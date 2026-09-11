'Фламінго' прорвалися крізь російську ППО: ракети влучили у важливу ціль

Українські далекобійні санкції знову виявилися ефективними.

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Українська компанія повідомила про наслідки нічної атаки на Росію / Колаж: Главред, фото: Fire Point, t.me/exilenova_plus

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Україна атакувала ракетами російське підприємство

"Фламінго" влучили у ціль

Внаслідок атаки виникла пожежа

У ніч на 11 вересня Сили оборони України атакували Волгоград країни-агресора Росії крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Про це повідомила компанія Fire Point у Telegram.

Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

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"ТОВ "Волгоградпромпроект" перебуває під санкціями США за роботу на російський військово-промисловий комплекс. Підприємство виробляє фероценовмісні каталізатори горіння та розробляє технології виробництва хімічних речовин", - йдеться у повідомленні.

Ракета Фламінго / Інфографіка: Главред

Коли українська балістика полетить по Росії

Главред писав, що за словами CEO компанії Fire Point Ірини Терех, українські балістичні ракети виробництва Fire Point можуть почати бити по цілях на території Росії вже за кілька тижнів.

Йдеться про FP-7, яка вже пройшла два етапи випробувань і готується до перевірки в бойових умовах. Зараз виробник переходить до третьої фази перевірки FP-7. Вона передбачає застосування виробу в реальних умовах і є частиною процедури кодифікації ракети.

Удари ракетами "Фламінго" по Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України в ніч на 15 серпня уразили ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі ракетами "Фламінго". Це ключове підприємство російської космічної галузі, де збирають ракети-носії сімейства "Союз".

Раніше, на початку липня, українські ракети "Фламінго", найімовірніше, атакували Чувашію. Проліт української далекобійної зброї зафіксували моніторингові канали.

Напередодні також Володимир Зеленський заявив, що крилаті ракети FP-5 "Фламінго" мають стати масовою зброєю та частіше бити по військових цілях у країні-агресорі Росії.

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Про джерело: Fire Point Fire Point - українська оборонна компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних систем і ракетного озброєння. Компанія стала одним із помітних учасників українського оборонно-промислового комплексу під час повномасштабної війни. Підприємство відоме передусім розробкою далекобійних ударних безпілотників та ракетних технологій. Одним із найвідоміших проєктів Fire Point є крилата ракета "Фламінго", а також ракета-перехоплювач FP-7.x, яка має стати основою для антибалістичної системи Freyja. Також Fire Point працює над розробкою балістичної ракети FP-9. За заявленими даними, вона має дальність ураження близько 855 км та бойову частину вагою до 800 кг.

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