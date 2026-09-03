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Український бізнес під ударами РФ отримає держпідтримку - Зеленський

Віталій Кірсанов
3 вересня 2026, 00:28
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Зеленський оголосив про нові заходи підтримки для бізнесу, який працює в умовах атак з боку РФ.
Український бізнес, що зазнає ударів з боку РФ, отримає державну підтримку
Український бізнес, що зазнає ударів з боку РФ, отримає державну підтримку / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Зеленський зустрівся з представниками українського бізнесу
  • Програму доступного кредитування розширять

Держава має намір розширити підтримку українських підприємств, які продовжують працювати попри російські атаки та мають критичне значення для країни. Відповідні рішення вже готуються урядом.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram після зустрічі з представниками українського бізнесу.

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Глава держави провів зустріч із власниками та керівниками найбільших продовольчих і будівельних супермаркетів, гіпермаркетів та маркетплейсів. Основною темою обговорення стала робота бізнесу в умовах постійних російських ударів та необхідність забезпечити стабільне функціонування важливих для населення підприємств.

За словами Зеленського, Міністерство фінансів та Міністерство економіки спільно з Національним банком і командою Офісу президента мають найближчим часом розробити додаткові механізми допомоги підприємцям.

"Міністри фінансів та економіки разом із Нацбанком і командою Офісу найближчим часом мають підготувати рішення щодо розширення програм підтримки для бізнесу", - заявив президент.

Одним із напрямків стане розширення програми доступного кредитування. Передбачається, що завдяки цьому підприємства зможуть зберегти робочі місця, підтримувати необхідні обсяги поставок та забезпечувати українців товарами першої необхідності.

За словами президента, Міністерство закордонних справ має допомогти:

  • у налагодженні необхідних домовленостей із партнерами для збереження роботи бізнесу в Україні,
  • необхідною економічною активністю.

Зеленський повідомив, що відповідні завдання визначені. Потреби бізнесу фіксуватимуться щотижня, зустрічі проводитимуться на регулярній основі.

Також вирішать питання:

  • оновлення рішень та регуляторних норм,
  • необхідної зміни алгоритмів задля нормального постачання міст і громад.

Удари РФ по складах і ТЦ - новини за темою

Раніше "Главред" писав, що в Україні не спостерігається дефіциту продовольства, незважаючи на пошкодження та знищення окремих розподільчих центрів.

Як повідомлялося, російська сторона веде системну кампанію в соцмережах, щоб підштовхнути українців до масових закупівель товарів першої необхідності після ударів по продовольчих складах.

Нагадаємо, що найближчим часом покупці можуть зіткнутися з обмеженим асортиментом, локальним дефіцитом швидкопсувних товарів (молочна продукція, охолоджене м’ясо, риба, дитяче харчування) та зростанням цін.

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Про джерело: Міністерство економіки України

Міністерство економіки, навколишнього середовища та сільського господарства України (Мінекономіки України) - міністерство України. Створено 9 грудня 2010 року як Міністерство економічного розвитку та торгівлі України. У 2019-2021 роках - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, у 2021-2025 роках - Міністерство економіки України. З 2025 року посаду міністра економіки, навколишнього середовища та сільського господарства України обіймає Олексій Соболєв, повідомляє Вікіпедія.

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