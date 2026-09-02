У Трампа 'накинулись' на Україну із звинуваченнями через удари по РФ - що сталось

Глава Мінфіну США пов’язав атаки з енергетичним шоком у світі.

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Удари України по РФ - Бессент заявив про світовий шок / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези:

Бессент звинуватив Україну у тиску на ціни

США пов’язали удари по РФ із паливною кризою

Українські удари по російських енергетичних об’єктах нібито посилюють тиск на світові ціни на паливо, заявив глава Мінфіну США Скотт Бессент. Про це повідомив глава Мінфіну США Скотт Бессент в ефірі телеканалу Fox News.

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Американський посадовець пов’язав ситуацію на глобальному енергетичному ринку з війною РФ проти України та діями Києва проти російської нафтової галузі. За його словами, наслідки цих атак відчуваються далеко за межами України та Росії.

"Зараз ми переживаємо енергетичний шок через конфлікт в Україні, тому що Україна вирішила атакувати російські енергетичні об’єкти та нафтопереробні заводи, що створює тиск на ціни на паливо в усьому світі", - заявив Бессент.

Окремо глава американського Мінфіну висловився про ситуацію навколо Ірану та його зв’язки з Росією. Він припустив, що Тегеран і надалі може отримувати певні постачання з РФ, однак їхні масштаби можуть скоротитися через обмеження з боку Вашингтона.

"Насправді вони не отримують прямої фінансової підтримки від Росії", - заявив американський міністр.

Бессент також звернув увагу на роль Китаю в торгівлі іранською нафтою. За його словами, Пекін продовжує купувати сировину, однак доступні обсяги поступово скорочуються.

За оцінкою посадовця, зараз у морі залишається близько 30 млн барелів іранської нафти, а запаси поступово вичерпуються.

Говорячи про американську стратегію щодо Тегерана, Бессент заявив, що зміна влади в Ірані не є безпосередньою метою Вашингтона. Водночас він не виключив такого сценарію через можливі внутрішні процеси в самій країні.

"Мета тут не обов'язково полягає в тому, щоб привести до падіння режиму. Це може статися; можливо, народ повстане. Деякі іранські лідери – загартовані військові ветерани. Але загалом люди воліють, щоб їхні голови залишалися на шиї", - сказав він.

Яка ціль ударів по РФ - коментар експерта

Україна посилюватиме удари по Росії, що може прискорити паливну, продовольчу та економічну кризу в країні-агресорі. Наслідки вже можуть виходити за межі нафтової галузі та позначитися на зборі врожаю, експорті зерна й внутрішніх цінах. Про це повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду.

"Україна націлена зламати хребет Росії, хоч уголос цього ніхто не каже. Уголос – ми виключно за мир, бо це умова допомоги Україні", - заявив Загородній.

Серед найбільш вразливих напрямів він називає російську нафтопереробку. Повторне ураження одних і тих самих підприємств, за його словами, дедалі більше ускладнює їхнє повернення до роботи, а повноцінне відновлення вимагатиме тривалого часу.

"Наприклад, зараз здійснюються повторні удари по російських НПЗ, і ремонтувати їх уже ніхто не буде. І навіть якщо зараз Росія припинить війну, питання з паливом вона не вирішить. Знадобиться не менше року, щоб відремонтувати зруйноване, та й то за умови, що знімуть санкції", - зазначив експерт.

Паливні труднощі, на думку Загороднього, не є єдиною проблемою для російської економіки. Одночасний тиск на різні сфери може мати наслідки для стабільності самої держави.

"І це лише один фактор. Тож Росія рухається до катастрофи, яка загрожує її цілісності", - підкреслив Загородній.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по Російських НПЗ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, моніторинговий канал Exilenova+ заявив про атаку безпілотників на Кстовський НПЗ в Нижньогородській області Росії. Удар спричинив масштабну пожежу на території підприємства. За даними аналітиків, проєктна потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв повідомив про загрозу безпілотників у регіоні та наслідки для руху транспорту в бік Москви. Монітори зазначали про Ярославський НПЗ спалахнув унаслідок ударів дронів, через що було перекрито основні траси. За опублікованими даними, потужність Ярославського НПЗ становить близько 15 млн тонн на рік і подія сталась 28 серпня.

Моніторинговий канал Exilenova+ повідомив про нічний наліт дронів, унаслідок якого в Ленінградській області у місті Кіриші постраждав нафтопереробний завод. НПЗ у Кіришах один із найбільших нафтопереробних об’єктів країни. Потужність заводу оцінюється близько 20 млн тонн на рік і вразжені окремі критично важливі установки, перелічені в повідомленні.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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