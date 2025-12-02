Небезпечний глухий кут: експерт розкрив, скільки військ РФ стягнута до Покровська

Експерт пояснив, які ризики становить можливе повторення сценаріїв Бахмута чи Вугледара для українських сил оборони.

Частина Покровська й надалі лишається "сірою" зоною

РФ не встановила повний контроль над Покровськом

Бої на Покровсько-Мирноградському напрямку тривають

Частина міста залишається "сірою зоною"

Заяви російських пропагандистів про нібито повний контроль окупантів над Покровськом не відповідають дійсності. Про це в ефірі Radio NV повідомив військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Ситуація на Покровсько-Мирноградському напрямку

Оцінюючи ситуацію на Покровсько-Мирноградському напрямку, він наголосив, що бойові дії там тривають і залишаються вкрай напруженими.

"Надзвичайно складна ситуація. Обумовлена вона тим, що близько 140 тисяч російських військовослужбовців знаходяться на цій ділянці фронту. Такий собі "магніт", який притягує ворожі сили та засоби", — зауважив Селезньов.

За його словами, командування має ухвалити рішення щодо подальшої доцільності утримання нинішніх рубежів.

"Сподіваюся, що ми не допустимо розвитку такого формату ситуації, яка була в районі Вугледару чи під час боїв за Бахмут, коли наші воїни буквально з боями проривалися, виходячи з оточення, боронячи визначені рубежі та позиції", — зазначив експерт.

Заяви Путіна про "повний контроль Покровська"

Він підкреслив, що заяви Володимира Путіна про повний контроль РФ над Покровськом не відповідають реальності.

"Лізти в помиральну яму чи довіряти словам Путіна, мовляв, вони повністю тримають Покровськ під контролем, — це неправда", — сказав Селезньов.

За його словами, бої тривають, а частина міста досі перебуває у "сірій зоні".

"Бої в Покровську продовжуються. Частина міста все ще залишається "сірою" зоною. Відповідно, логістичні маршрути так само знаходяться під нашим контролем. Інакше нашим воїнам було б точно непереливки: і в Покровську, і в Мирнограді", — підсумував він.

Яка ситуація в Покровську - думка військового

Як писав Главред, у Покровську ситуація залишається вкрай напруженою, і лінія бойових дій фактично проходить уздовж залізничної колії. Про це в ефірі Київ24 розповів начальник відділення комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади Артем Прібильнов, наголосивши, що саме ця ділянка стала серйозною перешкодою для російських штурмових груп.

За словами офіцера, відкрита місцевість перетворилася для окупантів на небезпечну зону враження. Українські підрозділи активно використовують штурмові дії та керовані авіаційні засоби, ефективно знищуючи живу силу противника.

"У Покровську дуже багато ворожої піхоти, її постійно знищують. Іноді це виглядає як дуже моторошні картини", — зазначив Прібильнов, підкресливши інтенсивність та жорсткість боїв у цьому районі.

Як писав Главред, російські окупаційні війська заявили про встановлення російського прапора в місті Покровськ Донецької області. За даними українських військових йдеться про "картинку" для російської пропаганди про нібито контроль над містом.

Крім того, російське командування продовжує поширювати повідомлення про нібито успішні дії своїх військ, однак українські джерела не підтверджують заяви начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, які часто не відповідають реальному на фронті.

Нещодавно аналітики DeepState повідомляли, що російські загарбники продовжують спроби захопити Покровськ та Мирноград на Донеччині. Ситуація в регіоні залишається критичною, але українські сили активно обороняють територію.

Про персону: Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

