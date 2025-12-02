Рус
Війська РФ підняли російський прапор у Покровську - в ЗСУ зробили заяву

Юрій Берендій
2 грудня 2025, 12:32
Спроби російський окупаційних військ показати нібито окупацію Покровська закінчуються значними втратами для ворога, триває зачистка, вказали в ЗСУ.
В ЗСУ зробили заяву про підняття прапора РФ у Покровську / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Російські окупаційні війська заявили про встановлення російського прапора в місті Покровськ Донецької області. За даними українських військових йдеться про "картинку" для російської пропаганди про нібито контроль над містом. Про це йдеться у повідомленні УВ "Схід" в Facebook.

Зазначається, що підрозділи Сил оборони в зоні відповідальності Угруповання військ "Схід" за останню добу відбили 106 атак ворога. У Покровську тривають пошуково-штурмові операції та зачистка противника в міській забудові.

"Загарбники, скориставшись густим туманом, зробили чергову спробу "флагофтику" в одному з районів міста, щоб пропагандисти використали це як доказ взяття під контроль всього Покровська. Після цього вони поспіхом втекли, триває зачистка ворожих груп", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ підкреслили, що спроби окупантів створити пропагандистську картинку нібито контролю над містом призводять лише до великих втрат серед їхньої живої сили. Попри складні погодні умови, українські бійці продовжують повітряну розвідку, коригування та ураження ворожих груп.

У Мирнограді оборона утримується стабільно — українські сили стримують противника на підступах та знищують його підрозділи. Для забезпечення військ у Покровську й Мирнограді вже налагоджуються додаткові логістичні маршрути.

За попередніми даними, на цьому напрямку українські воїни ліквідували 104 російських військових, із яких 81 — безповоротно. Також знищено одинадцять ворожих дронів і чотири автомобілі, ще два транспортні засоби та одну артилерійську установку пошкоджено. Загалом у зоні відповідальності УВ "Схід" за добу російська армія втратила 445 бійців. Додатково знищено 586 безпілотників різних типів і 43 одиниці іншого озброєння та техніки.

"Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 50 розрахунків російських БпАК. Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 1261 вогневе завдання", - резюмують військові.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Яка ситуація в Покровську - думка військового

Як писав Главред, у Покровську й далі триває напружене протистояння. Лінія боїв зараз фактично проходить по залізничній колії. Про це повідомив начальник відділення комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади Артем Прібильнов в ефірі Київ24.

За його словами, ця ділянка колії стала для ворога серйозною перешкодою. Відкрита місцевість перетворилася на небезпечну зону враження, де українські військові ефективно нищать сили противника штурмовими діями та керованими авіаційними засобами.

"У Покровську дуже багато ворожої піхоти, її постійно знищують. Іноді це виглядає як дуже моторошні картини", - зазначив офіцер.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Путін під час наради з воєнним керівництвом РФ заявив, що країна нібито має сформувати "зону безпеки" вздовж кордону з Україною в районі відповідальності угруповання "Північ". Це фактично може означати прагнення розширити окупацію на прикордонні частини Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

Російські війська продовжують штурми Покровська й Мирнограда на Донеччині. Обстановка в області залишається дуже напруженою, але українські оборонці тримають позиції. Про це інформує проєкт DeepState.

Володимир Зеленський наголосив, що українські військові майже повністю повернули контроль над Куп’янськом на Харківщині, спростувавши заяви російської сторони про нібито захоплення міста.

Інші новини:

Про джерело: Угруповання військ "Схід"

Угруповання військ "Схід" - це оперативне формування Збройних Сил України, створене для оборони та проведення наступальних та оборонних операцій на Східному напрямку країни.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
