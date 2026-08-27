У Путіна зробили заяву про нові мирні переговори з Україною

Кремль відреагував на заяву Кирила Буданова про можливі переговори у вересні.

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Володимир Путін, Володимир Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube

Що сказав Пєсков:

Кремль не підтвердив переговори України та РФ у вересні

Пєсков заявив, що дат наступної зустрічі не знає

Україна не була головною темою візиту Реткліффа до Москви

У Кремлі не мають інформації про конкретні плани та терміни проведення нового раунду переговорів між Україною та Росією у вересні. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

"Наразі я не маю жодної інформації щодо конкретних планів та термінів проведення наступного раунду переговорів", - сказав речник Путіна. відео дня

Водночас він стверджує, що Росія нібито залишається готовою до продовження мирного переговорного процесу. За словами Пєскова, Москва також продовжує контакти зі Сполученими Штатами щодо України на робочому рівні.

Водночас представник Кремля традиційно заявив, що Росія нібито прагне досягати своїх цілей "мирними засобами", але через відсутність такої можливості продовжує війну проти України.

Раніше про можливість нового раунду переговорів у вересні заявляв глава Офісу президента Кирило Буданов. Він допустив, що зустріч української та російської делегацій за участі США може відбутися на початку осені.

Буданов також пов'язував можливість нових переговорів із нещодавнім візитом директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. Водночас глава ОП зазначав, що саме Україна не була головною темою цієї зустрічі. За його словами, основну увагу під час переговорів приділили відносинам між США та Росією.

Чому Путін не хоче сідати за стіл переговорів - пояснення експерта

Перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця сказав, російський диктатор Володимир Путін наразі не зацікавлений у переговорах про завершення війни проти України, а взимку його мотивація до діалогу може ще більше знизитися.

"У Путіна тепер немає жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і... до середини березня, у нього буде ще менше мотивації, бо вважатиме, що українці не настільки сильні..., щоб пережити цю зиму", - зазначив Кислиця.

Водночас він наголосив, що Україна продовжує дипломатичні зусилля та активно контактує зі США. За його словами, рівень взаєморозуміння між Києвом і Вашингтоном у червні-серпні був безпрецедентним.

Візит директор ЦРУ в Москву - новини за темою

Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня здійснив візит до Москви. Експерти вважають, що така поїздка могла бути пов’язана з важливими переговорами з Кремлем, зокрема щодо припинення війни проти України.

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви був присвячений насамперед відносинам між США та Росією, а питання війни в Україні порушувалося лише в контексті. За словами Буданова, українська тема не була головною під час зустрічі.

Крім цього, посол України у Великій Британії Валерій Залужний попередив, що ослаблена, деморалізована та заполітизована армія може стати пасткою для України під час переговорів із Росією.

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Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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