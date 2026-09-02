Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Трампа "накинулись" на Україну із звинуваченнями через удари по РФ - що сталось

Юрій Берендій
2 вересня 2026, 18:15
google news Підпишіться
на нас в Google
Глава Мінфіну США пов’язав атаки з енергетичним шоком у світі.

У Трампа 'накинулись' на Україну із звинуваченнями через удари по РФ - що сталось
Удари України по РФ - Бессент заявив про світовий шок / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези:

  • Бессент звинуватив Україну у тиску на ціни
  • США пов’язали удари по РФ із паливною кризою

Українські удари по російських енергетичних об’єктах нібито посилюють тиск на світові ціни на паливо, заявив глава Мінфіну США Скотт Бессент. Про це повідомив глава Мінфіну США Скотт Бессент в ефірі телеканалу Fox News.

відео дня

Американський посадовець пов’язав ситуацію на глобальному енергетичному ринку з війною РФ проти України та діями Києва проти російської нафтової галузі. За його словами, наслідки цих атак відчуваються далеко за межами України та Росії.

"Зараз ми переживаємо енергетичний шок через конфлікт в Україні, тому що Україна вирішила атакувати російські енергетичні об’єкти та нафтопереробні заводи, що створює тиск на ціни на паливо в усьому світі", - заявив Бессент.

Окремо глава американського Мінфіну висловився про ситуацію навколо Ірану та його зв’язки з Росією. Він припустив, що Тегеран і надалі може отримувати певні постачання з РФ, однак їхні масштаби можуть скоротитися через обмеження з боку Вашингтона.

"Насправді вони не отримують прямої фінансової підтримки від Росії", - заявив американський міністр.

Бессент також звернув увагу на роль Китаю в торгівлі іранською нафтою. За його словами, Пекін продовжує купувати сировину, однак доступні обсяги поступово скорочуються.

За оцінкою посадовця, зараз у морі залишається близько 30 млн барелів іранської нафти, а запаси поступово вичерпуються.

Говорячи про американську стратегію щодо Тегерана, Бессент заявив, що зміна влади в Ірані не є безпосередньою метою Вашингтона. Водночас він не виключив такого сценарію через можливі внутрішні процеси в самій країні.

"Мета тут не обов'язково полягає в тому, щоб привести до падіння режиму. Це може статися; можливо, народ повстане. Деякі іранські лідери – загартовані військові ветерани. Але загалом люди воліють, щоб їхні голови залишалися на шиї", - сказав він.

Яка ціль ударів по РФ - коментар експерта

Україна посилюватиме удари по Росії, що може прискорити паливну, продовольчу та економічну кризу в країні-агресорі. Наслідки вже можуть виходити за межі нафтової галузі та позначитися на зборі врожаю, експорті зерна й внутрішніх цінах. Про це повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду.

"Україна націлена зламати хребет Росії, хоч уголос цього ніхто не каже. Уголос – ми виключно за мир, бо це умова допомоги Україні", - заявив Загородній.

Серед найбільш вразливих напрямів він називає російську нафтопереробку. Повторне ураження одних і тих самих підприємств, за його словами, дедалі більше ускладнює їхнє повернення до роботи, а повноцінне відновлення вимагатиме тривалого часу.

"Наприклад, зараз здійснюються повторні удари по російських НПЗ, і ремонтувати їх уже ніхто не буде. І навіть якщо зараз Росія припинить війну, питання з паливом вона не вирішить. Знадобиться не менше року, щоб відремонтувати зруйноване, та й то за умови, що знімуть санкції", - зазначив експерт.

Паливні труднощі, на думку Загороднього, не є єдиною проблемою для російської економіки. Одночасний тиск на різні сфери може мати наслідки для стабільності самої держави.

"І це лише один фактор. Тож Росія рухається до катастрофи, яка загрожує її цілісності", - підкреслив Загородній.

У Трампа 'накинулись' на Україну із звинуваченнями через удари по РФ - що сталось
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по Російських НПЗ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, моніторинговий канал Exilenova+ заявив про атаку безпілотників на Кстовський НПЗ в Нижньогородській області Росії. Удар спричинив масштабну пожежу на території підприємства. За даними аналітиків, проєктна потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв повідомив про загрозу безпілотників у регіоні та наслідки для руху транспорту в бік Москви. Монітори зазначали про Ярославський НПЗ спалахнув унаслідок ударів дронів, через що було перекрито основні траси. За опублікованими даними, потужність Ярославського НПЗ становить близько 15 млн тонн на рік і подія сталась 28 серпня.

Моніторинговий канал Exilenova+ повідомив про нічний наліт дронів, унаслідок якого в Ленінградській області у місті Кіриші постраждав нафтопереробний завод. НПЗ у Кіришах один із найбільших нафтопереробних об’єктів країни. Потужність заводу оцінюється близько 20 млн тонн на рік і вразжені окремі критично важливі установки, перелічені в повідомленні.

Читайте також:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини США Вибори у США Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Трампа "накинулись" на Україну із звинуваченнями через удари по РФ - що сталось

У Трампа "накинулись" на Україну із звинуваченнями через удари по РФ - що сталось

18:15Світ
Посеред дня Росія атакувала Рівненщину: є постраждалі та руйнування

Посеред дня Росія атакувала Рівненщину: є постраждалі та руйнування

17:21Україна
Повітряні тривоги в Україні змінять: що означатимуть жовтий і червоний рівні

Повітряні тривоги в Україні змінять: що означатимуть жовтий і червоний рівні

17:21Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чому почалась стрілянина між ГУР та СБУ в Києві: нові деталі та причина конфлікту

Чому почалась стрілянина між ГУР та СБУ в Києві: нові деталі та причина конфлікту

У Києві сталася стрілянина за участю СБУ та ГУР: що відомо про інцидент

У Києві сталася стрілянина за участю СБУ та ГУР: що відомо про інцидент

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка на виставці за 42 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка на виставці за 42 с

Поспред РФ при ООН висунув Україні ультиматум і пригрозив продовжити війну

Поспред РФ при ООН висунув Україні ультиматум і пригрозив продовжити війну

Бідність та сварки в оселі — 3 місця, де не варто вішати дзеркало

Бідність та сварки в оселі — 3 місця, де не варто вішати дзеркало

Останні новини

18:15

У Трампа "накинулись" на Україну із звинуваченнями через удари по РФ - що сталось

18:11

Міль більше не оселиться в крупах: що покласти в шафу, щоб прогнати шкідника

18:03

Гороскоп Таро на сьогодні, 3 вересня: Тельцям — жити за засобами, Левам — активність

17:47

Акім Галімов презентував документальний фільм "Відстань до Незалежності" на Одеському міжнародному кінофестивалі

17:41

Для чого все більше людей сиплять соду довкола будинку - є важливий нюансВідео

Київ у багатогодинних тривогах: як нова тактика РФ може завдати удару по економіці УкраїниКиїв у багатогодинних тривогах: як нова тактика РФ може завдати удару по економіці України
17:21

Посеред дня Росія атакувала Рівненщину: є постраждалі та руйнування

17:21

Повітряні тривоги в Україні змінять: що означатимуть жовтий і червоний рівні

17:04

Вибори почались з катастрофи: у Росії впав вертоліт Мі-8 з бюлетенями та комісією

17:01

Більше жодних розводів на вікнах: фахівці розповіли, як легко досягти ідеальної чистоти

Реклама
16:59

Україна знищила одразу дві російські "пташки": Генштаб розкрив результати

16:52

Небо над РФ стає небезпечним: Україна офіційно попередила ICAO про загрози для польотів

16:48

Небезпечні дні для прання: чому не варто прати білизну вранці та у вихідн

16:20

Долар з євро різко пішли вгору: новий курс валют на 3 вересня

16:15

Дитячий шампунь замість хімії — 6 несподіваних речей, які він відмиє

16:14

Білі камінці біля будинку можуть сильно нашкодити: яку помилку часто роблять власники

16:09

Буряк буде набагато солодшим: чим полити його перед збором урожаю

16:08

Чому почалась стрілянина між ГУР та СБУ в Києві: нові деталі та причина конфлікту

16:01

Тепло остаточно відступає з України: де очікуються грози та дощі

15:38

Бруд з куртки зникне без прання: що достатньо нанести на ватний диск

15:31

Багаторічники замість добрив — 8 квітів, які покращують якість ґрунту

Реклама
15:25

Тест на уважність: потрібно знайти кота серед лисиць за 7 секунд

15:13

Global Teacher Prize Ukraine оголосила фіналістів ювілейного сезону: хто претендує на звання найкращого вчителя країни

14:54

Як восени швидко висушити взуття після дощу: хитрий трюк з газетою

14:14

Лагідне українське слово "лельо": що воно насправді означає

14:01

Ласувала галушками: чим пригощали Анджеліну Джолі в Україні

13:59

Найбагатші села України: де вони знаходяться та як виглядають

13:52

РФ вдарила по Дніпру ракетою-дроном "Бандероль": є жертви і пораненіФото

13:44

Школа, якій не страшна війна: що збудували для 700 українських дітей

13:42

68-річна Мадонна продемонструвала ідеальне молоде обличчя

13:22

Бур'яни засохнуть без зусиль: потрібна одна річ, яка знайдеться вдомаВідео

13:14

РФ вдарила по університету в Києві прямо під час занять: в якому стані студенти

13:08

Випробування восени 2026 року: 4 знаки зодіаку, на яких чекають труднощі

12:57

Україна попросила 2 млрд євро з кредиту ЄС на ракети Patriot: скільки зможе закупити

12:32

Не від Потапа: кум Каменських прокоментував вагітність співачки

12:29

РФ може посилити удари по Україні, дата відома: політолог розкрив гірший сценарій

12:24

Як правильно зібрати насіння з помідорів: навіщо потрібна цвіль у банці

12:15

У Києві сталася стрілянина за участю СБУ та ГУР: що відомо про інцидент

12:00

Навіщо додавати цукор під час засолки сала: несподівана користь кулінарів

11:36

Якого кольору має бути полум'я на газовій плиті: як вчасно виявити проблему

11:29

Німеччина вперше прямо звинуватила РФ в атаці дронів: Politico розповів, що це означає

Реклама
11:19

У Києві БПЛА атакували медичний і навчальний заклад: є постраждалі

11:18

Цибуля до весни без льоху — 3 найкращі місця для тривалого зберігання

10:56

Як швидко відмити білі кросівки від плям і бруду - простий спосіб

10:52

Гороскоп на завтра, 3 вересня: Тельцям - труднощі, Козорогам - гарні новини

10:34

Роботу Резерв+ відновили, але є важливий нюанс: що заявили в Міноборони

10:34

Бідність та сварки в оселі — 3 місця, де не варто вішати дзеркало

10:15

Ситний сніданок з двох яєць: простий рецепт за 25 хвилин для батьків школярів

09:56

У серпні Україна повернула більше території, ніж захопила РФ: в ISW розкрили цифри

09:41

Двоє поранених і згорілі склади: РФ завдала удару по трьох районах Київщини

09:33

Вартість комуналки зросте до 50%: коли українці відчують удар по гаманцях

Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти