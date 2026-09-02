У Києві сталася стрілянина за участю СБУ та ГУР: що відомо про інцидент

Правоохоронці перекрили рух автомобілів та не пропускають перехожих через небезпечну ділянку.

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Кадри перестрілки у Києві / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

СБУ запобігла теракту, який готувала ФСБ РФ

Під час слідчих дій стався збройний напад на групу СБУ

Затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони

У Дніпровському районі Києва сталася перестрілка, учасниками якої були представники СБУ та ГУР. Спецслужбовці запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного руху. Про це повідомила Служба безпеки України.

"СБУ спільно з ГУР МОУ запобігла теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави", - йдеться у повідомленні СБУ.

відео дня

Поліція перекрила рух вулицею Юрія Шумського в обох напрямках. На місці правоохоронці проводять спеціальну операцію, територію оточили, а перехожих відводять із ділянки.

Спецоперація СБУ / Фото: скріншот

За даними "УП", внаслідок інциденту, попередньо, троє співробітників ГУР отримали поранення. На місці також працюють представники ДБР та керівник ЦСО "А" СБУ.

Яка причина стрілянини в Києві

Інцидент пов'язують із ситуацією навколо заступника командира з бойової роботи підрозділу ГУР "Російський добровольчий корпус" Степана Каплунова. Напередодні з'явилася інформація про його зникнення.

Адвокат Каплунова Тарас Боровський заявляв, що до житла військового прибули правоохоронці. Після цього його побратими приїхали на місце "по тривозі", а згодом пролунали постріли.

Адвокат також оприлюднив відео з місця події. Водночас офіційного підтвердження того, що перестрілка безпосередньо пов'язана зі зникненням Каплунова, наразі немає.

Водночас офіційні відомства наразі не підтвердили інформацію про перестрілку саме між СБУ та ГУР і не розкрили обставин поранення співробітників розвідки.

Через перекриття вулиці Юрія Шумського громадський транспорт курсує зі змінами. Як повідомили у КМДА, автобуси №87, №95 та №108 направили за об'їзними маршрутами.

Що кажуть в СБУ

СБУ повідомила додаткові подробиці спецоперації, під час якої було зірвано теракт ФСБ РФ проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Під час проведення слідчих дій за однією з адрес група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу СБУ.

За даними спецслужби, нападники намагалися перешкодити слідчим діям та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців. Для припинення збройного спротиву та забезпечення безпеки учасників операції залучили спецпідрозділ Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ.

"Під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю. Унаслідок події є поранені серед осіб, які чинили спротив. Нападників затримано", - повідомили в СБУ.

Під час першочергових слідчих дій встановлено, що вони належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У затриманих вилучили зброю та документи.

Наразі встановлюються всі обставини події та роль кожного з учасників. За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Слідчі дії тривають.

Стрілянина в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, поліція Черкаської області інформувала про конфлікт між представниками районного ТЦК та працівниками одного з підприємств, який завершився стріляниною. Інцидент стався 8 червня.

Національна поліція України повідомила, що під час санкціонованого обшуку в Запоріжжі чоловік із ножем напав на працівників поліції. У відомстві уточнили, що напад на працівників поліції призвів до поранень трьох копів і застосування табельної вогнепальної зброї.

Поліція повідомила, що в Одесі невідомий відкрив вогонь у бік військових ТЦК та СП. Правоохоронці поінформували, що щонайменше четверо військових отримали вогнепальні поранення.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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