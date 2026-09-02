Стрілянина між СБУ та ГУР: Зеленський розкрив деталі та анонсував кадрові рішення

Зеленський доручив перевірити дії учасників інциденту.

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Стрілянина між СБУ та ГУР - Зеленський анонсував кадрові рішення / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Зеленський анонсував кадрові рішення після стрілянини

В Україні запровадять два рівні повітряних загроз

Комендантську годину та роботу метро можуть змінити

СБУ та ГУР проведуть внутрішні розслідування після стрілянини між окремими підрозділами спецслужб у Києві, а за її підсумками можливі кадрові рішення щодо учасників інциденту. Про це повідомив Володимир Зеленський у зверненні, яке транслював Офіс президента України.

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За його словами, Генеральна прокуратура та Державне бюро розслідувань мають встановити всі обставини події. Президент наголосив, що держава не допустить подібних збройних конфліктів між українськими силовиками.

"Щодо сьогоднішньої абсолютно ганебної ситуації між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася в Києві. Ми говорили з Генеральним прокурором Русланом Кравченком. Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань зʼясують всі деталі: будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії, вся ситуація покроково. Має бути відповідальність, у тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося, та мають бути внутрішні розслідування в обох службах", - заявив Зеленський.

Що відомо про СБУ / Главред - інфографіка

Президент окремо окреслив межі застосування зброї українськими силовиками. За його словами, подібні інциденти всередині країни не можуть мати виправдання незалежно від обставин.

"Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено", - наголосив Зеленський.

Водночас глава держави повідомив про домовленості з партнерами щодо посилення української протиповітряної оборони. Зокрема, Німеччина має передати додаткові ракети для систем ППО.

"Ми детально говоримо з нашими партнерами щодо додаткового пакета ППО. Сьогодні у нас є рішення Німеччини, будуть ще додаткові ракети для ППО, канцлер мені це сьогодні підтвердив, дякую тобі, Фрідріху", - сказав президент.

Окремо влада працює над змінами, які мають дозволити містам не зупинятися під час тривалих повітряних тривог. Ідеться про новий підхід до визначення рівня небезпеки та відповідних обмежень для населення, бізнесу й місцевої влади.

"Сьогодні прем'єр-міністр України Корецький запропонував цілком конкретні зміни, які назріли. Перше, ми запровадимо більш чітке визначення загроз. Сирена, яка позначає однаково всі типи повітряних загроз, на цьому етапі війни є застарілою, і треба конкретно позначати, що загрожує і як реагувати людям, бізнесу, державним структурам, місцевій владі", - зазначив Зеленський.

Передбачається два рівні небезпеки - жовтий і червоний. Для кожного з них планують окремий порядок дій, а також оновлене звукове сповіщення.

За словами президента, за жовтого рівня міська інфраструктура повинна продовжувати роботу. Для Києва це може означати зміни в роботі метро та громадського транспорту.

"Механізм нового реагування, напрацьований разом з нашими військовими, з ДСНС України, буде позначати два рівні загрози - жовтий рівень та червоний рівень. Має бути оновлене звукове попередження про загрозу. При жовтому рівні мають бути забезпечені такі умови, щоб міста не зупинялися", - повідомив Зеленський.

Ще одним напрямом змін стане режим комендантської години. Президент доручив переглянути її формат і часові межі, щоб забезпечити більше можливостей для роботи людей та підприємств.

"Відповідно, у Києві буде більше можливостей у роботі метро, більше громадського транспорту. Це відповідальність міської влади, і на рівні міської влади є підтвердження, що вони готові це забезпечити. Треба зараз переглянути формат і часові рамки комендантської години, щоб і в людей, і в бізнесу було більше можливостей працювати і робити все необхідне", - наголосив президент.

Перегляд алгоритмів реагування планують не лише для столиці. За словами Зеленського, аналогічний аудит мають провести інші міста та громади, оцінюючи доцільність чинних обмежень залежно від характеру загрози.

Паралельно влада готує додаткову підтримку бізнесу, зокрема логістичних компаній, які забезпечують постачання до міст і громад. Президент доручив уряду опрацювати розширення відповідних кредитних програм та регулярно оцінювати потреби підприємців.

Ще одним завданням стане збільшення кількості модульних і мобільних укриттів. Зеленський закликав уряд та міські адміністрації прискорити цю роботу.

"Я попросив прем'єр-міністра підготувати для бізнесу такі програми, які дозволять максимально швидко забезпечити більше модульних укриттів, більше мобільних укриттів. Міські адміністрації теж повинні зробити свою частину цієї роботи. Має бути більше укриттів різного формату. Треба робити так, щоб у людей був захист", - заявив він.

Окремо президент повідомив, що направив у Верховну Раду України два важливі законопроєкти щодо боротьби із "кол-центрами".

"Треба повністю закінчувати з таким явищем, як "шахрайський кол-центр". Буде посилена кримінальна відповідальність для тих, хто організовує такі "кол-центри", хто багатіє з них, і хто цю шахрайську діяльність так чи інакше проводить. Вже робляться необхідні кроки нашими правоохоронцями і треба дати їм більше законодавчих інструментів. Я прошу парламентарів невідкладно розглянути ці законопроєкти", - вказав президент.

Зеленський також заявив, що після попередження України про дронову небезпеку в російському повітряному просторі окремі авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів.

"Ми отримуємо інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятися від здійснення рейсів у російські аеропорти після нашого оголошення про дронову небезпеку, яка об'єктивно є в небі Росії", - повідомив президент.

Як працюватиме нова система оголошення тривог - коментар експерта

Повітряні тривоги в Україні можуть стати більш локалізованими, а рівень реагування - залежати від реальної близькості загрози. Такий підхід має зменшити вплив тривалих сигналів небезпеки на населення та міську економіку. Про це повідомив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський у коментарі Главреду.

Запропонована модель передбачає різний формат дій залежно від ситуації. За такого підходу тривога на всій території міста не оголошувалася б автоматично через кожну потенційну загрозу.

"Наприклад, умовно червоний рівень, коли є безпосередня загроза. А якщо один БПЛА кружляє над Київським водосховищем і пів години в Києві триває тривога - це очевидна ситуація умовно жовтого рівня, коли має бути сигнал: увага, стежте за повідомленнями", - пояснює Вишлінський.

Стрілянина в Києві - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, СБУ повідомила, що під час слідчих дій у Дніпровському районі Києва було зірвано теракт ФСБ і сталася перестрілка за участю СБУ та ГУР. СБУ зазначила, що операція і перекриття руху були спрямовані на забезпечення безпеки під час слідчих дій. За даними ЗМІ, троє співробітників ГУР отримали поранення.

КМДА повідомила про зміни в русі громадського транспорту у звʼязку з інцидентом на місці події. У повідомленні зазначено, що зміни в русі транспорту торкнулися кількох маршрутів через перекриття вулиці. За вказівками КМДА автобуси №87, №95 та №108 були перенаправлені за об'їзними маршрутами.

Радник президента Дмитро Литвин повідомив, що Зеленський вимагає від силових відомств надати суспільству офіційну інформацію про подію, оскільки раніше відповідні структури не коментували ситуацію. За словами Литвина, президент жорстко відреагував на ситуацію та звернувся до керівників відповідних структур із вимогою пояснити обставини інциденту.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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