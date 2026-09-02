Ніколь Кідман здивувала "відьомським" образом на прем’єрі

Коротко:
- Як виглядала Ніколь Кідман
- Що вона одягла
Популярна голлівудська актриса Ніколь Кідман ефектно з'явилася на прем'єрі фільму "Практична магія 2" у Лос-Анджелесі, обравши образ із яскравим "чаклунським" настроєм.
Як пише Page Six, актриса вийшла на червону доріжку в драматичній чорній мереживній сукні Atelier Versace, яка одразу привернула увагу публіки.
Наряд у білизняному стилі вирізнявся глибоким декольте та асиметричним подолом із високим розрізом, що підкреслював фігуру та ноги актриси. Образ доповнили мереживні туфлі, чокер і витончені прикраси, а зачіска з недбалими хвилями підкреслила готичний настрій.
Зазначається, що це один із перших виходів Кідман у вбранні від нового креативного директора Versace Пітера Мюльє, що робить появу актриси ще більш значущою в модному контексті.
Її образ став контрастом до світлішого та гламурнішого вбрання, яке вона обрала для лондонської прем'єри, і підкреслив атмосферу містики, пов'язану з самим фільмом.
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Про особу: Ніколь Кідман
Ніколь Кідман - австралійська та американська актриса, співачка, продюсерка та посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Годинник" (перша актриса з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Вона має власну зірку на Голлівудській "Алеї слави".
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