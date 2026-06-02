Багато загиблих, під завалами люди: Зеленський розкрив наслідки ударів по Україні

Україна потребує допомоги від США у постачанні ракет до Patriot.

Зеленський відреагував на обстріл України

Що відомо:

Росія атакувала Україну дронами та ракетами

В результаті атаки є загиблі, під завалами перебувають люди

Україна просить допомоги у партнерів

Російські окупанти атакували ракетами та дронами Київ та інші регіони України. Основний удар був по столиці. Там пошкоджено десятки житлових будинків та інша цивільна інфраструктура. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

У Києві відомо щонайменше про чотирьох загиблих та 38 госпіталізованих поранених. У Дніпрі російська ракета знесла частину будинку. Там вже 9 поранених, серед них - дитина. Під завалами досі можуть бути шість людей, а кількість постраждалих зросла до 35.

До того ж ворог атакував енергетику та критичну інфраструктуру у Харкові та області. Окупати били по Київській, Миколаївській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

"Масштабна атака і абсолютно прозора заява від Росії: якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари будуть продовжуватися. Європі потрібна власна антибалістика, щоб ця війна нарешті могла закінчитись. І обовʼязково потрібна допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до Patriotʼів. Розраховуємо на підтримку наших партнерів та на дієві відповіді на сьогоднішній удар", - заявив президент.

Скільки ракет і дронів запустила РФ — Повітряні сили ЗСУ

Як повідомляв Главред з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, в ніч на 2 червня росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Росіяни запустили 73 ракети та 656 дронів.

Ворог застосував:

8 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";

33 балістичні ракети "Іскандер-М";

27 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет "Калібр";

656 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, боєприпасів типу "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія".

Ракети, якими РФ обстрілює Україну / інфографіка: Главред

Атака на Київ 2 червня 2026 року — новини

Як писав Главред, в ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано пожежі в різних районах, пошкодження цивільної інфраструктури та перебої з електропостачанням.

За даними ДСНС, у Києві в результаті російського обстрілу 2 червня станом на 08:00 відомо про 4 загиблих і 58 постраждалих, з них 3 дітей.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масштабних російських обстрілів. В результаті ворожих влучень пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

Згодом Київ знову опинився під ракетним обстрілом. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичної зброї з півдня. Через кілька хвилин після цього в столиці пролунала серія потужних вибухів.

Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

