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Трамп заговорив про завершення війни в Україні: що закликав зробити

Інна Ковенько
2 вересня 2026, 23:02
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Окремо президент США заявив про зацікавленість Вашингтона у хороших відносинах із Росією та Україною.
Трамп заговорив про завершення війни в Україні: що закликав зробити
Трамп зробив нову заяву про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скриншот, ОП

Головне із заяв Трампа:

  • Україна та Росія повинні припинити "дурну війну"
  • Між Зеленським і Путіним існує "величезна ворожнеча"
  • США хочуть мати добрі відносини з Росією та Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна повинні припинити "цю дурну війну", а США хочуть мати добрі відносини з обома країнами.

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

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Коментуючи війну, Трамп наголосив на необхідності припинити бойові дії. Він назвав війну "дурною" та заявив, що між президентами України та Росії існує значна ворожнеча.

"Їм слід припинити цю дурну війну, а ми продовжуємо, і я припинив вісім воєн, вісім. Деякі з них вважалися б набагато складнішими для припинення, ніж ця, і я домігся їх припинення", - сказав президент США.

Водночас президент США заявив, що Вашингтон прагне мати добрі відносини як із Росією, так і з Україною.

"Я хочу зробити це, знаєте, ми хочемо мати хороші відносини з Росією, Україною, з усіма. Це було б чудово для бізнесу", - сказав Трамп.

Він також згадав про природні ресурси Росії, зазначивши, що там є "чудові землі" та "дуже цінні землі".

Трамп заговорив про завершення війни в Україні: що закликав зробити
Проєкт мирного плану США / Інфографіка: Главред

Коли закінчиться війна в Україні - прогноз

Главред писав, що за словами керівника політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігоря Рейтеровича, Україна справді має шанс побачити суттєві зміни на фронті та в переговорному процесі ще до настання зими.

Водночас мова наразі йде не про остаточне врегулювання конфлікту, а про значно обмеженіший формат розвитку подій. Ймовірність переговорів і умовного замороження війни - приблизно 30%.

Війна в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, напруження у війні після 20 вересня навряд чи знизиться. Навпаки, як заявив політолог Володимир Фесенко, після виборів в РФ може розпочатися новий етап ескалації. За його словами, один із можливих сценаріїв - проведення вибіркової мобілізації в Росії. Зокрема, про це свідчать дані української розвідки.

Крім того, постпред РФ при ООН Василь Небензя заявив, що Росія продовжуватиме війну проти України, якщо Київ не визнає окуповані території. Він також зазначив, що контакти РФ із західними країнами щодо України практично припинилися.

Нагадаємо, що українські війська у серпні 2026 року звільнили більше території, ніж окупувала армія РФ за той самий період: щонайменше 129,81 кв. км проти 90,35 кв. км російських здобутків.

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Про персону: Ігор Рейтерович

Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму
Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА".

У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України".

Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

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