населенню та цивільних об'єктах на території України.

Цілі в РФ - анонс "Мадяра"

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Україна продовжує нарощувати удари по цілях у глибині території Росії, зокрема по об’єктах нафтогазової інфраструктури. За його словами, відстань у 1 500-2 000 км від лінії фронту більше не є безпечним тилом для РФ, а українські дрони здатні уражати об’єкти по всій території країни-агресора.

Бровді підкреслив, що пріоритетними цілями залишаються нафтогазові об’єкти, оскільки саме вони забезпечують фінансування російської війни проти України. Він також зазначив, що удари по нафтопереробній інфраструктурі є "військово виправданими".

Окремо командувач заявив, що одним із ключових завдань українських сил є зменшення можливостей противника для наступу та завдання йому втрат, які перевищують темпи поповнення.

Атаки на РФ — останні новини

Вночі на 20 травня в районі Кстово Нижньогородської області було уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогородоргсинтез". За даними Генштабу, пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6, після чого виникла пожежа.

5 травня в промзоні в Кірішах Ленінградської області в результаті атаки спалахнула пожежа. Там знаходиться один з найбільших у РФ НПЗ.

30 квітня СБУ завдала удару по російському НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у Пермі. Об'єкт розташований на відстані понад 1500 км від кордону України.

У ніч на 26 квітня в російському Ярославлі прогриміла серія вибухів, після яких над містом піднявся стовп вогню — загорівся місцевий нафтопереробний завод, один з найбільших у північній частині РФ.

Інші новини:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред