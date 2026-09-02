США обговорюють з Україною видачу ліцензії на виробництво ракет для Patriot - Рубіо

За словами голови Держдепартаменту, питання ліцензування українського виробництва наразі перебуває на етапі обговорення.

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США обговорюють з Україною видачу ліцензії на виробництво ракет для Patriot / Колаж: Главред, фото defense.gov, скріншот із відео

Що сказав Марко Рубіо:

Швидко наростити випуск високотехнологічних ракет не вдасться

США зацікавлені у співпраці з Україною у сфері дронів

Сполучені Штати ведуть переговори з Україною щодо можливої видачі ліцензій на виробництво ракет для американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. При цьому у Вашингтоні наголошують, що реалізація такого проєкту потребуватиме значного часу.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в ефірі The Brian Kilmeade Show.

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За словами глави Держдепартаменту, питання ліцензування українського виробництва наразі перебуває на етапі обговорення. Однак навіть у разі досягнення відповідних домовленостей швидко наростити випуск високотехнологічних ракет не вдасться.

"Це саме зараз обговорюється. І, як я вже казав, це не швидке рішення. Нарощування виробництва вимагає кількох років на будівництво заводів, навіть за наявності ліцензії. Це високотехнологічна зброя", - зазначив Рубіо.

Він додав, що такий проєкт потенційно може бути реалізований, однак не здатний оперативно вирішити існуючу потребу України в ракетах для систем Patriot.

"Це питання обговорюється і може бути реалізовано, але воно дійсно не вирішить ту короткострокову проблему, на яку вони вказують", – пояснив американський держсекретар.

США зацікавлені у співпраці з Україною у сфері дронів

Під час інтерв’ю Рубіо також запитали, чи означає позиція Вашингтона відмову від пропозиції України співпрацювати з американськими партнерами та обмінюватися досвідом у сфері безпілотних технологій.

Держсекретар США заявив, що Вашингтон готовий розглядати подібні ініціативи, якщо вони відповідають американським інтересам і дозволяють зміцнити оборонні можливості країни.

"Якщо є угода, яка має сенс для США, – я думаю, ми йдемо на такі угоди, обговорюємо їх, і всі вони перебувають на стадії опрацювання", – сказав Рубіо.

При цьому він підкреслив, що конкретних рішень з цього питання поки що оголошувати не готовий. За його словами, Сполучені Штати зацікавлені в пошуку нових можливостей для розвитку власної оборони та готові співпрацювати з партнерами, які можуть запропонувати перспективні технології.

Водночас Рубіо окремо зазначив, що подібні проєкти також належать до довгострокової перспективи й не дадуть результату найближчим часом.

"Ми завжди шукаємо способи посилити нашу власну оборону, і якщо у когось є можливість укласти з нами партнерство та створити щось подібне, ми, безумовно, будемо до цього відкриті. Але, знову ж таки, це довгострокові проєкти – це не те, що з’явиться негайно", – підкреслив він.

Инфографика Patriot / Главред

Виробництво ракет Patriot в Україні: експерти назвали реальні терміни

Після заяви Дональда Трампа про можливе розміщення в Україні виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot експерти оцінили, наскільки швидко такий проєкт можна втілити в життя.

Створення повноцінної виробничої лінії потребуватиме значного часу. Україні доведеться отримати необхідні технології, обладнати підприємства, знайти фахівців та організувати стабільне надходження комплектуючих.

За оцінками аналітиків, навіть у разі швидкого узгодження проєкту перші ракети вітчизняного виробництва можуть з'явитися лише через один-два роки. При цьому ситуація залишається складною, оскільки Росія продовжує нарощувати випуск балістичних ракет для комплексів "Іскандер-М".

Поставки ракет для Patriot - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Financial Times повідомила, що запаси ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot значно скоротилися. FT зазначає, що вичерпання запасів союзників призвело до випадків, коли під час російських обстрілів жодна ракета не була перехоплена.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що українська сторона активно працює над пошуком ракет для систем Patriot напередодні зими. Міністр зазначив, що триває пошук ракет PAC-2 та PAC-3 і що партнери подають "правильні сигнали". Він назвав мінімально необхідною кількістю не менше 300 перехоплювачів для перезимування.

Політолог Андрій Золотарьов заявив, що отримання дозволу США на виробництво високотехнологічної зброї залежить від зміни позиції президента США. Андрій Золотарьов підкреслив, що отримання ліцензії на Patriot вимагатиме врегулювання зовнішньополітичних умов. Виробництво, за його словами, потребуватиме мільярдів інвестицій і багатьох років роботи.

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Про особу: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху "Чайної партії". У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату в 2010 році й зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни між Росією та Україною і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і його потрібно вирішувати. "Незважаючи на жорсткі висловлювання щодо Росії в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа чинити тиск на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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