Путін заплутався у кілометрах і повідомив про відступ РФ під Сумами

Так звана буферна зона Кремля скорочується.

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Путін заплутався у цифрах щодо просування армії РФ / Колаж: Главред, фото: соцмережі, t.me/news_kremlin

Ключові факти:

Диктатор назвав відстань від військ РФ до Сум 12 км

Раніше в Кремлі стверджували, що відстань становить 10,5 км

Карти DeepState показують реальну відстань у 17 км

Російський диктатор Володимир Путін заплутався в географії й фактично визнав, що наступ окупантів у Сумській області загальмувався, а просування відбувається у зворотному напрямку.

Наприкінці червня 2026 року в інтерв’ю пропагандисту Зарубіну Путін, глава Кремля, запевняв, що до Сум окупантам залишилося всього 10,5 км. 1 вересня відстань несподівано збільшилася.

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Виступаючи на пресконференції в Бішкеку, глава Кремля заявив, що до окружної дороги міста тепер уже 12 км.

"Угруповання військ "Північ" продовжує створювати смугу безпеки вздовж російсько-українського кордону в прикордонних районах Сумської області... до Сум залишилося 12 км, до окружної дороги Сум", - сказав Володимир Путін на прес-конференції в Бішкеку.

Диктатор також додав, що російські війська нібито "працюють над створенням смуги безпеки в прикордонних районах Сумської та Харківської областей".

Втім, така "арифметика" Путіна натякає: "санітарна зона" не розширюється, а стискається, а російське угруповання "Північ", мабуть, здійснює "негативний наступ".

Реальність же для окупантів виглядає ще сумніше, ніж у звітах Путіна. За даними аналітичного проєкту DeepState, російська армія перебуває щонайменше за 17 км від кордону Сум.

Що Путін говорив про наступ на Суми

Наприкінці червня Путін стверджував, що російські війська продовжують виконувати завдання зі створення так званої "зони безпеки" вздовж державного кордону.

"Нагадаю, що мета російських військ на Сумському та Волчанському напрямках полягає у створенні зони безпеки вздовж наших кордонів. Це завдання було поставлено після вторгнення ЗСУ до Курської області та атак на наші прикордонні райони. До речі, до міста Суми… залишилося десь 10,5 кілометра", - заявив диктатор РФ.

Водночас глава Кремля запевнив, що у Росії нібито немає політичних планів щодо захоплення Сум чи області.

"Якихось політичних планів щодо цього міста та регіону загалом у нас немає. Будемо орієнтуватися на пропозиції Міноборони та Генштабу. Війська на цьому напрямку діють активно, рішуче, просуваються швидкими темпами", – сказав він.

​Суми / Інфографіка: Главред ​

Інші заяви Путіна на саміті ШОС у Бішкеку

Як писав Главред, Путін віддав російським військовим вказівку завдавати масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Глава Кремля заявив, що Росія вважає законними цілями будь-які військові об’єкти на території України, зокрема об’єкти, пов’язані з Великою Британією.

За його словами, переговори про припинення війни проти України "фактично заморожені".

Водночас він стверджує, що Москва готова розширити коло учасників переговорного процесу. За словами Путіна, до переговорів можуть долучитися фахівці, військові та дипломати, якщо вони здатні зробити внесок у цей процес.

"Ми за те, щоб будь-які переговори були наповнені змістом", - сказав глава Кремля.

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Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року. Вторгнення, яке засудила Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, призвело до введення нових санкцій проти Росії та її часткової міжнародної ізоляції та викликало валютну кризу в Росії. Воєнним злочинцем Путіна визнали Сенат США (одноголосно), Сейм Польщі. Євросоюз, а також США, Японія та низка інших країн ввели особисто персональні санкції проти Путіна. 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей під час вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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