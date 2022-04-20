Маріуполем не обмежаться: експерт назвав, яке місто України може знищити РФ

Руйнування в Маріуполі / Фото Reuters

На нового командувача вторгненням РФ в Україну генерала Олександра Дворнікова московський режим покладає великі надії.

Як підкреслив директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський, який має інсайдерську інформацію з російської сторони, це генерал, який не має ніяких обмежень щодо застосування будь-яких методів війни.

"Іншими словами, таке призначення свідчить: вони підуть шляхом терору. Тобто все те, що ми бачили в Алеппо, може статися не тільки з Маріуполем, але і з деякими іншими містами. Якщо якісь захоплені міста будуть втрачені, по можливості вони будуть максимально знищені", - пояснив він.

Експерт попередив, що небезпека з боку РФ може загрожувати захопленому рашистами Херсону.

"Тому є дуже серйозний ризик по Херсону та іншим містам України. Крім того, нам необхідно отримати певну перевагу на морі, звідки виробляють обстріли ракетами. Не знаю, яким чином буде деблокований Херсон, там ситуація, повторюся, дуже складна в контексті того, на які злочини може піти рашистська армія, якщо вони втратять там контроль", - додав Несходовський.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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