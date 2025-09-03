"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

У МЗС Росії заявили про певний прогрес в гуманітарних питаннях.

Москва готується до нового раунду переговорів / Колаж: Главред, фото УНІАН, скріншот

Головне з заяв Лаврова:

Російська сторона готова до мирних переговорів з Україною

Кремль висуває дві ключові умови для завершення війни

Росія заявила про готовність продовжувати перемовини щодо припинення війни проти України. За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, представники переговорних делегацій залишаються на зв’язку. Про це він повідомив в інтерв’ю індонезійському виданню Kompas, що розміщене на сайті МЗС РФ.

Глава російської дипломатії підкреслив, що головною метою Кремля є "мирне врегулювання української кризи". Він нагадав про переговори, які проходили з лютого по квітень 2022 року: спочатку у Білорусі, а згодом у Туреччині.

Лавров традиційно звинуватив українську сторону у зриві цих перемовин, заявивши, що Київ діяв за вказівками західних союзників і обрав шлях продовження бойових дій.

Він також нагадав про кілька раундів переговорів у Стамбулі навесні цього року, де, за його словами, вдалося досягти часткових домовленостей у гуманітарних питаннях, зокрема, обміну полоненими та повернення тіл загиблих.

"Крім того, кожна сторона представила своє бачення передумов для завершення конфлікту. Глави делегацій залишаються на прямому зв’язку. Ми очікуємо на продовження переговорів", – зазначив міністр.

Окремо Лавров висунув умови, які, на думку Кремля, є ключовими для встановлення "довготривалого миру". Він наголосив, що необхідно юридично закріпити нові "територіальні реалії", маючи на увазі окуповані території – Крим, Севастополь, так звані "ДНР" і "ЛНР", а також частини Запорізької та Херсонської областей, приєднання яких Росія виправдовує псевдореферендумами.

Також він заявив, що Україна має зберігати нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус.

"Має бути гарантований нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України. Ці умови були зафіксовані в Декларації про державний суверенітет України 1990 року, і саме на їхній основі Росія та міжнародна спільнота визнали українську державність", - зазначив Лавров.

Перемовини про мир в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав місто, де може бути підписана угода про припинення вогню з Росією. Також він наголосив на ключовій ролі гарантій безпеки.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Під час цієї бесіди, за словами Трампа, він дізнався про "цікаві речі". Виступаючи на брифінгу, американський президент повідомив про цей факт і пообіцяв поділитися деталями пізніше.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, своєю чергою, поставив крапку у питанні зустрічі Зеленського і Путіна. За його словами, Анкара продовжує просувати ідею мирних переговорів між Україною та Росією.

Про персону: Сергій Лавров Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

