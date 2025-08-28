Трамп поставив дедлайн: розкрито коли буде підписана угода між Україною та Росією

Фесенко зазначив, що зараз триває друга спроба досягти мирної угоди між Україною та Росією, хоча вона сама по собі не гарантує припинення вогню.

Коли може бути підписана угода між Україною та Росією / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Про сказав Фесенко:

Трамп буде намагатись укласти угоду до вручення Нобелівської премії миру у жовтні

Мирна угода не гарантує припинення вогню

Що може стати справжньою гарантією миру в Україні

Перспектива припинення вогню в Україні залишається невизначеною, адже наразі немає чітких критеріїв чи передумов, які б дозволили передбачити дату або тривалість такого режиму. Про це в чаті на Главреді розповів політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, відповідаючи на питання щодо ймовірності припинення вогню в 2025 році.

За його словами, зараз відбувається друга спроба досягти мирної угоди. Перша спроба навесні не вдалася, оскільки була прив’язана до терміну у сто днів президентства Трампа.

Фесенко додав, що друга спроба також має часові орієнтири, адже якщо враховувати бажання Трампа здобути Нобелівську премію миру, ключовий період – кінець вересня або початок жовтня. Трамп прагне, щоб у вересні була підписана якась угода, що могло б слугувати аргументом для нагородження премією.

Втім, цілком можливо, що й ця спроба завершиться безуспішно, з деяким просуванням, але без остаточного результату.

"Поки що я дотримуюся точки зору про те, що, швидше за все, буде спроба номер три. А коли вона буде – в кінці року або в наступному році, зараз ніхто не скаже. Це буде залежати від військової ситуації в Україні, від зусиль Трампа, від внутрішньої ситуації в Росії і від розвитку міжнародної обстановки в цілому (тут і Китай, і Близький Схід – багато всього). Тому, на жаль, ми не можемо сказати точно, коли це станеться, але потрібно працювати на це – потрібно рухатися до того, щоб змусити агресора завершити війну", - вказує політолог.

Фесенко зазначив, що наявність мирної угоди не гарантує стійкого припинення вогню.

Він навів приклади, коли війни завершувалися без підписання угод, як-от Корейська війна або конфлікт між Іраном та Іраком, що тривав близько десяти років і закінчився лише через глухий кут.

Він також нагадав про Мінські угоди, які, хоча й були мирними угодами, на практиці не виконувалися. Політолог підкреслив, що мирна угода сама по собі не забезпечує миру. Справжньою гарантією може стати припинення вогню, якщо у України буде сильна армія, якщо європейські партнери зміцнюватимуть оборону, і Путін усвідомлюватиме, що новий напад принесе йому більше проблем, ніж вигоди. Тобто ключове не в статусі угоди, а в силі України та її союзників, тому що лише тоді нової війни можна уникнути.

Дивіться відео, в якому Володимир Фесенко оцінив перспективи мирних перемовин Трампа, Путіна і Зеленського, розповів про козирі в руках України, які не дозволять Росії виграти війну, а також назвав найбільш реалістичний сценарій завершення війни:

"Якщо ми будемо слабкими, підпишемо угоду про припинення вогню, почнуться вибори і внутрішній, вибачте, срач, почнемо воювати один з одним, послабимо себе, нічого не зробимо для зміцнення нашої оборони після завершення війни, тоді це буде запрошенням для Путіна почати нову війну. Якщо ж ми проведемо вибори, оновимо владу, посилимо нашу обороноздатність, країна почне відроджуватися і посилюватися, і те ж саме будуть робити європейці, тоді починати нову війну для Путіна буде занадто ризиковано", - резюмував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на можливих майбутніх переговорах щодо встановлення миру Україна та Росія повинні обговорити низку ключових питань, зокрема введення європейських військ на територію України. Про це повідомив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, підкресливши, що це одне з найскладніших питань.

За словами першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, Росія здатна підтримувати високу інтенсивність війни проти України ще щонайменше протягом року.

Президент України Володимир Зеленський додав, що РФ надсилає негативні сигнали щодо можливих зустрічей лідерів України, Росії та США.

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

