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В Одесі - влучання у багатоповерхівку: постраждали 17 осіб, троє з них - діти

Анна Ярославська
3 вересня 2026, 06:49
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Людям надається необхідна допомога.
Наслідки нападу на Одесу в ніч на 3 вересня
Наслідки атаки на Одесу в ніч на 3 вересня / Колаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA

Головне:

  • Росія завдала удару по Одесі
  • Пошкоджено житловий багатоповерховий будинок
  • У місті постраждали 17 осіб

В Одесі в ніч на четвер, 3 вересня, пролунали вибухи. В результаті російської атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Постраждали люди. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворожа атака на Одесу. Пошкоджено багатоповерхівку", - написав він о 02:28.

відео дня

За словами голови МВА, інформація про можливих постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Пізніше Лисак повідомив про 8 постраждалих.

"Усі відповідні служби на місці. Людям надається необхідна допомога", - заявив він.

Вранці в четвер Лисак повідомив, що в результаті нічної ворожої атаки постраждали 17 осіб, серед них - троє дітей. Усім надається необхідна допомога.

Пошкоджено квартири з 10-го по 17-й поверхи 21-поверхового житлового будинку, а також автомобілі.

"Ліквідація наслідків атаки триває. На місці працюють комунальні та всі служби. Розгорнуто оперативні штаби, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу та консультації", - зазначив чиновник.

  • Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 3 вересня
    Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 3 вересня
  • Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 3 вересня
    Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 3 вересня
  • Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 3 вересня
    Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 3 вересня
  • Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 3 вересня
    Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 3 вересня
  • Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 3 вересня
    Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 3 вересня
  • Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 3 вересня
    Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 3 вересня
  • Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 3 вересня
    Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 3 вересня
  • Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 3 вересня
    Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 3 вересня

Росія знайшла слабке місце Одеси: думка експерта

Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що без SAMP/T Одеса залишається вразливою до надзвукових ракет П-800.

За його словами, проблема української протиповітряної оборони полягає в тому, що вона не може перехоплювати низку цілей, перехоплення яких характерне для ЗРК Patriot та SAMP/T.

"Я незмінно переконаний у необхідності розміщення в Одесі саме SAMP/T. І причиною цього є той факт, що однією з переважаючих складових атак на Одесу знову є ракети П-800 "Онікс", - зазначив він.

Дальність ураження цілі у SAMP/T може сягати 120 км, а висота - до 20 км.

"Фактично, SAMP/T за всіма своїми характеристиками анітрохи не поступається ЗРК Patriot, але у неї є одна важлива особливість - перехоплення надзвукових цілей на наднизьких висотах, якими є П-800 "Онікс", - додав Коваленко.

В Одесі - влучання у багатоповерхівку: постраждали 17 осіб, троє з них - діти
​SAMP/T / Інфографіка: Главред ​

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, російські окупанти в ніч на 2 вересня завдали ударів по Одесі, є поранені, пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлові будинки.

У ніч на 1 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ та область ракетами й ударними дронами. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. За даними ДСНС, у Києві вісім осіб загинули та ще п’ятеро постраждали, зокрема троє дітей. Під удар потрапила цивільна інфраструктура та житлова забудова столиці.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, внаслідок масованої російської атаки на Україну загинули щонайменше 12 осіб, серед них громадянин Індії. Ще десятки людей отримали поранення.

У Києві внаслідок удару по залізничному депо загинули сім осіб. Також під обстрілом опинилися Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпровська області.

В Одесі та області з вечора тривали удари КАБами та дронами. Через атаку тисячі сімей залишилися без електропостачання. Також було пошкоджено пункт пропуску на кордоні з Румунією та експортну інфраструктуру.

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Про персону: Сергій Лисак

Сергій Лисак - український діяч органів державної безпеки і державний службовець. Учасник АТО. З 7 лютого 2023 року до 15 жовтня 2025 року - голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації, пише Вікіпедія.

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