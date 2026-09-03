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Аеропорти Москви паралізовані після попереджень Зеленського: що відбувається

Анна Ярославська
3 вересня 2026, 08:45оновлено 3 вересня, 09:42
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Росавіація наполягає, що документи України щодо повітряного простору РФ не мають юридичної сили, а радник Путіна називає російське небо безпечним.
Шереметьєво, пасажири
Другу ніч поспіль Москва обмежує роботу аеропортів / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, російські ЗМІ

Читайте в матеріалі:

  • Скільки рейсів скасували в аеропортах Москви
  • Чого Україна вимагає від ІКАО
  • Як на попередження відреагувала Росавіація

Московські аеропорти Внуково та Шереметьєво другу ніч поспіль призупиняли роботу після попереджень президента України Володимира Зеленського про небезпеку російського повітряного простору для цивільної авіації, повідомляє The Moscow Times.

2 вересня Росавіація повідомляла про введення тимчасових обмежень на прийом і виліт повітряних суден.

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У ніч напередодні роботу призупиняли три аеропорти російської столиці. За даними моніторингового сервісу Flightradar24, у "Шереметьєво" було скасовано 21 рейс і затримано ще 235, а у "Внуково" - скасовано 22 і затримано 94 рейси.

Після півночі в ніч на 3 вересня мер Москви Сергій Собянін повідомив, що силами ППО Міноборони РФ було знищено десять БПЛА, які летіли на російську столицю.

Росавіація водночас заявляла, що введено тимчасові обмеження на прийом і виліт повітряних суден в аеропорту "Жуковський" (Раменське), а аеропорти "Домодєдово" та "Внуково" приймають і відправляють рейси за погодженням із відповідними органами.

Обмеження поширилися й на південь та Поволжжя: о 01:24 3 вересня їх запровадили в аеропортах Геленджика та Сочі, а о 03:50 - у Пензі та Саратові.

Зеленський попередив авіакомпанії та страховиків

Про ризики для перевізників, які продовжують використовувати ключові російські хаби, президент України сказав у зверненні 1 вересня.

"Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, всіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає цілком небезпечним. Україна не становить загрози для цивільної авіації як такої - ні для жодного цивільного літака. Просто в небі Росії будуть перебувати дрони, і це потрібно враховувати", - заявив Зеленський.

При цьому президент допускає винятки на прохання партнерів - раніше Україна дотрималася перерви в ударах по Москві та Петербургу 25, 26 і 27 серпня попри те, що РФ продовжувала атакувати українські міста.

"Коли до нас звернулася інша світова держава з проханням встановити паузу в ударах на певний час у напрямку Владивостока - ми й це забезпечимо. Зараз готуються нові зустрічі в Москві - ми це врахуємо. Потрібен кінець війни, і лідери правильно говорять про це Путіну. Тому заради дипломатії, заради переговорів - коли партнери звертатимуться до нас з цього приводу - ми забезпечимо очищення російського неба від дронів на певні проміжки часу та в певних напрямках", - сказав він.

Далі попередження перейшло на рівень міжнародних інституцій. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 2 вересня повідомив, що Київ офіційно поінформував Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) про небезпеку російського повітряного простору.

Водночас Україна попросила ICAO закликати держави-члени повністю заборонити польоти цивільних літаків у російському небі. Як пише Reuters з посиланням на лист міністра з питань відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника, Київ вважає за необхідне мінімізувати ризик трагедій.

Москва наполягає, що ризиків немає

Реакція Кремля пролунала з майданчика Східного економічного форуму у Владивостоці, де радник Путіна Антон Кобяков коментував українські застереження, передає Astra.

"У нас вжито максимальних заходів щодо забезпечення повітряної безпеки наших громадян. І наш повітряний простір, упевнений, безпечний", - повідомив Кобяков.

Росавіація опублікувала NOTAM (оперативне повідомлення для авіаційного персоналу, - ред.), у якому назвала всі опубліковані Україною документи щодо повітряного простору РФ такими, що не мають юридичної сили та порушують Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію. Відомство також звинуватило українські авіаційні органи у підтримці "терористичної риторики" керівництва країни та пообіцяло додатково посилити захист об’єктів транспортної інфраструктури.

"Повітряний транспорт Росії, його наземна інфраструктура продовжують працювати за планом, приймають і відправляють рейси, зокрема іноземних авіакомпаній", - йдеться в повідомленні агентства.

Міністр транспорту РФ Андрій Нікітін, зі свого боку, переконаний, що на всі озвучені загрози у Москви є готові рішення.

"Ми постійно вдосконалюємо вимоги щодо безпеки польотів та безпеки аеропортів, і на всі ці загрози, про які заявляють терористи, є відповіді", - підкреслив Нікітін, додавши, що влада працює в тісному контакті з Міноборони та Росгвардією і "не допустить якихось значних перебоїв у роботі цивільної авіації".

План M&M's: як Київ хотів закрити небо над Москвою

Як писав Главред з посиланням на The Atlantic, Україна цієї весни нібито готувала атаку роями дронів зі штучним інтелектом на аеропорти Москви, розраховуючи зупинити міжнародне авіасполучення з російською столицею та посилити тиск на оточення російського диктатора Володимира Путіна. План передбачав запуск до 1000 дронів на добу на аеропорти Москви та в околицях.

До середини весни план отримав кодову назву M&M's.

Коли взимку офіційні особи представили план Зеленському, він висловив серйозні побоювання. Президент побоювався, що під удар дронів може потрапити цивільний авіалайнер у Москві, що могло б призвести до жертв серед пасажирів або екіпажу. Проте підготовку до ударів дозволили продовжити протягом кількох місяців навесні та на початку літа.

Планування операції призупинили в липні, коли Зеленський несподівано звільнив її головного організатора - міністра оборони Михайла Федорова.

Одне з джерел The Atlantic висловило надію, що новий міністр оборони України Євген Хмара продовжить реалізацію плану.

Атаки дронів на Росію - новини

Як писав Главред, у ніч на 24 серпня одразу в кількох регіонах РФ пролунали вибухи на тлі атак дронів. Моніторингові канали повідомляли про успішні удари по трьох складських комплексах великого російського маркетплейсу Ozon. У місцях "прильотів" спалахнули пожежі.

У ніч на 22 серпня в Самарській області Росії пролунали вибухи. Ближче до ранку безпілотники завдали ударів по складу російського маркетплейсу OZON. На місці "прильоту" спалахнула масштабна пожежа.

У ніч на 18 серпня в Москві та Московській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. Дрони атакували столицю РФ та Підмосков’я.

У ніч на 14 серпня Росію атакували дрони. Над Ленінградською областю Росії вночі збили 51 безпілотник, атака також торкнулася порту Усть-Луга, де після збиття дрона виникла пожежа.

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Про джерело: The Moscow Times

The Moscow Times - незалежне онлайн-видання англійською та російською мовами, штаб-квартира в Амстердамі, пише Вікіпедія.

Виходило друкованою газетою в Росії з 1992 по 2017 рік. Розповсюджувалося безкоштовно у готелях, кав’ярнях, посольствах, авіалініях та за передплатою. Було популярне серед іноземців у Москві та англомовних росіян.

Як розвивалося видання:

  • У листопаді 2015 року змінило формат із щоденної на щотижневу (щочетверга) і збільшило обсяг до 24 сторінок.
  • У липні 2017 року повністю перейшло в онлайн.
  • У 2020 році запущено російськомовну редакцію.
  • У 2022 році редакція переїхала до Амстердама через репресивні медійні закони після вторгнення РФ в Україну.
  • У квітні 2022 року сайт російською мовою було заблоковано в Росії.
  • У 2023 році Мін’юст РФ вніс видання до переліку "іноземних агентів".
  • У липні 2024 року Генпрокуратура РФ визнала The Moscow Times "небажаною організацією".

Серед журналістів, які починали там кар’єру, - Еллен Баррі, майбутня керівниця московського бюро The New York Times.

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