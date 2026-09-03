У Німеччині біля вокзалу пролунав вибух: постраждали двоє українців

17-річна дівчина та 18-річний юнак випадково опинилися на місці події.

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Вибух біля вокзалу в Німеччині: серед постраждалих - двоє молодих українців / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

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У Німеччині двоє українців постраждали внаслідок вибуху

Інцидент стався біля вокзалу в Аугсбурзі

Постраждалі, 17 і 18 років, отримали легкі травми

Вночі 2 вересня в німецькому місті Аугсбург у результаті вибуху невідомого предмета отримали поранення двоє громадян України - 17-річна дівчина та 18-річний юнак.

Як повідомили в поліції Баварії, інцидент стався близько 03:15 на вулиці Бангофштрассе неподалік від головного залізничного вокзалу міста.

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"У результаті вибуху 17-річна дівчина та 18-річний юнак отримали незначні травми, зокрема акустичну травму. Обидва є громадянами України", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі українці були перехожими і випадково опинилися на місці інциденту.

За інформацією правоохоронних органів, невідомий предмет вибухнув у проході між будівлями торгово-офісного комплексу.

Вибухова хвиля також пошкодила фасади та вітрини сусідніх будівель, серед яких ювелірний магазин, банківське відділення та магазин побутової хімії.

Приблизно о 8:30 ранку в тунелі центрального вокзалу Аугсбурга було виявлено підозрілий предмет. У результаті весь головний вокзал було закрито, а рух поїздів призупинено.

За допомогою собаки-шукача та фахівців з Баварського управління державної кримінальної поліції було встановлено, що об’єкт не становить небезпеки.

Поліція проводить розслідування спільно з фахівцями Баварського державного управління кримінальної поліції.

Українці за кордоном - новини

Як писав Главред, понад 8,4 мільйона українців зараз перебувають за межами країни - таку цифру в серпні 2026 року назвав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 981, яка змінює правила військового обліку для українців за кордоном і запроваджує автоматизовану перевірку військово-облікових документів у консульських установах. Документ також розширює повноваження реєстру "Оберіг", дозволяючи йому формувати матеріали про адміністративні правопорушення без ручної участі співробітників ТЦК та СП.

Рада Європейського Союзу продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік - до 4 березня 2028 року, одночасно запровадивши додаткову умову для тих, хто тільки подає документи на цей статус. Рішення опубліковано в Офіційному віснику ЄС і набрало чинності 5 серпня 2026 року. Йдеться про механізм, яким користуються мільйони громадян України, які виїхали за кордон через повномасштабну російську агресію.

Скільки біженців повернуться в Україну після війни - прогноз ООН

Представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Холлінгсворт заявила, що продовження війни призведе до того, що все менше людей захочуть повернутися.

"Чим довше ви проживаєте в країні, яка вас прийняла, тим менша ймовірність вашого повернення. У липні 2024 року хотіли повернутися 61% біженців. У грудні 2025 року - 49%. Серед ВПО ці цифри становлять 73 і 35% відповідно", - сказала представниця УВКБ ООН.

За її словами, близько 4,3 мільйона українців отримали тимчасовий притулок за кордоном під час війни.

"Модель показує, що додому повернуться 3–3,5 мільйона осіб після завершення війни", - підкреслила вона.

Згідно з прогнозами ООН, більше українців повернеться з півдня та сходу Європи, менше - з півночі континенту.

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Що відомо про ООН? Організація Об'єднаних Націй (ООН) - глобальна міжнародна організація, заснована 1945 року. Декларованою метою діяльності організації є підтримання й зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу. Штаб-квартира розміщується в Нью-Йорку. Організація має офіси в Женеві, Відні, Найробі та Гаазі, пише Вікіпедія.

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