Чому почалась стрілянина між ГУР та СБУ в Києві: нові деталі та причина конфлікту

Стрілянина між СБУ та ГУР у Києві: всі подробиці інциденту на Березняках, версії спецслужб, позиція адвоката та реакція владної верхівки.

https://glavred.net/analytics/pochemu-nachalas-perestrelka-mezhdu-gur-i-sbu-v-kieve-novye-detali-i-prichina-konflikta-10793474.html Посилання скопійоване

Стрілянина в Києві - що ховається за конфліктом між СБУ та ГУР / Колаж: Главред / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Що відомо про конфлікт між СБУ та ГУР у Києві

Чому почалась стрілянина

Що відомо про біця ГУР Степана Каплунова та що знайшли у його квартирі

У Києві вранці 2 вересня сталася стрілянина, до якої, за даними медіа та заявами учасників подій, можуть бути причетні представники СБУ та ГУР. СБУ офіційно заявила про збройний напад на її оперативно-слідчу групу під час слідчих дій у справі про підготовку теракту. Офіційної позиції ГУР МО станом на момент публікації озвучено не було.

Главред з'ясував, що відомо про стрілянину між СБУ та ГУР у Києві

відео дня

Що відомо про стрілянину між СБУ та ГУР у Києві

Перші повідомлення про стрілянину в Києві почали з'являтися вночі та вранці 2 вересня. Очевидці, які живуть неподалік, в коменататі BBC розповідали про численні постріли, а також про поранених і сліди крові на землі. Водночас на місці події працювали правоохоронці, а окремі ділянки дороги та тротуарів були перекриті.

Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві / Скріншот

Відео з початком конфлікту дивіться за посиланням.

Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві / Скріншот

Попередньо, стрілянина сталася біля будинку на вулиці Юрія Шумського, 10. У соціальних мережах почали поширювати відео, на яких, як стверджувалося, зафіксовані наслідки протистояння. На кадрах і повідомленнях очевидців фігурували люди, схожі на представників силових структур.

Окремо повідомлялося про проведення на місці спеціальної поліцейської операції. Правоохоронці перекривали рух автомобілів, а перехожих спрямовували іншими маршрутами. Через обмеження руху громадського транспорту Київська міська державна адміністрація також повідомила про зміни маршрутів автобусів №87, №95 та №108.

Водночас офіційної інформації про точну кількість постраждалих на перших етапах не було. Представники правоохоронних органів повідомляли лише про проведення спеціальної операції.

Інцидент може бути пов'язаний зі зникненням заступника командира Російського добровольчого корпусу з бойової роботи та військовослужбовця ГУР Степана Каплунова.

Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві / Скріншот

Відео деталей конфлікту дивіться за посиланням.

Версія СБУ – що відомо про спецоперацію у Києві

За офіційною інформацією Служби безпеки України, події на Березняках стали частиною масштабнішої операції проти російської спецслужби. СБУ заявила, що спільно з ГУР запобігла теракту, який Федеральна служба безпеки РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху.

За даними української спецслужби, російський опозиціонер прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності. При цьому СБУ не назвала його імені та не розкрила всі деталі підготовки російської операції, пославшись на те, що оперативно-слідчі дії ще тривають.

"СБУ спільно з ГУР МОУ запобігла теракту, який фсб рф готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави", - йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

У межах цього провадження, за версією СБУ, її співробітники проводили невідкладні слідчі дії, метою яких було зібрати та зафіксувати докази. Саме під час обшуку за однією з адрес, як стверджує спецслужба, група осіб заблокувала автомобілі правоохоронців і здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу.

"Для припинення нападу та забезпечення безпеки учасників процесуальних дій було залучено спецпідрозділ Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ. Під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю", - повідомили у СБУ.

За даними спецслужби, внаслідок події поранення отримали особи, які чинили спротив. Їх затримали, а під час першочергових слідчих дій встановили, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них, як заявила СБУ, вилучили зброю та документи.

Окремо спецслужба наголосила, що остаточна правова кваліфікація дій усіх учасників ще не визначена. Слідчі мають встановити роль кожного затриманого та всі обставини конфлікту.

"Наразі встановлюються всі обставини події, роль кожного з її учасників та вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації їхніх дій. Слідчі дії тривають", - зазначили у Службі безпеки України.

Що відомо про СБУ / Главред - інфографіка

Позиція адвоката Степана Каплунова – чому почалась стрілянина

Адвокат військовослужбовця ГУР та заступника командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровський в коментарі журналістам виклав іншу послідовність подій. За його словами, правоохоронці прийшли до квартири військового майже через десять днів після його затримання, що, на думку адвоката, ставить під сумнів формулювання про "невідкладний" обшук.

"Абсолютно не зрозуміло, тому що вони його затримали 23 серпня, а з невідкладним обшуком вони прийшли 1 вересня, через майже 10 днів після затримання. Який же це невідкладний обшук?" - заявив він.

Адвокат припустив, що за цей час потенційні докази могли бути переміщені, і поставив під сумнів необхідність проведення обшуку саме вночі. Водночас він визнав, що СБУ та її Департамент контррозвідки мають законні підстави цікавитися Каплуновим, якщо існують конкретні підозри чи претензії до нього.

Боровський наголосив, що, на його думку, силові структури повинні діяти в межах передбаченої законом процедури. Саме спосіб проведення затримання та подальших дій щодо військового він назвав неприйнятним.

"Якщо є якісь конкретні вимоги, якісь конкретні підозри, обвинувачення, вони можуть зробити це у передбачений процесуальним законом спосіб. Однак вони обрали таке безчинство", - сказав адвокат.

Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві / Скріншот

За словами Боровського, після початку конфлікту між представниками двох структур ситуацію вдалося тимчасово врегулювати. Переговори, як стверджує адвокат, провів командир спецпідрозділу "Тимур", який домовився з представником СБУ про звільнення затриманих і розблокування проїзду.

"Командир Тимур домовився із представниками СБУ, що нам віддають Степана Каплунова та інших наших побратимів, яких утримували. А ми забираємо усі свої автомобілі, які заблокували майже весь район та не давали виїхати працівникам СБУ. Після цих домовленостей військові ГУР почали розходитися по домах. Ситуація нібито вичерпала себе",– сказав адвокат.

Він розповів, що після досягнення домовленостей значна частина військовослужбовців ГУР залишила місце події. Сам адвокат залишився для супроводу слідчих дій, які тривали протягом ночі. Він окремо підкреслив, що сам процес проведення слідчих дій, за його оцінкою, відбувався коректно.

"До честі слідчих Служби безпеки України слід сказати, що вони проводили слідчі дії в рамках закону, толерантно, правильно. І я до них претензій особливих не маю", - зазначив Боровський.

За його словами, новий конфлікт виник уже під ранок, коли слідчі дії фактично завершувалися. Адвокат стверджує, що близько 8:30 представники силового блоку СБУ в балаклавах та зі зброєю почали затримувати військовослужбовців ГУР, які перебували на місці.

Боровський описує ситуацію як фізичне протистояння між двома групами. За його словами, людей намагалися витягнути до автомобілів, а представники ГУР намагалися не допустити цього. Спочатку, за його версією, пролунали попереджувальні постріли, після чого окремі співробітники СБУ відкрили вогонь по людях.

"Вони тяжко поранили одного нашого побратима, тяжко поранили другого нашого побратима. І за його життя ми просто тримаємо кулаки і молимося. Він зараз бореться між життями смерті. І, в принципі, легко поранили третього нашого побратима", - заявив адвокат.

Боровський також розповів про надання допомоги пораненим. За його словами, одному з військовослужбовців через значну крововтрату стало холодно, його накривали термоковдрою, а на місце викликали швидку допомогу. За словами адвоката, приїхали три карети швидкої, після чого поранених госпіталізували.

Водночас адвокат визнав, що після стрілянини співробітники СБУ цікавилися станом потерпілих і не перешкоджали роботі медиків. Він також заявив, що не хоче трактувати інцидент як звинувачення всієї Служби безпеки України, вважаючи, що йдеться про дії конкретних людей.

Водночас власні джерела Новини.LIVE пов'язали стрілянину безпосередньо зі зникненням Степана Каплунова. За цією версією, військового невідомі особи привезли за адресою на вулиці Юрія Шумського, після чого туди прибули співробітники ГУР, які намагалися затримати людей, що могли бути причетними до його викрадення.

За словами співрозмовників видання, на місці розвідники нібито зіткнулися з бійцями "Альфи" СБУ. Після цього до локації прибули представники обох структур, а між ними почалися переговори.

Співрозмовники стверджують, що після тривалої розмови керівники силових підрозділів домовилися про припинення конфлікту. За цією версією, сторони потиснули руки, а частина військовослужбовців ГУР залишила місце події.

"Після тривалої розмови керівники потиснули одне одному руки, і конфлікт нібито став повністю вичерпаним", - розповіли джерела видання.

Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві / Скріншот

Однак, за неофіційною інформацією Новини.LIVE, після завершення слідчих дій конфлікт нібито спалахнув знову. Співрозмовники стверджують, що представники п'ятого департаменту СБУ почали затримувати військовослужбовців ГУР, які до цього вже здали зброю.

За цією версією, спроба чинити опір затриманню призвела до відкриття вогню. Джерела заявляли, що стріляли навіть у тих бійців, які вже перебували на землі, а частина спецпризначенців "Альфи" нібито відмовилася виконувати наказ про відкриття вогню.

Де зараз Степан Каплунов

Щодо місця перебування самого Степана Каплунова адвокат Тарас Боровський заявив, що військовий уже перебуває на свободі, хоча де саме він знаходиться, йому невідомо. Боровський також наголосив на важких пораненнях Каплунова, яких той зазнав у 2022 році під час оборони Київщини, та стверджує, що після цього військовий має певні фізичні особливості.

Окремо адвокат розповів про обставини попереднього затримання Каплунова. За його словами, військового затримували люди в цивільному, які представлялися працівниками поліції. При цьому, як стверджує Боровський, протягом тривалого часу йому не було висунуто підозру чи обрано запобіжний захід.

"Де зараз Степан? Мені невідомо, однак він уже на свободі. Обов'язково Степан прийде до тями, ми з вами зв'яжемось, і він надасть вам коментар", - заявив адвокат.

Що відомо про Степана Каплунова та його зникнення

Історія зі стріляниною безпосередньо перетинається зі справою Степана Каплунова. Ще 23 серпня в мілітарі-спільноті почали з'являтися повідомлення про зникнення військовослужбовця ГУР, який після 17:00 перестав виходити на зв'язок.

Згодом у мережі з'явилося відео, на якому невідомі в цивільному одязі силою затягують чоловіка в автомобіль BMW. На той момент не було офіційно підтверджено, що на відео саме Каплунов.

27 серпня військовий юрист Тарас Боровський повідомив, що в Києві зник його клієнт - військовослужбовець ГУР. Начальник штабу РДК Олександр Фортуна також заявляв про зникнення заступника командира корпусу з бойової роботи.

"Ми повністю включені в ситуацію та уважно стежимо за всім, що відбувається. Омбудсмени поінформовані, адвокатські запити надіслані", - заявляв Фортуна.

У РДК тоді наголошували, що не отримали пояснень щодо місця перебування Каплунова та причин його затримання. Саме навколо цієї історії, за даними Української правди, згодом і розгорнулися події біля квартири військового.

Що знайшли у квартирі Каплунова - командир РДК Денис Капустін

Окрему оцінку подіям дав командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін. Він підтвердив, що ситуація пов'язана з його заступником Степаном Каплуновим, і розповів про обшук у квартирі військового.

За словами Дениса Капустіна, він особисто був присутній під час обшуку. Командир РДК стверджує, що правоохоронці не знайшли в помешканні предметів, які могли б стати підставою для звинувачень.

"Протокол обшуку є, вилучено нічого не було, жодних підозрілих чи компрометувальних предметів у квартирі Степана Каплунова виявлено не було", - зазначив Капустін.

Він також повідомив, що під час обшуку були пошкоджені двері квартири. Після цього, за його словами, там залишилися представники ГУР, які очікували майстра для встановлення нового замка.

На місці, за словами командира РДК, перебували й представники поліції.

Що відомо про розслідування ДБР та прокуратури

Офіс Генерального прокурора підтвердив початок досудового розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу. Провадження стосується подій, які сталися під час слідчих дій у справі про підготовку теракту ФСБ РФ.

За версією прокуратури, співробітники СБУ виконували процесуальні дії для збору та фіксації доказів. Під час обшуку, як і в офіційній версії СБУ, група осіб нібито здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу та заблокувала автомобілями проїзд правоохоронців.

Для припинення спротиву залучили спецпідрозділ "Альфа". Під час зіткнення, за даними прокуратури, правоохоронці застосували зброю, внаслідок чого були поранені особи, які чинили спротив. Нападників затримали, а в них вилучили зброю та документи.

Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві / Скріншот

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу", - повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Прокуратура має встановити не лише факт застосування зброї, а й роль кожного учасника конфлікту. Особливе значення матиме встановлення того, хто саме віддавав накази, хто безпосередньо застосовував зброю, а також за яких обставин виникла необхідність у силовому припиненні протистояння.

"Наразі встановлюються всі обставини події, роль кожного з її учасників та вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації їхніх дій. Слідчі дії тривають", - зазначили в ОГП.

Раніше ДБР також отримало заяву адвокатів щодо зникнення Степана Каплунова.

Радниця очільника ДБР з питань комунікацій Тетяна Сапьян підтвердила, що відповідна заява від адвокатів військового надійшла. Слідчі мали визначити її подальшу правову кваліфікацію та питання внесення відомостей до ЄРДР.

Що сказав Володимир Зеленський про стрілянину в Києві

Президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію про протистояння представників силових структур у столиці. Йдеться про керівників двох структур - начальника ГУР Олега Іващенка та виконувача обов'язків голови СБУ Олександра Поклада.

"Президент вимагає від відомств, зокрема, дати інформацію суспільству, бо структури мовчали", - передав позицію Зеленського Дмитро Литвин в коменталі Liga.net.

На тлі суперечливих повідомлень саме офіційна комунікація силових відомств має визначити, яка версія подій відповідає матеріалам розслідування.

"Зеленський наїхав на керівників відповідних структур", - заявив Литвин, описуючи реакцію президента на ситуацію.

Що сказав Кирило Буданов про конфлікт СБУ та ГУР

Паралельно свою оцінку дав глава Офісу президента Кирило Буданов. Він повідомив, що ситуацією вже займаються ДБР та Офіс генерального прокурора, наголосивши на необхідності повного розслідування.

Буданов окремо акцентував на неприпустимості силових дій щодо військовослужбовців поза встановленими законом процедурами. Його заява прозвучала на тлі інформації про затримання та поранення представників одного з підрозділів Сил оборони.

"Ситуацією вже займається ДБР та ОГПУ, важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, але ніхто не має право безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази", - сказав Буданов в коментарі РБК-Україна.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред