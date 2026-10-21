Хто насправді наказав уповільнити Starlink в Україні: WSJ розкрив роль Трампа в рішенні

Невдовзі після того, як новина про ліміти для Starlink з'явилася у медіа, Маск обговорив це рішення з Трампом під час телефонної розмови.

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Маск особисто наказав уповільнити роботу Starlink для України / Колаж: Головред, фото: скріншот із YouTube, ua.depositphotos.com

Головне з новини:

Маск обмежив швидкість Starlink для України

Це ускладнило роботу українських бойових дронів

Рішення було ухвалене після розмов із Трампом

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Засновник SpaceX Ілон Маск особисто ухвалив рішення обмежити швидкість роботи військової версії супутникового інтернету Starlink, від якого критично залежать Сили оборони України. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на джерела серед американських посадовців та осіб, обізнаних із ситуацією.

За даними видання, Маск встановив жорсткі ліміти на швидкість передачі даних для українського обладнання. Через це частина українських бойових безпілотників, а також дронів, які використовуються для перехоплення ворожих повітряних цілей, практично втратили працездатність. Це спричинило паніку в Києві та розгубленість у Вашингтоні.

Політичний контекст та координація з Білим домом

Хоча частина співрозмовників WSJ стверджує, що мільярдер діяв одноосібно і прямих вказівок покарати Україну від Дональда Трампа не надходило, джерела зазначають, що перед запровадженням обмежень Маск проводив консультації з кількома високопосадовцями Білого дому, включно із самим Трампом. Одразу після того, як інформація про уповільнення мережі потрапила в публічний простір, вони провели ще одну телефонну розмову.

Ймовірним тлом для таких дій стало роздратування у Вашингтоні останніми ударами України по російських нафтопереробних заводах. Як Трамп, так і Маск висловлювали обурення цими атаками, а очільник Білого дому стверджує, що удари по НПЗ нібито провокують зростання світових цін на енергоносії.

Термінал Starlink / Інфографіка: Главред

Україна веде переговори щодо скасування обмежень для Starshield

Радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій (Флеш) Бескрестнов говорив, що Україна веде переговори зі SpaceX та Пентагоном щодо скасування обмеження швидкості роботи військової системи супутникового зв’язку Starshield.

За його словами, Україна поки що не має пояснення, чому обмеження швидкості роботи Starshield було введено саме в той момент, коли відносини Києва з Вашингтоном стають дедалі напруженішими.

"Тепер ми розуміємо, що це не лише технічна проблема і не лише комерційна проблема, а й політична. Як розвиватиметься ситуація, хто ухвалить це рішення, хто впливає на ці рішення, ми можемо лише здогадуватися", - зауважив Бескрестнов.

Обмеження Starlink - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 жовтня українські військові повідомили про обмеження роботи терміналів Starlink. У русі при швидкості понад 160 км/год почав зникати звʼязок. Через це було зірвано низку важливих місій.

Адміністрація Дональда Трампа заявила українській стороні, що не має жодного стосунку до обмежень у роботі Starlink в Україні. У Білому домі сказали, що не контролюють компанію Ілона Маска.

Державний секретар США Марко Рубіо також заперечив причетність Вашингтона до обмеження швидкості Starlink для дронів ЗСУ. Він також заявив, що Україна наразі не має доступу до військової супутникової системи Starshield.

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Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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