Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ посеред дня вдарила по потягу з пасажирами на Одещині: що відомо про наслідки

Інна Ковенько
2 вересня 2026, 19:43
google news Підпишіться
на нас в Google
Ворожий БПЛА вдарив поблизу пасажирського потяга, який прямував за маршрутом Одеса - Дніпро.
РФ атакувала потяг із пасажирами на Одещині
РФ атакувала потяг із пасажирами на Одещині / Колаж: Главред, фото: скриншот, УЗ

Коротко:

  • РФ атакувала БПЛА пасажирський потяг Одеса - Дніпро
  • Пасажирів і залізничників завчасно евакуювали
  • Удар припав на локомотив, люди не постраждали

Російський безпілотник вдень, 2 вересня, атакував потяг №53/54 сполученням Одеса - Дніпро.

Як повідомили в "Укрзалізниці", ворожий БПЛА влучив поблизу потяга на одній зі станцій Придніпровської залізниці. Зазначається, що завдяки своєчасній евакуації пасажири та працівники Укрзалізниці не постраждали.

відео дня

"Сьогодні ворожий БПЛА поцілив біля поїзда №53/54 Одеса - Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці. Завдяки роботі моніторингової команди Укрзалізниці пасажирів, поїзну та локомотивну бригади завчасно евакуювали на безпечну відстань", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють в компанії, в момент удару всі люди перебували в укритті або на безпечній відстані. Водночас удар припав на локомотив.

Пасажирів потяга продовжили доправляти до пункту призначення автобусами.

РФ посеред дня вдарила по потягу з пасажирами на Одещині: що відомо про наслідки
Шахеди / Інфографіка: Главред

Скільки ще триватиме "шахедний" терор РФ: прогноз Буданова

Російська армія може продовжувати атаки на Україну з використанням реактивних безпілотників щонайменше до парламентських виборів у Росії, які відбудуться 18–20 вересня. Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Новини.LIVE.

За словами голови ОП, Москва намагається створити для росіян "картинку перемоги", яку не може підкріпити реальними результатами на полі бою.

"У Росії наближаються вибори. Їм теж потрібно показувати своїм виборцям якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги не відчуваються. Як і весь світ не відчуває. Тому терор. Вони не вміють по-іншому. Щонайменше до виборів (триватимуть атаки "шахідів" - Ред.)", - сказав Буданов.

Удари РФ по залізниці - новини за темою

Главред раніше писав, що на Одещині російський реактивний "Шахед" влучив у локомотив пасажирського поїзда. Загинули машиніст та його помічник.

Нагадаємо, зранку 8 серпня російські війська атакували потяг сполученням "Суми – Київ". Внаслідок атаки загорівся локомотив потяга.

Крім того, 19 липня російські війська здійснили черговий теракт проти цивільного населення, атакувавши безпілотником пасажирський поїзд у Запорізькій області. Завдяки чітким та оперативним діям залізничників трагедії вдалося уникнути.

Читайте також:

Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Укрзалізниця атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США обговорюють з Україною видачу ліцензії на виробництво ракет для Patriot - Рубіо

США обговорюють з Україною видачу ліцензії на виробництво ракет для Patriot - Рубіо

20:34Світ
Стрілянина між СБУ та ГУР: Зеленський розкрив деталі та анонсував кадрові рішення

Стрілянина між СБУ та ГУР: Зеленський розкрив деталі та анонсував кадрові рішення

20:32Україна
Коли в Україні змінять правила комендантської години та оголошення тривог - ОП

Коли в Україні змінять правила комендантської години та оголошення тривог - ОП

19:43Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чому почалась стрілянина між ГУР та СБУ в Києві: нові деталі та причина конфлікту

Чому почалась стрілянина між ГУР та СБУ в Києві: нові деталі та причина конфлікту

У Києві сталася стрілянина за участю СБУ та ГУР: що відомо про інцидент

У Києві сталася стрілянина за участю СБУ та ГУР: що відомо про інцидент

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка на виставці за 42 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка на виставці за 42 с

Поспред РФ при ООН висунув Україні ультиматум і пригрозив продовжити війну

Поспред РФ при ООН висунув Україні ультиматум і пригрозив продовжити війну

Тест на уважність: потрібно знайти кота серед лисиць за 7 секунд

Тест на уважність: потрібно знайти кота серед лисиць за 7 секунд

Останні новини

20:34

США обговорюють з Україною видачу ліцензії на виробництво ракет для Patriot - Рубіо

20:32

Стрілянина між СБУ та ГУР: Зеленський розкрив деталі та анонсував кадрові рішення

20:26

Російський цар не зміг пролізти у браму: історик показав секрет Луцького замкуВідео

19:54

Шанс на нове життя — для трьох знаків зодіаку готується щасливий період

19:43

Коли в Україні змінять правила комендантської години та оголошення тривог - ОП

Київ у багатогодинних тривогах: як нова тактика РФ може завдати удару по економіці УкраїниКиїв у багатогодинних тривогах: як нова тактика РФ може завдати удару по економіці України
19:43

РФ посеред дня вдарила по потягу з пасажирами на Одещині: що відомо про наслідки

19:37

"Це призведе до колапсу": офіцер ЗСУ попередив про удари РФ по мостах у Києві

19:36

Ідеальна білизна без зусиль — як назавжди позбутися нальоту в унітазі

19:31

Навіщо хитрі норвежці кладуть шкарпетку з содою в сарай - несподіване поясненняВідео

Реклама
19:14

Навіщо засипати соду з льодом у мийку — секрет, який врятує раковину

19:10

Україна б’є по найболючішому: Денисенко розповів, як Путін змушений реагуватиПогляд

19:04

Догляд за виноградом у вересні: що посипати під лозою, щоб грибок не зіпсував урожай

18:52

Ефективний засіб чи міф: чи може звичайна сода знищити тарганів

18:51

Інсайдер розповів про "грубу поведінку" Меган Маркл під час співбесід

18:41

Бред Пітт натякнув на шлюб з Інес де Рамон і викликав хвилю чуток

18:15

У Трампа "накинулись" на Україну із звинуваченнями через удари по РФ - що сталось

18:11

Міль більше не оселиться в крупах: що покласти в шафу, щоб прогнати шкідника

18:03

Гороскоп Таро на сьогодні, 3 вересня: Тельцям — жити за засобами, Левам — активність

17:47

Акім Галімов презентував документальний фільм "Відстань до Незалежності" на Одеському міжнародному кінофестивалі

17:41

Для чого все більше людей сиплять соду довкола будинку - є важливий нюансВідео

Реклама
17:21

Посеред дня Росія атакувала Рівненщину: є постраждалі та руйнування

17:21

Повітряні тривоги в Україні змінять: що означатимуть жовтий і червоний рівні

17:04

Вибори почались з катастрофи: у Росії впав вертоліт Мі-8 з бюлетенями та комісією

17:01

Більше жодних розводів на вікнах: фахівці розповіли, як легко досягти ідеальної чистоти

16:59

Україна знищила одразу дві російські "пташки": Генштаб розкрив результати

16:52

Небо над РФ стає небезпечним: Україна офіційно попередила ICAO про загрози для польотів

16:48

Небезпечні дні для прання: чому не варто прати білизну вранці та у вихідн

16:20

Долар з євро різко пішли вгору: новий курс валют на 3 вересня

16:15

Дитячий шампунь замість хімії — 6 несподіваних речей, які він відмиє

16:14

Білі камінці біля будинку можуть сильно нашкодити: яку помилку часто роблять власники

16:09

Буряк буде набагато солодшим: чим полити його перед збором урожаю

16:08

Чому почалась стрілянина між ГУР та СБУ в Києві: нові деталі та причина конфлікту

16:01

Тепло остаточно відступає з України: де очікуються грози та дощі

15:38

Бруд з куртки зникне без прання: що достатньо нанести на ватний диск

15:31

Багаторічники замість добрив — 8 квітів, які покращують якість ґрунту

15:25

Тест на уважність: потрібно знайти кота серед лисиць за 7 секунд

15:13

Global Teacher Prize Ukraine оголосила фіналістів ювілейного сезону: хто претендує на звання найкращого вчителя країни

14:54

Як восени швидко висушити взуття після дощу: хитрий трюк з газетою

14:14

Лагідне українське слово "лельо": що воно насправді означає

14:01

Ласувала галушками: чим пригощали Анджеліну Джолі в Україні

Реклама
13:59

Найбагатші села України: де вони знаходяться та як виглядають

13:52

РФ вдарила по Дніпру ракетою-дроном "Бандероль": є жертви і пораненіФото

13:44

Школа, якій не страшна війна: що збудували для 700 українських дітей

13:42

68-річна Мадонна продемонструвала ідеальне молоде обличчя

13:22

Бур'яни засохнуть без зусиль: потрібна одна річ, яка знайдеться вдомаВідео

13:14

РФ вдарила по університету в Києві прямо під час занять: в якому стані студенти

13:08

Випробування восени 2026 року: 4 знаки зодіаку, на яких чекають труднощі

12:57

Україна попросила 2 млрд євро з кредиту ЄС на ракети Patriot: скільки зможе закупити

12:32

Не від Потапа: кум Каменських прокоментував вагітність співачки

12:29

РФ може посилити удари по Україні, дата відома: політолог розкрив гірший сценарій

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти