Коли в Україні змінять правила комендантської години та оголошення тривог - ОП

Зміни комендантської години зачеплять пересування, транспорт і роботу бізнесу.

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Нові правила реагування на повітряні тривоги - коли вони запрацюють / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Зміни комендантської години можуть ухвалити 3 вересня

Уряд також оновить правила реагування на повітряні тривоги

У Києві планують змінити роботу транспорту під час тривог

Уряд може вже 3 вересня затвердити зміни до режиму комендантської години та правил реагування на повітряні тривоги. Йдеться не лише про тривалість комендантської години, а й про правила пересування та інші обмеження. Про це повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі Новини.LIVE.

"Найбільш вірогідно, що завтра Уряд зафіксує зміни, коли доопрацює сьогодні всі деталі", - сказав радник президента в коментарі журналістам. відео дня

За словами Литвина, Кабінет Міністрів та київська міська влада зараз доопрацьовують запропонований формат. До обговорення долучався мер Києва Віталій Кличко, а представники влади також провели консультації з бізнесом і врахували його зауваження.

Литвин зазначив, що пропозиції вже представили прем'єр-міністру, а остаточне рішення, найімовірніше, буде зафіксоване вже завтра. Окремо переглядатимуть часові межі та порядок пересування в столиці.

Що цьому передувало

Президент Володимир Зеленський раніше доручив оновити систему оповіщення та зробити її більш диференційованою залежно від характеру загрози.

"Будуть запроваджені два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні. Базово для жовтого рівня – наліт дронів, для червоного рівня – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки", - заявив Зеленський.

Окремим напрямом стане географічне уточнення зон небезпеки. За задумом влади, сигнал має поширюватися передусім на ту територію, де існує реальна загроза, а звукові сповіщення відрізнятимуться залежно від рівня небезпеки.

Паралельно влада має визначити, які державні установи, підприємства та інші об'єкти зможуть продовжувати роботу під час жовтого рівня. Також планується оновити вимоги до укриттів і розширити можливості для встановлення мобільних та модульних конструкцій.

У Києві зміни торкнуться і громадського транспорту. Під час жовтого рівня повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро, а кількість наземного транспорту мають збільшити для компенсації обмежень на Святошинсько-Броварській лінії.

Освітню сферу, за рішенням уряду, змінювати не планують. Школи та дитячі садочки працюватимуть за чинними правилами, тоді як для медичних закладів передбачать додаткову фінансову підтримку.

Перегляд правил не має бути одноразовим: уряд, місцева влада, бізнес та силові структури планують щотижня оцінювати ефективність алгоритмів реагування та за потреби їх оновлювати.

Як працюватиме нова система оголошення тривог - коментар експерта

Повітряні тривоги в Україні хочуть розділити на кілька рівнів, щоб масштаб обмежень для населення та бізнесу відповідав реальній небезпеці. Нова система також має дозволити точніше визначати територію, для якої існує загроза. Про це повідомив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський у коментарі Главреду.

Запропонований підхід передбачає відмову від однакового режиму реагування на потенційний ризик і безпосередню небезпеку. Це, за словами економіста, могло б скоротити втрати для міської економіки та дати підприємствам більше можливостей для організації роботи.

"Має бути кілька рівнів тривоги, більш локалізоване оголошення тривоги. Наприклад, умовно червоний рівень, коли є безпосередня загроза. А якщо один БПЛА кружляє над Київським водосховищем і півгодини в Києві триває тривога - це очевидна ситуація умовно жовтого рівня, коли має бути сигнал: увага, стежте за повідомленнями", - пояснює Вишлінський.

Окремим елементом системи може стати її оперативне коригування залежно від зміни напрямку руху безпілотника. У такому разі попередження для конкретної території посилювалося б у міру наближення загрози.

"Щоб ви могли вчасно сховатися, якщо він рухається в напрямку місця, де ви перебуваєте, має бути вже, відповідно, червоний рівень тривоги", - зазначає Вишлінський.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк повідомила про підготовку двох режимів повітряної тривоги для Києва. Вона акцентувала, що запропоновано жовтий та червоний режими для різних типів атак і визначення роботи закладів у кожному випадку. За її словами, під час жовтого режиму робота може продовжуватися або зупинятися на розсуд закладу, а під час червоного режиму роботу зупинять.

Економіст Андрій Новак пояснив, що економічні наслідки повітряних тривог залежать від географії та реакції підприємств. Він наголосив, що різний економічний ефект виникає коли тривога охоплює одну область або значну частину країни. Новак також зауважив, що реакція підприємств варіює від повного зупинення до продовження роботи, а для оцінки наслідків він рекомендував аналізувати дані в межах кварталу.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський попередив про вплив тривог на навчальний процес і зайнятість батьків. За його оцінкою, регулярні перерви в навчанні можуть скорочувати робочий час батьків і особливо навантажувати матерів школярів. Вишлінський також зазначив, що якщо тривоги збережуться після 1 вересня, це може призвести до переїзду сімей у безпечніші регіони та зміщення інвестицій.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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