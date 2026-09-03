Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін заговорив про успіхи "СВО": ISW викрив диктатора на порції брехні

Анна Косик
3 вересня 2026, 08:06
google news Підпишіться
на нас в Google
Російський диктатор сподівався показати свою обізнаність, натомість зробив із себе посміховисько.
Путін заговорив про успіхи 'СВО': ISW викрив диктатора на порції брехні
Путіна підловили на брехні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Що повідомили аналітики:

  • Путін необ'єктивно оцінює здобутки армії РФ
  • Диктатор відреагував на скарги про неправдиві зведення з фронту в Росії
  • Позиція Путіна щодо закінчення війни в Україні не змінилася

Окупаційна армія країни-агресора Росії у серпні 2026 року закріпила за собою або захопила близько 90,35 квадратного кілометра на всьому театрі військових дій - це у понад п'ять разів менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Такі дані з відкритих джерел, за словами аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), прямо суперечать заявам кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна на пресконференції 1 вересня про те, що армія РФ нарощує темпи наступу, а захоплення Донецької області йде за планом.

відео дня

Путін перебільшує здобутки армії РФ

Путін стверджував, що за серпень російські війська захопили 15 населених пунктів і 270 квадратних кілометрів у Донецькій області, а також вийшли на відстань від півтора до чотирьох кілометрів від східних околиць Слов'янська, Краматорська та південної Дружківки.

Наявні докази цих цифр не підтверджують: аналітики зафіксували захоплення 73,14 квадратного кілометра Донеччини, а також просування і проникнення ще на 104,44 квадратного кілометра.

Дистанцію між власними оцінками та ситуацією на фронті Путін намагався закрити демонстрацією обізнаності. Він розповів, що отримує інформацію про перебіг боїв із "різних джерел", включно з Герасимовим і практично всіма причетними до війни російськими розвідувальними службами та відомствами, а власне бачення обстановки назвав "цілком об'єктивним".

Ця ремарка прозвучала на тлі наростаючих скарг російських мілблогерів і військовослужбовців на неточну та завищену звітність, яка доходить до вищого командування.

За оцінкою ISW, у такий спосіб Путін реагує на поширене сприйняття того, що оцінки російських високопосадовців щодо стану бойових дій перебільшені, і водночас позиціонує себе перед російською публікою як залученого лідера воєнного часу.

Позиція диктатора щодо закінчення війни незмінна

Позицію щодо завершення війни російський президент теж підтвердив у незмінному вигляді. Він відкинув ідею "заморожування" бойових дій по нинішній лінії фронту й дав зрозуміти, що погодиться лише на переговори, наповнені "конкретним змістом" - тобто на умови, вигідні Москві.

"Російські посадовці неодноразово сигналізували про незацікавленість Кремля в мирних переговорах і готовність воювати доти, доки Київ не поступиться їхнім вимогам", - додали аналітики.

Чи може погодиться РФ на мир з Україною

Главред писав, що за словами заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майора Вадима Скібіцького, Росія не має наміру зупиняти війну в Україні до кінця 2026 року.

На фронті відсутні будь-які індикатори готовності Москви до припинення вогню, а Генеральний штаб РФ планує завершити захоплення Донецької області за кілька місяців, що залишилися.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що держава має намір розширити підтримку українських підприємств, які продовжують працювати попри російські атаки та мають критичне значення для країни.

Раніше стало відомо, що уряд може вже 3 вересня затвердити зміни до режиму комендантської години та правил реагування на повітряні тривоги. Йдеться не лише про тривалість комендантської години, а й про правила пересування та інші обмеження.

Напередодні повідомлялося, що російські військові можуть посилити атаки на інфраструктуру великих українських міст, зокрема зосередитися на мостах через Дніпро в Києві.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Путін Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Лавров висунув новий ультиматум щодо України: чого хоче Кремль в обмін на мир

Лавров висунув новий ультиматум щодо України: чого хоче Кремль в обмін на мир

09:50Війна
"Треба звикати": тривожний прогноз експерта щодо денних ударів РФ по Києву

"Треба звикати": тривожний прогноз експерта щодо денних ударів РФ по Києву

09:13Україна
Аеропорти Москви паралізовані після попереджень Зеленського: що відбувається

Аеропорти Москви паралізовані після попереджень Зеленського: що відбувається

08:45Світ
Реклама

Популярне

Більше
Чому почалась стрілянина між ГУР та СБУ в Києві: нові деталі та причина конфлікту

Чому почалась стрілянина між ГУР та СБУ в Києві: нові деталі та причина конфлікту

У Києві сталася стрілянина за участю СБУ та ГУР: що відомо про інцидент

У Києві сталася стрілянина за участю СБУ та ГУР: що відомо про інцидент

В українській мові немає слова "затылок": як правильно називати задню частину голови

В українській мові немає слова "затылок": як правильно називати задню частину голови

Роботу Резерв+ відновили, але є важливий нюанс: що заявили в Міноборони

Роботу Резерв+ відновили, але є важливий нюанс: що заявили в Міноборони

Міль більше не оселиться в крупах: що покласти в шафу, щоб прогнати шкідника

Міль більше не оселиться в крупах: що покласти в шафу, щоб прогнати шкідника

Останні новини

09:50

Лавров висунув новий ультиматум щодо України: чого хоче Кремль в обмін на мир

09:48

"Сумую за тобою": діти Віталія Кличка вперше за довгий час з'явилися разом

09:13

"Треба звикати": тривожний прогноз експерта щодо денних ударів РФ по Києву

09:00

Піар на Іванющенку: коли гучне прізвище у справі ринку "Столичний" працює замість доказів

08:45

Аеропорти Москви паралізовані після попереджень Зеленського: що відбувається

Київ у багатогодинних тривогах: як нова тактика РФ може завдати удару по економіці УкраїниКиїв у багатогодинних тривогах: як нова тактика РФ може завдати удару по економіці України
08:44

Рецепт рублених котлети без м'яса - вийдуть соковиті і без зайвої олії

08:10

Росія таємно створювала зброю для Ірану: Невзлін розповів про секретну програмуПогляд

08:06

Путін заговорив про успіхи "СВО": ISW викрив диктатора на порції брехні

07:50

У Німеччині біля вокзалу пролунав вибух: постраждали двоє українців

Реклама
06:49

В Одесі - влучання у багатоповерхівку: постраждали 17 осіб, троє з них - дітиФото

05:31

Здивують сучасних водіїв: які чудернацькі методи економії пального були популярні в СРСР

05:01

Як зберігати картоплю восени, щоб вона не проростала - лайфхак від городниці

04:32

Чому речі мають затхлий запах після прання: сім причин та способи усунення

04:01

Пожовклі наволочки засяють білизною: простий трюк прибере навіть застарілі плями

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка на вулиці за 48 с

03:33

Життя трьох знаків зодіаку зміниться на краще: кого очікує грандіозний прорив

02:56

Як назавжди вигнати полівок із саду - знадобиться лише один предмет з кухніВідео

01:33

Чотири місяці народження, які пов'язують із особливою мудрістю та сильною інтуїцією

00:28

Український бізнес під ударами РФ отримає держпідтримку - Зеленський

00:02

Дочка популярної української співачки виступила на шоу "Україна має талант"Відео

Реклама
02 вересня, середа
23:27

Стрілянина з СБУ в Києві: в ГУР вперше відреагували і назвали свою версію

23:02

Трамп заговорив про завершення війни в Україні: що закликав зробити

22:53

Путін пояснив, чому РФ не б'є по керівництву України - у Зеленського відреагували

22:38

Чому 3 вересня не можна підбирати гроші на вулиці: яке церковне свято

22:34

Ніколь Кідман здивувала "відьомським" образом на прем’єрі

22:08

В українській мові немає слова "затылок": як правильно називати задню частину голови

21:31

У Мережі показали перший трейлер нового Гаррі Поттера: названо дату прем'єриВідео

21:10

Бегонії тішитимуть пишним цвітінням до заморозків: що обовʼязково зробити у вересні

20:34

США обговорюють з Україною видачу ліцензії на виробництво ракет для Patriot - Рубіо

20:32

Стрілянина між СБУ та ГУР: Зеленський розкрив деталі та анонсував кадрові рішення

20:26

Російський цар не зміг пролізти у браму: історик показав секрет Луцького замкуВідео

19:54

Шанс на нове життя — для трьох знаків зодіаку готується щасливий період

19:43

Коли в Україні змінять правила комендантської години та оголошення тривог - ОП

19:43

РФ посеред дня вдарила по потягу з пасажирами на Одещині: що відомо про наслідки

19:37

"Це призведе до колапсу": офіцер ЗСУ попередив про удари РФ по мостах у Києві

19:36

Ідеальна білизна без зусиль — як назавжди позбутися нальоту в унітазі

19:31

Навіщо хитрі норвежці кладуть шкарпетку з содою в сарай - несподіване поясненняВідео

19:14

Навіщо засипати соду з льодом у мийку — секрет, який врятує раковину

19:10

Україна б’є по найболючішому: Денисенко розповів, як Путін змушений реагуватиПогляд

19:04

Догляд за виноградом у вересні: що посипати під лозою, щоб грибок не зіпсував урожай

Реклама
18:52

Ефективний засіб чи міф: чи може звичайна сода знищити тарганів

18:51

Інсайдер розповів про "грубу поведінку" Меган Маркл під час співбесід

18:41

Бред Пітт натякнув на шлюб з Інес де Рамон і викликав хвилю чуток

18:15

У Трампа "накинулись" на Україну із звинуваченнями через удари по РФ - що сталось

18:11

Міль більше не оселиться в крупах: що покласти в шафу, щоб прогнати шкідника

18:03

Гороскоп Таро на сьогодні, 3 вересня: Тельцям — жити за засобами, Левам — активність

17:47

Акім Галімов презентував документальний фільм "Відстань до Незалежності" на Одеському міжнародному кінофестивалі

17:41

Для чого все більше людей сиплять соду довкола будинку - є важливий нюансВідео

17:21

Посеред дня Росія атакувала Рівненщину: є постраждалі та руйнування

17:21

Повітряні тривоги в Україні змінять: що означатимуть жовтий і червоний рівні

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини Черкаси
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти