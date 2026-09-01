'Ми готові сісти за стіл переговорів': у Кремлі висунули нову умову для миру

Російська чиновниця заявила, що говорити про завершення війни в РФ готові, але є нюанс.

https://glavred.net/war/my-gotovy-sest-za-stol-peregovorov-v-kremle-vydvinuli-novoe-uslovie-dlya-mira-10793150.html Посилання скопійоване

У Росії згадали про мирний план / Колаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, скріншот з відео

Що заявила Матвієнко:

Росія має важливу умову для початку мирних переговорів

Кремль не змінюватиме вимог і не піде на поступки

РФ хоче мати гарантії, що війна не повториться

Країна-агресор Росія нібито погоджується на мирні переговори тільки за умови "надійного мирного плану" і гарантій, що Україна ніколи не стане "антиросією" та "тираном для Заходу".

Як повідомили російські ЗМІ, це заявила голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко під час робочої поїздки в Омськ. Вона наголосила, що Кремль не збирається переглядати свої вимоги.

відео дня

"Ми готові сісти за стіл переговорів. Наші умови на столі з першого дня спецоперації. І ми їх ніколи не змінювали. Вони оприлюднені, вони почуті. Міняти ми їх не будемо", - сказала Матвієнко.

Чому РФ відмовляється від припинення вогню

Російська чиновниця окремо прокоментувала питання відмови Росії від запровадження режиму припинення вогню.

"Пам'ятаєте Югославію? Ми згодні на мирні переговори лише за умови, що це буде надійний, мирний план, що ніколи більше нічого подібного, з боку України не повториться", - додала Матвієнко.

Від чого залежить закінчення війни в Україні

Главред писав, що за словами керівника Центру досліджень Росії, дипломата, екс-міністра закордонних справ України Володимира Огризка, завершення російсько-української війни залежить не від дипломатії чи виснаження фронту.

Те, коли закінчиться війна залежить від однієї конкретної спроможності Києва – масштабувати удари вглиб території Росії. Вітчизняний оборонпром сьогодні впирається не в брак ідей чи технологій, а в цілком інший бар'єр.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємної поїздки до Москви на початку цього тижня запропонував провести тристоронню зустріч Трампа, Путіна та Зеленського для припинення війни.

Раніше стало відомо, що США запропонували Росії 28-пунктний мирний план президента Дональда Трампа для завершення війни проти України.

Напередодні повідомлялося, що на зустрічі з Володимиром Путіним у Бішкеку президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір заявити про готовність Анкари стати переговорним майданчиком для сторін.

Читайте також:

Про персону: Валентина Матвієнко Валентина Матвієнко - радянська і російська політична діячка та дипломатка українського походження. Голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з 21 вересня 2011 року, пише Вікіпедія. Заступниця Голови Уряду РФ (1998-2003). Губернатор і голова Уряду Санкт-Петербурга (2003-2011). Член бюро Вищої ради партії "Єдина Росія". Повний кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною". Позбавлена державних нагород України та інших форм відзначення. Матвієнко заборонено в'їзд на територію України відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред