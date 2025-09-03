Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

Даяна Швець
3 вересня 2025, 08:30
11299
У МЗС Росії заявили про певний прогрес в гуманітарних питаннях.
Зеленский, Лавров
Москва готується до нового раунду переговорів / Колаж: Главред, фото УНІАН, скріншот

Головне з заяв Лаврова:

  • Російська сторона готова до мирних переговорів з Україною
  • Кремль висуває дві ключові умови для завершення війни

Росія заявила про готовність продовжувати перемовини щодо припинення війни проти України. За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, представники переговорних делегацій залишаються на зв’язку. Про це він повідомив в інтерв’ю індонезійському виданню Kompas, що розміщене на сайті МЗС РФ.

Глава російської дипломатії підкреслив, що головною метою Кремля є "мирне врегулювання української кризи". Він нагадав про переговори, які проходили з лютого по квітень 2022 року: спочатку у Білорусі, а згодом у Туреччині.

відео дня

Лавров традиційно звинуватив українську сторону у зриві цих перемовин, заявивши, що Київ діяв за вказівками західних союзників і обрав шлях продовження бойових дій.

Він також нагадав про кілька раундів переговорів у Стамбулі навесні цього року, де, за його словами, вдалося досягти часткових домовленостей у гуманітарних питаннях, зокрема, обміну полоненими та повернення тіл загиблих.

"Крім того, кожна сторона представила своє бачення передумов для завершення конфлікту. Глави делегацій залишаються на прямому зв’язку. Ми очікуємо на продовження переговорів", – зазначив міністр.

Окремо Лавров висунув умови, які, на думку Кремля, є ключовими для встановлення "довготривалого миру". Він наголосив, що необхідно юридично закріпити нові "територіальні реалії", маючи на увазі окуповані території – Крим, Севастополь, так звані "ДНР" і "ЛНР", а також частини Запорізької та Херсонської областей, приєднання яких Росія виправдовує псевдореферендумами.

Також він заявив, що Україна має зберігати нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус.

"Має бути гарантований нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України. Ці умови були зафіксовані в Декларації про державний суверенітет України 1990 року, і саме на їхній основі Росія та міжнародна спільнота визнали українську державність", - зазначив Лавров.

Перемовини про мир в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав місто, де може бути підписана угода про припинення вогню з Росією. Також він наголосив на ключовій ролі гарантій безпеки.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Під час цієї бесіди, за словами Трампа, він дізнався про "цікаві речі". Виступаючи на брифінгу, американський президент повідомив про цей факт і пообіцяв поділитися деталями пізніше.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, своєю чергою, поставив крапку у питанні зустрічі Зеленського і Путіна. За його словами, Анкара продовжує просувати ідею мирних переговорів між Україною та Росією.

Більше цікавих новин:

Про персону: Сергій Лавров

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін МЗС Росії мирне врегулювання Сергій Лавров новини України війна Росії та України мирні переговори переговори в Стамбулі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ знайшли слабке місце: чому РФ почне переговори вже восени, деталі Politico

ЗСУ знайшли слабке місце: чому РФ почне переговори вже восени, деталі Politico

09:20Війна
Чи відправить Німеччина своїх солдатів в Україну: Мерц поставив крапку

Чи відправить Німеччина своїх солдатів в Україну: Мерц поставив крапку

09:17Політика
Більше 70 прильотів на 14 локаціях: деталі масованого удару РФ по Україні

Більше 70 прильотів на 14 локаціях: деталі масованого удару РФ по Україні

09:14Україна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 3 вересня: Бикам - нерви, Собакам - небезпека

Китайський гороскоп на завтра 3 вересня: Бикам - нерви, Собакам - небезпека

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

Неймовірно помолодшала: Галкін засвітив на фото Пугачову з дітьми

Неймовірно помолодшала: Галкін засвітив на фото Пугачову з дітьми

Останні новини

09:52

Сім знаків зодіаку, які найчастіше стикаються з грошовими проблемами

09:20

ЗСУ знайшли слабке місце: чому РФ почне переговори вже восени, деталі Politico

09:17

Чи відправить Німеччина своїх солдатів в Україну: Мерц поставив крапку

09:14

Більше 70 прильотів на 14 локаціях: деталі масованого удару РФ по Україні

09:09

Реанімація Януковича: як Путін відчайдушно намагається знайти вихідПогляд

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 вересня (оновлюється)

09:00

На Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – Загородній

08:30

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

08:13

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
07:59

Великий військовий парад у Пекіні: Трамп звинуватив РФ, Китай і КНДР у плануванні змовиФото

07:02

Уламки дрона впали між багатоповерхівками: що відомо про атаку РФ на Київщину

06:29

Атака РФ на Кіровоградщину: постраждали 5 осіб, частина жителів без світлаФото

06:05

Сі чудово засвоює уроки російської безсоромностіПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 5 відмінностей на картинці з дітьми на пляжі за 53 с

05:22

Жир і нагар зникнуть за лічені хвилини: хитрий спосіб очищення духовки від бруду

04:44

Гороскоп на завтра 4 вересня: Тельцям - помилка, Дівам - божевільний день

04:09

Смішні, дивні й загадкові: яке найрідкісніше прізвище в УкраїніВідео

03:30

Які породи собак не слід заводити новачкам: найпроблемніші варіантиВідео

02:27

Європі загрожують цунамі та колосальні землетруси: катастрофічний прогноз учених

01:30

Колишня дівчина Брукліна Бекхема одружилася зі своєю подругою - деталі

Реклама
01:24

Росія атакує дронами Україну: у великих містах лунають вибухи, працює ППО

00:43

Герасимов з’явився не просто так: експерт розкрив плани Кремля на фронті

02 вересня, вівторок
23:57

Школа за мільйон: скільки українським зіркам коштує навчати своїх дітей

23:56

Загроза комбінованої атаки: РФ може вдарити ракетами по Україні

23:36

Його поява не випадкова: в одному з міст України помітили рідкісного птаха

23:33

Трамп заговорив про "цікаві речі" після розмови з Путіним

22:36

"Спливли жахливі обставини": нові подробиці у справі ПарубіяВідео

22:25

Усик контролює всі пояси, але є нюанс: промоутер Джошуа дав неочікуваний прогноз

22:18

Збрила все "під нуль": Емма Стоун з лисим черепом здивувала фанатівВідео

22:02

Мобілізація по-новому: в Україні готують масштабні зміни, що відомо

21:43

Вигадана реальність вбивці Парубія як симптом часуПогляд

21:26

Юна дівчина Остапа Ступки показала домашні кадри з ним: "Погодилася добровільно"

21:18

Найпотужніша магнітна буря атакувала країну: коли закінчиться майже 6-бальний шторм

20:56

Де може бути підписана угода про припинення вогню з Росією - Мерц назвав місто

20:47

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

20:35

"Бальзам" для часнику: копійчаний розчин, щоб він не гнив і дав гарний урожайВідео

20:09

Народила в 22 і залишила батькам: Аліна Гросу розкрила правду про молодшого брата

19:58

Простодушний пес влаштував переполох посеред ночі й розчулив Мережу несподіваною реакцієюВідео

19:53

Вибухи в Києві: РФ атакує столицю дронами, є загроза масованого ракетного удару

19:21

"Молюсь": з'явилась тривожна заява радника Трампа на фоні чуток про його смерть

Реклама
19:06

Із чого насправді роблять маргарин: несподівана відповідь вразить просто наповалВідео

18:53

Граціозна Варвара Кошова поділилася особистим

18:52

Не лише штраф а навіть втрата прав: в Україні водіїв почали суворо карати за фари

18:44

Зелене світло не означає "їдь": автоінструктор попередив про неочевидну помилкуВідео

18:42

У двох областях литимуть грозові дощі: синоптики попереджають про негоду

18:39

"Почнеться соціальний вибух, військових не зупинити": названо умову бунтів в РФ

18:18

"Україна сама винна": Путін готує виправдання перед новим терором

18:05

"Убило відразу, на моїх очах": Дімопулос показала, в яку ситуацію потрапив її син

18:02

Передумав: Євген Клопотенко заговорив про одруження і нове кохання

18:01

Дві прикмети, яких варто дотримуватися: свято 3 вересня

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти