Стрілянина з СБУ в Києві: в ГУР вперше відреагували і назвали свою версію

У ГУР заявили про викрадення бійця та обстріл з боку СБУ.

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У ГУР заявили про викрадення бійця та обстріл з боку СБУ / колаж: "Главред", фото: скріншот

Коротко:

Співробітники СБУ нібито затримали "серед білого дня" бойового командира ГУР

У СБУ назвали іншу причину стрілянини

"Тимур", керівник "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки, до складу якого входить Російський добровольчий корпус, заявив про конфлікт із співробітниками СБУ. За його словами, силовики нібито викрали одного з бойових командирів ГУР, а згодом відкрили вогонь по представниках розвідки.

Відео із заявою підрозділ надав "Радіо Свобода" на запит у середу, 2 вересня.

відео дня

За твердженням керівника спецпідрозділу, бойового командира ГУР, співробітники СБУ затримали його "серед білого дня" і деякий час утримували, не висунувши йому офіційних звинувачень. Пізніше сторони нібито домовилися про проведення необхідних процесуальних дій у рамках закону.

Однак, як стверджує представник ГУР, після цього інші співробітники СБУ почали затримувати військовослужбовців розвідки та відкрили по них вогонь. При цьому, за його словами, бійці ГУР не мали при собі зброї.

У СБУ назвали іншу причину стрілянини

У Службі безпеки України представили іншу версію події. Там заявили, що співробітники правоохоронних органів проводили невідкладні слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи про теракт, який, за даними слідства, був організований російськими спецслужбами.

Згідно з версією СБУ, група людей скоїла збройний напад на оперативно-слідчу групу. Нападники нібито намагалися зірвати слідчі дії, а також заблокували проїзд службових автомобілів.

Для придушення нападу на місце події прибули співробітники спецпідрозділу "Альфа". У СБУ стверджують, що правоохоронці застосували зброю у відповідь на збройний опір. У результаті інциденту, за даними відомства, є поранені серед тих, хто чинив опір.

Фото: скріншот

Дивіться відеозаяву

Що відомо про СБУ / Главред - інфографіка

Що відомо про стрілянину в Києві 2 вересня

Як раніше повідомляв Главред, інцидент зі стріляниною стався в столичному районі Березняки в ніч на 2 вересня і продовжився вранці. Обставини події стали відомими після заяви начальника штабу Російського добровольчого корпусу Олександра Фортуни про нібито викрадення в Києві заступника командира РДК з бойової роботи Степана Каплунова.

Адвокат Каплунова стверджував, що співробітники СБУ затримали його ще 23 серпня. За словами захисника, стрілянина сталася біля будинку, де проживав Каплунов. Саме туди його нібито доставили для проведення обшуку в квартирі.

При цьому адвокат повідомив, що наразі його підзахисний перебуває на волі.

Ситуацію прокоментував і керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Він закликав провести ретельне й об’єктивне розслідування події. За його словами, до з’ясування обставин уже долучилися Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на інцидент. Він назвав те, що сталося, ганебним і заявив про необхідність кадрових рішень щодо силовиків, які брали участь у стрілянині.

Крім того, Зеленський наголосив, що всередині обох спецслужб мають бути проведені окремі розслідування, які допоможуть встановити обставини конфлікту та визначити відповідальність учасників.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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