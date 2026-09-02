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Бред Пітт натякнув на шлюб з Інес де Рамон і викликав хвилю чуток

Віталій Кірсанов
2 вересня 2026, 18:41
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Бред Пітт зробив неоднозначну заяву щодо шлюбу з молодою коханою.
Бред Пітт натякнув на шлюб з Інес де Рамон
Бред Пітт натякнув на шлюб з Інес де Рамон / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/inesdrmn

Коротко:

  • Бред Пітт перебуває у стосунках з Інес де Рамон, яка молодша за нього на 26 років
  • Ні Бред Пітт, ні Інес де Рамон офіційно не заявляли про весілля

Особисте життя голлівудського актора Бреда Пітта знову опинилося в центрі уваги. Приводом для нових обговорень стало несподіване висловлювання 62-річної зірки, яке шанувальники розцінили як можливий натяк на його сімейний статус.

Бред Пітт перебуває у стосунках з Інес де Рамон, яка молодша за актора на 26 років. Вона обіймає посаду віцепрезидента ювелірного бренду. Пара разом уже кілька років, проте офіційно про свій статус закохані воліють не розголошувати.

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Нова хвиля чуток з’явилася після інтерв’ю Пітта журналу Esquire. Під час бесіди журналіст Раян Д’Агостіно відзначив гостинність актора та зауважив, що гостям у його домі влаштовують справді королівський прийом.

Пітт відповів досить коротко: "Це просто ще один звичайний день у домі Піттів".

Саме ця фраза привернула увагу шанувальників. Користувачі соцмереж звернули увагу на те, що актор вжив прізвище у множині. Дехто вирішив, що таким чином Пітт міг мимоволі підтвердити чутки про весілля з Інес де Рамон. Якщо пара дійсно узаконила стосунки, обраниця актора після одруження могла взяти його прізвище.

При цьому ані сам Бред Пітт, ані Інес де Рамон офіційно не заявляли про весілля. Закохані загалом намагаються не афішувати стосунки й рідко обговорюють особисте життя публічно. Тому загадкове формулювання актора поки що залишається лише приводом для нових припущень шанувальників.

Бред Пітт та Інес де Рамон почали зустрічатися у 2022 році. Їхні стосунки поступово стали серйознішими: відомо, що пара живе разом. Кохана актора також переїхала до його розкішного маєтку в Лос-Анджелесі.

Поки що невідомо, чи справді йдеться про таємне весілля, чи Пітт просто використав прізвище в контексті свого будинку. Однак одне коротке висловлювання актора знову змусило шанувальників активно обговорювати його стосунки з Інес де Рамон.

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Про особу: Бред Пітт

Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської гільдії кіноакторів та двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - та за найкращу чоловічу роль другого плану у стрічці "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє"Вікіпедія".

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