РФ посеред дня вдарила по потягу з пасажирами на Одещині: що відомо про наслідки

Ворожий БПЛА вдарив поблизу пасажирського потяга, який прямував за маршрутом Одеса - Дніпро.

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РФ атакувала потяг із пасажирами на Одещині / Колаж: Главред, фото: скриншот, УЗ

Коротко:

РФ атакувала БПЛА пасажирський потяг Одеса - Дніпро

Пасажирів і залізничників завчасно евакуювали

Удар припав на локомотив, люди не постраждали

Російський безпілотник вдень, 2 вересня, атакував потяг №53/54 сполученням Одеса - Дніпро.

Як повідомили в "Укрзалізниці", ворожий БПЛА влучив поблизу потяга на одній зі станцій Придніпровської залізниці. Зазначається, що завдяки своєчасній евакуації пасажири та працівники Укрзалізниці не постраждали.

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"Сьогодні ворожий БПЛА поцілив біля поїзда №53/54 Одеса - Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці. Завдяки роботі моніторингової команди Укрзалізниці пасажирів, поїзну та локомотивну бригади завчасно евакуювали на безпечну відстань", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють в компанії, в момент удару всі люди перебували в укритті або на безпечній відстані. Водночас удар припав на локомотив.

Пасажирів потяга продовжили доправляти до пункту призначення автобусами.

Шахеди / Інфографіка: Главред

Скільки ще триватиме "шахедний" терор РФ: прогноз Буданова

Російська армія може продовжувати атаки на Україну з використанням реактивних безпілотників щонайменше до парламентських виборів у Росії, які відбудуться 18–20 вересня. Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Новини.LIVE.

За словами голови ОП, Москва намагається створити для росіян "картинку перемоги", яку не може підкріпити реальними результатами на полі бою.

"У Росії наближаються вибори. Їм теж потрібно показувати своїм виборцям якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги не відчуваються. Як і весь світ не відчуває. Тому терор. Вони не вміють по-іншому. Щонайменше до виборів (триватимуть атаки "шахідів" - Ред.)", - сказав Буданов.

Удари РФ по залізниці - новини за темою

Главред раніше писав, що на Одещині російський реактивний "Шахед" влучив у локомотив пасажирського поїзда. Загинули машиніст та його помічник.

Нагадаємо, зранку 8 серпня російські війська атакували потяг сполученням "Суми – Київ". Внаслідок атаки загорівся локомотив потяга.

Крім того, 19 липня російські війська здійснили черговий теракт проти цивільного населення, атакувавши безпілотником пасажирський поїзд у Запорізькій області. Завдяки чітким та оперативним діям залізничників трагедії вдалося уникнути.

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Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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