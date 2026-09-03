Путін заговорив про успіхи 'СВО': ISW викрив диктатора на порції брехні

Російський диктатор сподівався показати свою обізнаність, натомість зробив із себе посміховисько.

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Путіна підловили на брехні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Що повідомили аналітики:

Путін необ'єктивно оцінює здобутки армії РФ

Диктатор відреагував на скарги про неправдиві зведення з фронту в Росії

Позиція Путіна щодо закінчення війни в Україні не змінилася

Окупаційна армія країни-агресора Росії у серпні 2026 року закріпила за собою або захопила близько 90,35 квадратного кілометра на всьому театрі військових дій - це у понад п'ять разів менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Такі дані з відкритих джерел, за словами аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), прямо суперечать заявам кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна на пресконференції 1 вересня про те, що армія РФ нарощує темпи наступу, а захоплення Донецької області йде за планом.

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Путін перебільшує здобутки армії РФ

Путін стверджував, що за серпень російські війська захопили 15 населених пунктів і 270 квадратних кілометрів у Донецькій області, а також вийшли на відстань від півтора до чотирьох кілометрів від східних околиць Слов'янська, Краматорська та південної Дружківки.

Наявні докази цих цифр не підтверджують: аналітики зафіксували захоплення 73,14 квадратного кілометра Донеччини, а також просування і проникнення ще на 104,44 квадратного кілометра.

Дистанцію між власними оцінками та ситуацією на фронті Путін намагався закрити демонстрацією обізнаності. Він розповів, що отримує інформацію про перебіг боїв із "різних джерел", включно з Герасимовим і практично всіма причетними до війни російськими розвідувальними службами та відомствами, а власне бачення обстановки назвав "цілком об'єктивним".

Ця ремарка прозвучала на тлі наростаючих скарг російських мілблогерів і військовослужбовців на неточну та завищену звітність, яка доходить до вищого командування.

За оцінкою ISW, у такий спосіб Путін реагує на поширене сприйняття того, що оцінки російських високопосадовців щодо стану бойових дій перебільшені, і водночас позиціонує себе перед російською публікою як залученого лідера воєнного часу.

Позиція диктатора щодо закінчення війни незмінна

Позицію щодо завершення війни російський президент теж підтвердив у незмінному вигляді. Він відкинув ідею "заморожування" бойових дій по нинішній лінії фронту й дав зрозуміти, що погодиться лише на переговори, наповнені "конкретним змістом" - тобто на умови, вигідні Москві.

"Російські посадовці неодноразово сигналізували про незацікавленість Кремля в мирних переговорах і готовність воювати доти, доки Київ не поступиться їхнім вимогам", - додали аналітики.

Чи може погодиться РФ на мир з Україною

Главред писав, що за словами заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майора Вадима Скібіцького, Росія не має наміру зупиняти війну в Україні до кінця 2026 року.

На фронті відсутні будь-які індикатори готовності Москви до припинення вогню, а Генеральний штаб РФ планує завершити захоплення Донецької області за кілька місяців, що залишилися.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що держава має намір розширити підтримку українських підприємств, які продовжують працювати попри російські атаки та мають критичне значення для країни.

Раніше стало відомо, що уряд може вже 3 вересня затвердити зміни до режиму комендантської години та правил реагування на повітряні тривоги. Йдеться не лише про тривалість комендантської години, а й про правила пересування та інші обмеження.

Напередодні повідомлялося, що російські військові можуть посилити атаки на інфраструктуру великих українських міст, зокрема зосередитися на мостах через Дніпро в Києві.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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