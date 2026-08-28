Спецназ СБУ збив Ту-95МС прямо на аеродромі в Енгельсі: деталі удару по РФ

Володимир Зеленський підтвердив атаку Сил оборони України на територію ворога.

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СОУ завдали удару по НПЗ у Ярославській області за 1000 км від фронту / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Зеленський підтвердив удар по Ярославському НПЗ

Бійці СБУ "Альфа" вразили ракетоносій Ту-95МС в Енгельсі

Сили оборони відповіли на російську агресію в Чорному морі

Сили оборони України завдали успішних ударів по території країни-агресора РФ. Подробиці розкрив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, впродовж доби Сили оборони України вразили нафтопереробний завод у Ярославській області.

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"Відстань - 1000 км від лінії фронту. Були й наші справедливі відповіді на російську війну в Чорному морі", - повідомив президент.

Зеленський додав, що в російському Енгельсі бійці "Альфи" СБУ вразили ракетоносій ТУ-95МС.

"Саме такі літаки завдають ударів по Україні", - підкреслив президент.

"Дякую за влучність усім нашим воїнам! Це все - відповідь на їхні удари. Росіяни мають відчути, що таке війна", - підсумував Зеленський.

Зазначимо, що в компанії Fire Point раніше заявили, що Сили оборони України вразили Ярославський НПЗ за допомогою БПЛА FP-1.

Ярославський НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо й інші нафтопродукти.

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Атаки на території Росії - новини

Як писав Главред, у п’ятницю, 28 серпня, Росію атакували дрони. У Ярославській області під удар потрапив НПЗ. Крім того, БПЛА помітили в Саратовській області, Підмосков’ї та Москві.

У ніч на 26 серпня безпілотники атакували Нижньогородську область країни-агресора Росії. Під удар потрапив Кстовський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів нафтового гіганта "Лукойл".

У ніч на 24 серпня одразу в кількох регіонах РФ пролунали вибухи на тлі атаки дронів. Моніторингові канали повідомляли про успішні удари по трьох складських комплексах великого російського маркетплейсу Ozon. У місцях "прильотів" спалахнули пожежі.

У ніч на 22 серпня в Самарській області Росії пролунали вибухи. На світанку безпілотники завдали ударів по складу російського маркетплейсу OZON. На місці "прильоту" спалахнула масштабна пожежа.

Коли паливна криза в РФ вплине на фронт: думка експерта

Забезпечення російської армії паливом і надалі має пріоритетний характер, однак ключовим фактором є здатність РФ покривати ці потреби в умовах ударів по логістичній інфраструктурі та спроб її ізоляції. Про це в інтерв’ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар.

Він підкреслив, що певні проблеми з постачанням палива вже фіксуються по всій лінії фронту, а в російських інформаційних джерелах періодично з’являються скарги на труднощі із заправкою важкої техніки. Водночас, за його оцінкою, ці проблеми поки що не є критичними для боєздатності військ.

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Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) - український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі - спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року - член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

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