Мирні переговори з Росією: коли і в якому форматі може відновитися діалог

Коротко:
- Буданов допустив поновлення переговорів з РФ у вересні
- Київ розраховує на участь США у переговорах
Делегації України та країни-агресора Росії можуть відновити переговори вже наступного місяця. Про це у коментарі виданню Новини.LIVE заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.
За його словами, пауза у переговорному треці може перерватися у вересні. Мова йде, найімовірніше, про зустріч українських, російських та американський переговірників.
"Ми його (переговорний трек - Главред), дасть Бог, оживимо трошки. Усі побачили через кілька днів приїзд цієї поважної людини. Далі ще будуть події", - зауважив керівник ОП.
Буданов наголосив, що Україна сподівається відновити мирні переговори за участі представників США, бо наразі "без них ніяк".
На які поступки у переговорах може піти Україна
Главред писав, що за даними аналітиків ISW, нова спільна пропозиція України, США та Європи може передбачати суттєві поступки з боку Києва. Це демонструє, що Україна продовжує шукати шляхи завершення війни навіть у ситуації, коли Кремль не демонструє готовності відмовитися від своїх максималістських вимог.
Аналітики зазначають, що принципова різниця між позиціями Києва та Москви полягає саме в готовності до компромісу. Україна погоджується обговорювати різні формати припинення бойових дій, тоді як Кремль продовжує наполягати на виконанні всього комплексу власних вимог.
Мирні переговори - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що війна проти України не завершиться доти, доки Володимир Путін не відмовиться від імперських амбіцій щодо Києва, а будь-яке переговорне врегулювання наразі неможливе - між намірами Москви і правом України на існування немає точки перетину.
Раніше Кремль публічно відкинув ідею створення вільної економічної зони на Донбасі - одного з пунктів спільного плану України, США та ЄС щодо припинення війни.
Напередодні стало відомо, що за словами Андрія Сибіги, Україна потребує максимальної активізації мирних зусиль за участі США. В Києва є креативні ідеї щодо миру.
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Про персону: Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.
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