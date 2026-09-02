"Це призведе до колапсу": офіцер ЗСУ попередив про удари РФ по мостах у Києві

Російські війська мають можливості для регулярного застосування комбінованих ракетно-дронових атак.

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Офіцер ЗСУ попередив про удари РФ по мостах у Києві / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

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Частка безпілотників з реактивною тягою під час атаки сягає 40%

Потенційною ціллю російських атак можуть бути очисні споруди

Російські військові можуть посилити атаки на інфраструктуру великих українських міст, зокрема зосередитися на мостах через Дніпро в Києві. Такі удари здатні серйозно ускладнити сполучення між лівобережною та правобережною частинами столиці та призвести до транспортного колапсу.

Про це в коментарі YouTube-каналу "Фабрика новин" заявив офіцер командування штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський.

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За його словами, російські війська мають можливості для регулярного застосування комбінованих ракетно-дронових атак. При цьому, зазначив військовий, частка безпілотників з реактивною тягою в таких ударах уже сягає 40%.

Ярославський вважає, що однією з цілей російської стратегії може бути створення максимально важких умов для життя населення у великих українських містах. Зокрема, він звернув увагу на загрозу для мостової інфраструктури.

"Зараз вони діють у великих містах, намагаючись перетворити їх на мертві. Це пріоритетне завдання, поставлене Путіним. Їхні речники кажуть, що треба наносити удари по мостах. Мости у них у планах, і вони будуть пошкоджувати мости в Києві. Це призведе до колапсу", - сказав офіцер.

Він також висловив сумніви щодо того, що пошкоджені об’єкти вдасться оперативно відновити. Як приклад Ярославський навів ситуацію з Південним мостом у Києві, ремонт якого, за його словами, триває вже кілька років.

"Я не знаю, чи думає про це мерія Києва чи ні, чи є "план Б", як це швидко відремонтувати. Судячи з того, як Південний міст ремонтується вже 5 років, швидко нічого не вийде", – зазначив військовий.

На думку Ярославського, потенційна загроза стосується не лише столиці. Він припустив, що російські війська можуть спробувати порушити транспортне сполучення між двома берегами Дніпра й в інших регіонах України.

"Подивіться, скільки мостів перетинає Дніпро по всій Україні – їх усього 12. У всій країні. Якщо це їхній задум, вони будуть завдавати ударів по всіх мостах, пояснюючи свій терор логістикою", – заявив офіцер.

Він закликав українську владу заздалегідь підготувати кілька сценаріїв дій на випадок пошкодження критичної інфраструктури.

"Влада має сказати: "У нас є план B, C і D", а не просто "виїжджайте з міста". Це не позиція влади", – підкреслив Ярославський.

Ще однією потенційною ціллю російських атак він назвав очисні споруди. За словами офіцера, пошкодження таких об’єктів може значно погіршити умови життя цивільного населення.

"Путін буде нарощувати ескалацію", – підсумував Ярославський.

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Про особу: Денис Ярославський Денис Ярославський – військовий юрист, офіцер ЗСУ, командир підрозділу розвідки Збройних Сил України.

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