Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Німеччині біля вокзалу пролунав вибух: постраждали двоє українців

Анна Ярославська
3 вересня 2026, 07:50
google news Підпишіться
на нас в Google
17-річна дівчина та 18-річний юнак випадково опинилися на місці події.
Аугсбург, поліція Німеччини
Вибух біля вокзалу в Німеччині: серед постраждалих - двоє молодих українців / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Головне:

  • У Німеччині двоє українців постраждали внаслідок вибуху
  • Інцидент стався біля вокзалу в Аугсбурзі
  • Постраждалі, 17 і 18 років, отримали легкі травми

Вночі 2 вересня в німецькому місті Аугсбург у результаті вибуху невідомого предмета отримали поранення двоє громадян України - 17-річна дівчина та 18-річний юнак.

Як повідомили в поліції Баварії, інцидент стався близько 03:15 на вулиці Бангофштрассе неподалік від головного залізничного вокзалу міста.

відео дня

"У результаті вибуху 17-річна дівчина та 18-річний юнак отримали незначні травми, зокрема акустичну травму. Обидва є громадянами України", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі українці були перехожими і випадково опинилися на місці інциденту.

За інформацією правоохоронних органів, невідомий предмет вибухнув у проході між будівлями торгово-офісного комплексу.

Вибухова хвиля також пошкодила фасади та вітрини сусідніх будівель, серед яких ювелірний магазин, банківське відділення та магазин побутової хімії.

Приблизно о 8:30 ранку в тунелі центрального вокзалу Аугсбурга було виявлено підозрілий предмет. У результаті весь головний вокзал було закрито, а рух поїздів призупинено.

За допомогою собаки-шукача та фахівців з Баварського управління державної кримінальної поліції було встановлено, що об’єкт не становить небезпеки.

Поліція проводить розслідування спільно з фахівцями Баварського державного управління кримінальної поліції.

Українці за кордоном - новини

Як писав Главред, понад 8,4 мільйона українців зараз перебувають за межами країни - таку цифру в серпні 2026 року назвав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 981, яка змінює правила військового обліку для українців за кордоном і запроваджує автоматизовану перевірку військово-облікових документів у консульських установах. Документ також розширює повноваження реєстру "Оберіг", дозволяючи йому формувати матеріали про адміністративні правопорушення без ручної участі співробітників ТЦК та СП.

Рада Європейського Союзу продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік - до 4 березня 2028 року, одночасно запровадивши додаткову умову для тих, хто тільки подає документи на цей статус. Рішення опубліковано в Офіційному віснику ЄС і набрало чинності 5 серпня 2026 року. Йдеться про механізм, яким користуються мільйони громадян України, які виїхали за кордон через повномасштабну російську агресію.

Скільки біженців повернуться в Україну після війни - прогноз ООН

Представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Холлінгсворт заявила, що продовження війни призведе до того, що все менше людей захочуть повернутися.

"Чим довше ви проживаєте в країні, яка вас прийняла, тим менша ймовірність вашого повернення. У липні 2024 року хотіли повернутися 61% біженців. У грудні 2025 року - 49%. Серед ВПО ці цифри становлять 73 і 35% відповідно", - сказала представниця УВКБ ООН.

За її словами, близько 4,3 мільйона українців отримали тимчасовий притулок за кордоном під час війни.

"Модель показує, що додому повернуться 3–3,5 мільйона осіб після завершення війни", - підкреслила вона.

Згідно з прогнозами ООН, більше українців повернеться з півдня та сходу Європи, менше - з півночі континенту.

Інші новини:

Що відомо про ООН?

Організація Об'єднаних Націй (ООН) - глобальна міжнародна організація, заснована 1945 року. Декларованою метою діяльності організації є підтримання й зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу. Штаб-квартира розміщується в Нью-Йорку. Організація має офіси в Женеві, Відні, Найробі та Гаазі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Лавров висунув новий ультиматум щодо України: чого хоче Кремль в обмін на мир

Лавров висунув новий ультиматум щодо України: чого хоче Кремль в обмін на мир

09:50Війна
"Треба звикати": тривожний прогноз експерта щодо денних ударів РФ по Києву

"Треба звикати": тривожний прогноз експерта щодо денних ударів РФ по Києву

09:13Україна
Аеропорти Москви паралізовані після попереджень Зеленського: що відбувається

Аеропорти Москви паралізовані після попереджень Зеленського: що відбувається

08:45Світ
Реклама

Популярне

Більше
Чому почалась стрілянина між ГУР та СБУ в Києві: нові деталі та причина конфлікту

Чому почалась стрілянина між ГУР та СБУ в Києві: нові деталі та причина конфлікту

У Києві сталася стрілянина за участю СБУ та ГУР: що відомо про інцидент

У Києві сталася стрілянина за участю СБУ та ГУР: що відомо про інцидент

В українській мові немає слова "затылок": як правильно називати задню частину голови

В українській мові немає слова "затылок": як правильно називати задню частину голови

Роботу Резерв+ відновили, але є важливий нюанс: що заявили в Міноборони

Роботу Резерв+ відновили, але є важливий нюанс: що заявили в Міноборони

Міль більше не оселиться в крупах: що покласти в шафу, щоб прогнати шкідника

Міль більше не оселиться в крупах: що покласти в шафу, щоб прогнати шкідника

Останні новини

09:50

Лавров висунув новий ультиматум щодо України: чого хоче Кремль в обмін на мир

09:48

"Сумую за тобою": діти Віталія Кличка вперше за довгий час з'явилися разом

09:13

"Треба звикати": тривожний прогноз експерта щодо денних ударів РФ по Києву

09:00

Піар на Іванющенку: коли гучне прізвище у справі ринку "Столичний" працює замість доказів

08:45

Аеропорти Москви паралізовані після попереджень Зеленського: що відбувається

Київ у багатогодинних тривогах: як нова тактика РФ може завдати удару по економіці УкраїниКиїв у багатогодинних тривогах: як нова тактика РФ може завдати удару по економіці України
08:44

Рецепт рублених котлети без м'яса - вийдуть соковиті і без зайвої олії

08:10

Росія таємно створювала зброю для Ірану: Невзлін розповів про секретну програмуПогляд

08:06

Путін заговорив про успіхи "СВО": ISW викрив диктатора на порції брехні

07:50

У Німеччині біля вокзалу пролунав вибух: постраждали двоє українців

Реклама
06:49

В Одесі - влучання у багатоповерхівку: постраждали 17 осіб, троє з них - дітиФото

05:31

Здивують сучасних водіїв: які чудернацькі методи економії пального були популярні в СРСР

05:01

Як зберігати картоплю восени, щоб вона не проростала - лайфхак від городниці

04:32

Чому речі мають затхлий запах після прання: сім причин та способи усунення

04:01

Пожовклі наволочки засяють білизною: простий трюк прибере навіть застарілі плями

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка на вулиці за 48 с

03:33

Життя трьох знаків зодіаку зміниться на краще: кого очікує грандіозний прорив

02:56

Як назавжди вигнати полівок із саду - знадобиться лише один предмет з кухніВідео

01:33

Чотири місяці народження, які пов'язують із особливою мудрістю та сильною інтуїцією

00:28

Український бізнес під ударами РФ отримає держпідтримку - Зеленський

00:02

Дочка популярної української співачки виступила на шоу "Україна має талант"Відео

Реклама
02 вересня, середа
23:27

Стрілянина з СБУ в Києві: в ГУР вперше відреагували і назвали свою версію

23:02

Трамп заговорив про завершення війни в Україні: що закликав зробити

22:53

Путін пояснив, чому РФ не б'є по керівництву України - у Зеленського відреагували

22:38

Чому 3 вересня не можна підбирати гроші на вулиці: яке церковне свято

22:34

Ніколь Кідман здивувала "відьомським" образом на прем’єрі

22:08

В українській мові немає слова "затылок": як правильно називати задню частину голови

21:31

У Мережі показали перший трейлер нового Гаррі Поттера: названо дату прем'єриВідео

21:10

Бегонії тішитимуть пишним цвітінням до заморозків: що обовʼязково зробити у вересні

20:34

США обговорюють з Україною видачу ліцензії на виробництво ракет для Patriot - Рубіо

20:32

Стрілянина між СБУ та ГУР: Зеленський розкрив деталі та анонсував кадрові рішення

20:26

Російський цар не зміг пролізти у браму: історик показав секрет Луцького замкуВідео

19:54

Шанс на нове життя — для трьох знаків зодіаку готується щасливий період

19:43

Коли в Україні змінять правила комендантської години та оголошення тривог - ОП

19:43

РФ посеред дня вдарила по потягу з пасажирами на Одещині: що відомо про наслідки

19:37

"Це призведе до колапсу": офіцер ЗСУ попередив про удари РФ по мостах у Києві

19:36

Ідеальна білизна без зусиль — як назавжди позбутися нальоту в унітазі

19:31

Навіщо хитрі норвежці кладуть шкарпетку з содою в сарай - несподіване поясненняВідео

19:14

Навіщо засипати соду з льодом у мийку — секрет, який врятує раковину

19:10

Україна б’є по найболючішому: Денисенко розповів, як Путін змушений реагуватиПогляд

19:04

Догляд за виноградом у вересні: що посипати під лозою, щоб грибок не зіпсував урожай

Реклама
18:52

Ефективний засіб чи міф: чи може звичайна сода знищити тарганів

18:51

Інсайдер розповів про "грубу поведінку" Меган Маркл під час співбесід

18:41

Бред Пітт натякнув на шлюб з Інес де Рамон і викликав хвилю чуток

18:15

У Трампа "накинулись" на Україну із звинуваченнями через удари по РФ - що сталось

18:11

Міль більше не оселиться в крупах: що покласти в шафу, щоб прогнати шкідника

18:03

Гороскоп Таро на сьогодні, 3 вересня: Тельцям — жити за засобами, Левам — активність

17:47

Акім Галімов презентував документальний фільм "Відстань до Незалежності" на Одеському міжнародному кінофестивалі

17:41

Для чого все більше людей сиплять соду довкола будинку - є важливий нюансВідео

17:21

Посеред дня Росія атакувала Рівненщину: є постраждалі та руйнування

17:21

Повітряні тривоги в Україні змінять: що означатимуть жовтий і червоний рівні

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини Черкаси
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти