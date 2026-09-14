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Всю ніч Сочі здригалося від вибухів: масований наліт дронів паралізував аеропорт

Інна Ковенько
14 вересня 2026, 09:52
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У ніч проти 14 вересня безпілотники атакували одразу кілька районів Краснодарського краю РФ.
Атака на Краснодарський край РФ
Атака на Краснодарський край РФ / Колаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб ЗСУ

Коротко:

  • У Сочі вночі пролунали потужні вибухи
  • Дрони могли атакувати порт і нафтобазу, де виникла пожежа
  • У Ростовській області заявили про збиття близько 50 БпЛА

У ніч проти 14 вересня в Краснодарському краї Росії пролунала серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БпЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві жителі й моніторингові канали.

Під атакою, зокрема, опинився Сочі. Загрозу удару безпілотників у місті та федеральній території Сіріус оголосили ще ввечері напередодні. Близько 2:13 жителі центральної частини Сочі повідомили про потужні вибухи.

відео дня

За попередніми даними моніторингового каналу "єРадар" та Telegram-каналу Exilenova+, дрони могли вдарити по портовій інфраструктурі та нафтобазі. Після атаки повідомлялося про пожежу на території нафтобази, над містом було видно дим і спалахи.

Всю ніч Сочі здригалося від вибухів: масований наліт дронів паралізував аеропорт
НПЗ Росії / Інфографіка: Главред

Близько 3:51 мер Сочі Андрій Прошунін заявив, що загроза атаки БпЛА зберігається, та закликав жителів залишатися в безпечних місцях.

Окремо повідомлялося про вибухи о вибухи в районі курортного міста Дагомис. Там повідомлялося про можливе ураження російського ЗРК С-400. Ця інформація також потребує підтвердження.

Через атаку в аеропорту Сочі запровадили обмеження на польоти. Станом на ранок 14 вересня він залишався закритим.

Водночас під масованою атакою опинилася і Ростовська область. За словами губернатора Юрія Слюсаря, близько 50 безпілотників збили над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Аксаєм та ще 17 районами регіону.

Коли українська балістика полетить по Росії

Главред писав, що за словами CEO компанії Fire Point Ірини Терех, українські балістичні ракети виробництва Fire Point можуть почати бити по цілях на території Росії вже за кілька тижнів.

Йдеться про FP-7, яка вже пройшла два етапи випробувань і готується до перевірки в бойових умовах. Зараз виробник переходить до третьої фази перевірки FP-7. Вона передбачає застосування виробу в реальних умовах і є частиною процедури кодифікації ракети.

Всю ніч Сочі здригалося від вибухів: масований наліт дронів паралізував аеропорт
Ракета FP-7 / Інфографіка: Главред

Удари вглиб РФ - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп публічно висунув Володимиру Зеленському вимогу згорнути атаки Сил оборони на російські нафтопереробні заводи. Це нібито провокує дефіцит дизельного палива.

Нагадаємо, вранці 13 вересня серія вибухів пролунала в російському Нижньокамську в Татарстані. Під удар могли потрапити: Нижньокамський нафтопереробний завод ТАІФ-НК, хімкомбінат "Нижнєкамскнєфтєхім" або НПЗ ТАНЕКО, що входить до структури "Татнефти".

Крім того, в ніч на 11 вересня в російському Волгограді пролунала серія вибухів, після чого в промисловій зоні спалахнула пожежа. Ймовірно, під удар потрапив нафтопереробний завод.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

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