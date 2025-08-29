"Мене це не дивує": Мерц зробив заяву про зустріч Путіна і Зеленського

Він зазначив, що спочатку обговорювали питання про проведення двостороннього саміту.

Мерц зробив заяву про зустріч Путіна і Зеленського / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

Ви дізнаєтесь:

Мерц не вірить у зустріч президентів

У всьому винен Путін

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що російський диктатор Володимир Путін "явно не готовий" зустрічатися із Зеленським найближчим часом

Канцлер Німеччини попередив, що війна Росії проти України може тривати "багато місяців", і поставив під сумнів зобов'язання путіна щодо досягнення прогресу в мирних переговорах, пише The Guardian

відео дня

"Чесно кажучи, мене це не дивує, оскільки це частина стратегії російського президента - діяти в тому самому дусі", - сказав він.

Натомість він наголосив на важливості спільної роботи в рамках "коаліції охочих" і чинення ще більшого тиску на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів.

Переговори про гарантії для України - новини за темою

Нагадаємо, раніше було названо варіанти гарантій безпеки України. У Reuters із посиланням на джерела повідомили, що США і союзники обговорюють варіанти військового захисту Києва від нападу РФ.

Раніше стало відомо, які гарантії безпеки для України просять у Трампа. Питання порушувалося на зустрічі голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з європейськими військовими представниками.

Як раніше повідомляв Главред, Лавров раніше висунув головну умову Кремля. Він підкреслив, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не запланована.

