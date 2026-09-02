Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Києві сталася стрілянина за участю СБУ та ГУР: що відомо про інцидент

Руслана Заклінська
2 вересня 2026, 12:15оновлено 2 вересня, 13:05
google news Підпишіться
на нас в Google
Правоохоронці перекрили рух автомобілів та не пропускають перехожих через небезпечну ділянку.
У Києві сталася стрілянина за участю СБУ та ГУР: що відомо про інцидент
Кадри перестрілки у Києві / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • СБУ запобігла теракту, який готувала ФСБ РФ
  • Під час слідчих дій стався збройний напад на групу СБУ
  • Затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони

У Дніпровському районі Києва сталася перестрілка, учасниками якої були представники СБУ та ГУР. Спецслужбовці запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного руху. Про це повідомила Служба безпеки України.

"СБУ спільно з ГУР МОУ запобігла теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави", - йдеться у повідомленні СБУ.

відео дня

Поліція перекрила рух вулицею Юрія Шумського в обох напрямках. На місці правоохоронці проводять спеціальну операцію, територію оточили, а перехожих відводять із ділянки.

У Києві сталася стрілянина за участю СБУ та ГУР: що відомо про інцидент
Спецоперація СБУ / Фото: скріншот

За даними "УП", внаслідок інциденту, попередньо, троє співробітників ГУР отримали поранення. На місці також працюють представники ДБР та керівник ЦСО "А" СБУ.

Яка причина стрілянини в Києві

Інцидент пов'язують із ситуацією навколо заступника командира з бойової роботи підрозділу ГУР "Російський добровольчий корпус" Степана Каплунова. Напередодні з'явилася інформація про його зникнення.

Адвокат Каплунова Тарас Боровський заявляв, що до житла військового прибули правоохоронці. Після цього його побратими приїхали на місце "по тривозі", а згодом пролунали постріли.

Адвокат також оприлюднив відео з місця події. Водночас офіційного підтвердження того, що перестрілка безпосередньо пов'язана зі зникненням Каплунова, наразі немає.

Водночас офіційні відомства наразі не підтвердили інформацію про перестрілку саме між СБУ та ГУР і не розкрили обставин поранення співробітників розвідки.

Через перекриття вулиці Юрія Шумського громадський транспорт курсує зі змінами. Як повідомили у КМДА, автобуси №87, №95 та №108 направили за об'їзними маршрутами.

Що кажуть в СБУ

СБУ повідомила додаткові подробиці спецоперації, під час якої було зірвано теракт ФСБ РФ проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Під час проведення слідчих дій за однією з адрес група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу СБУ.

За даними спецслужби, нападники намагалися перешкодити слідчим діям та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців. Для припинення збройного спротиву та забезпечення безпеки учасників операції залучили спецпідрозділ Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ.

"Під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю. Унаслідок події є поранені серед осіб, які чинили спротив. Нападників затримано", - повідомили в СБУ.

Під час першочергових слідчих дій встановлено, що вони належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У затриманих вилучили зброю та документи.

Наразі встановлюються всі обставини події та роль кожного з учасників. За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Слідчі дії тривають.

Стрілянина в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, поліція Черкаської області інформувала про конфлікт між представниками районного ТЦК та працівниками одного з підприємств, який завершився стріляниною. Інцидент стався 8 червня.

Національна поліція України повідомила, що під час санкціонованого обшуку в Запоріжжі чоловік із ножем напав на працівників поліції. У відомстві уточнили, що напад на працівників поліції призвів до поранень трьох копів і застосування табельної вогнепальної зброї.

Поліція повідомила, що в Одесі невідомий відкрив вогонь у бік військових ТЦК та СП. Правоохоронці поінформували, що щонайменше четверо військових отримали вогнепальні поранення.

Читайте також:

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва СБУ ГУР новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ вдарила по університету в Києві прямо під час занять: в якому стані студенти

РФ вдарила по університету в Києві прямо під час занять: в якому стані студенти

13:14Україна
Україна попросила 2 млрд євро з кредиту ЄС на ракети Patriot: скільки зможе закупити

Україна попросила 2 млрд євро з кредиту ЄС на ракети Patriot: скільки зможе закупити

12:57Війна
РФ може посилити удари по Україні, дата відома: політолог розкрив гірший сценарій

РФ може посилити удари по Україні, дата відома: політолог розкрив гірший сценарій

12:29Війна
Реклама

Популярне

Більше
У Києві сталася стрілянина за участю СБУ та ГУР: що відомо про інцидент

У Києві сталася стрілянина за участю СБУ та ГУР: що відомо про інцидент

Долар, євро і злотий різко полетіли вниз: курс валют на 2 вересня

Долар, євро і злотий різко полетіли вниз: курс валют на 2 вересня

"Ми готові сісти за стіл переговорів": у Кремлі висунули нову умову для миру

"Ми готові сісти за стіл переговорів": у Кремлі висунули нову умову для миру

Секрет легендарної "чупакабри" нарешті розкритий: хто насправді прийшов із лісів

Секрет легендарної "чупакабри" нарешті розкритий: хто насправді прийшов із лісів

У пастці на фронті опинилися 2500 окупантів: де Сили оборони відтіснили ворога

У пастці на фронті опинилися 2500 окупантів: де Сили оборони відтіснили ворога

Останні новини

13:22

Бур'яни засохнуть без зусиль: потрібна одна річ, яка знайдеться вдома

13:14

РФ вдарила по університету в Києві прямо під час занять: в якому стані студенти

13:08

Випробування восени 2026 року: 4 знаки зодіаку, на яких чекають труднощі

12:57

Україна попросила 2 млрд євро з кредиту ЄС на ракети Patriot: скільки зможе закупити

12:32

Не від Потапа: кум Каменських прокоментував вагітність співачки

Київ у багатогодинних тривогах: як нова тактика РФ може завдати удару по економіці УкраїниКиїв у багатогодинних тривогах: як нова тактика РФ може завдати удару по економіці України
12:29

РФ може посилити удари по Україні, дата відома: політолог розкрив гірший сценарій

12:24

Як правильно зібрати насіння з помідорів: навіщо потрібна цвіль у банці

12:15

У Києві сталася стрілянина за участю СБУ та ГУР: що відомо про інцидент

12:00

Навіщо додавати цукор під час засолки сала: несподівана користь кулінарів

Реклама
11:36

Якого кольору має бути полум'я на газовій плиті: як вчасно виявити проблему

11:29

Німеччина вперше прямо звинуватила РФ в атаці дронів: Politico розповів, що це означає

11:19

У Києві БПЛА атакували медичний і навчальний заклад: є постраждалі

11:18

Цибуля до весни без льоху — 3 найкращі місця для тривалого зберігання

10:56

Як швидко відмити білі кросівки від плям і бруду - простий спосіб

10:52

Гороскоп на завтра, 3 вересня: Тельцям - труднощі, Козорогам - гарні новини

10:34

Роботу Резерв+ відновили, але є важливий нюанс: що заявили в Міноборони

10:34

Бідність та сварки в оселі — 3 місця, де не варто вішати дзеркало

10:15

Ситний сніданок з двох яєць: простий рецепт за 25 хвилин для батьків школярів

09:56

У серпні Україна повернула більше території, ніж захопила РФ: в ISW розкрили цифри

09:41

Двоє поранених і згорілі склади: РФ завдала удару по трьох районах Київщини

Реклама
09:33

Вартість комуналки зросте до 50%: коли українці відчують удар по гаманцях

09:14

Як визначити склад ґрунту за бур’янами: про що свідчать кропива, конюшина та лобода

09:00

Техногенна катастрофа на ЗАЕС найбільш імовірна: Мельник - про загрозу ядерної зброї РФ

08:10

Блокада Ірану зіграла на руку Китаю: Кущ пояснив, як Пекін переграв СШАПогляд

08:08

Українські атаки лякають Путіна: диктатор терміново посилив особисту охорону

07:44

Путін заплутався у кілометрах і повідомив про відступ РФ під Сумами

06:42

Армія РФ завдала удару по Одесі: пошкоджено інфраструктуру, є пораненіФото

05:45

Кабачки і огірки знову пішли в ріст: дачник показав секретну підкормку для зав'язіВідео

05:11

Об'єкт заздрості всього класу: 5 канцелярських товарів, про які мріяли школярі в СРСР

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка на виставці за 42 с

03:47

Як позбутися від неприємного запаху сміття на кухні - що покласти на дно відра

03:38

"Шампанське" з чорнобривців: незвичайний рецепт ароматного напою

02:32

Навіщо солити воду під час варіння яєць: трюк вирішує поширену проблему

01:51

Київщину шосту добу атакують БПЛА: розтрощено таунхауси, є поранена

01:09

Що означають символи I, II та квітка на пралці: помилка може зіпсувати прання

00:02

Путін заговорив про "мир" і наказав бити по енергетиці України

01 вересня, вівторок
23:21

Початок вересня переверне життя трьох знаків зодіаку на краще - хто вони

23:04

"Ми попереджаємо": Буданов розкрив, скільки Україна господарюватиме в небі РФ

22:32

Повітряні тривоги хочуть розділити на рівні: що пропонують змінити для українців

22:14

"Кринж": Андрій Хливнюк готовий відмовитися від звання заслуженого артиста

Реклама
22:10

Тест на IQ: потрібно знайти рибку серед котів за 12 секунд

21:51

Для чого Росія атакує пункти пропуску на кордоні: "Флеш" назвав справжню причину

21:34

Поспред РФ при ООН висунув Україні ультиматум і пригрозив продовжити війну

21:12

Київ готується до відключень світла взимку: 200 тисяч мешканців можуть переселити

20:57

Україна закриває повітряний простір над РФ – Зеленський виставив ультиматум Кремлю

20:31

З чим носити футболку восени: дизайнер назвав 3 приголомшливі поєднання

20:29

Навіщо лавровий лист кладуть під подушку перед сном: розгадка вечірнього ритуалу

20:11

Дрони атакували аеропорт Лейпцига: у Берліні назвали винного та вжили заходів

20:04

Що не можна робити з чорнобривцями восени: мільйони дачників роблять помилкуВідео

20:01

Таро-прогноз на вересень 2026: на який знак зодіаку чекає різкий поворот доліВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини Сум
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти