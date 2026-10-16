Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Не обов’язково штурмувати Крим: Жорін назвав можливий сценарій деокупації

Марія Николишин
16 жовтня 2026, 09:20
google news Підпишіться
на нас в Google
Жорін наголосив, що для такого розвитку подій Україні ще доведеться змінити ситуацію на інших напрямках.
Не обов’язково штурмувати Крим: Жорін назвав можливий сценарій деокупації
Що може змусити РФ піти з Криму / колаж: Главред, фото: УНІАН, deepstatemap

Головне із заяви Жоріна:

  • Крим можна звільнити без прямого штурму півострова
  • Ключ до цього - успіхи ЗСУ на інших ділянках фронту
  • Зараз пріоритет - зупинити Росію і вийти на переговори

Країна-агресор Росія може втратити контроль над Кримом без прямої військової операції ЗСУ на півострові. Такий сценарій можливий, якщо Україна досягне успіхів на інших ділянках фронту. Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник Максим Жорін в інтерв’ю 24 Каналу.

За його оцінкою, окремий наземний наступ безпосередньо на півострів для деокупації може й не знадобитися.

відео дня

"Якщо в нас усе буде добре на інших ділянках фронту, можна створити умови, за яких росіяни, як уже бувало в історії, самі підуть із Криму", - переконаний Жорін.

Водночас підполковник застерігає, що йдеться не про гарантований результат, а лише про один із можливих варіантів. Щоб він став реальністю, українським військам ще належить виконати чималий обсяг роботи на передовій.

Відповідаючи на запитання, чи можливо звільнити всі окуповані землі військовим шляхом, Жорін закликає тверезо зважувати нинішні ресурси.

На його думку, не варто ставити все на кін заради швидкого результату.

Стратегічний орієнтир держави при цьому, на переконання військового, має залишатися незмінним - відновлення міжнародно визнаних кордонів.

"Ми маємо жити з думкою про повернення абсолютно всіх територій", – наголосив він.

Жорін додав, що першочергове завдання України зараз - зупинити Росію та створити умови для переговорів на прийнятних для Києва умовах. Водночас повернення окупованих територій потребує поступових дій і довгострокового планування.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Що відомо про удари СБС по Криму

Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді говорив, що Сили безпілотних систем могли б працювати по військових цілях в окупованому Криму в сім разів інтенсивніше, якби кошти від західних партнерів надходили вчасно.

За його словами, Крим входить до числа ключових концептуальних стовпів на шляху до припинення війни.

"Справа не в тому, що виробничі потужності українських виробників не дозволяють нам виробляти необхідну кількість безпілотників. Проблема полягає у банальній затримці фінансування, яке наші партнери виділяють, але яке надходить значно повільніше, ніж ми плануємо", - зазначив командувач.

Роберт Бровді "Мадяр"
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни говорили, що українські сили зупинили просування російських військ на півночі Донеччини в районі річки Жеребець, де тривала операція "Вівальді". Окупанти намагалися прорватися на Лиманському напрямку, проте утримати здобуті рубежі не змогли.

Бригадний генерал Андрій Белецький заявив, що українські військові завершили четвертий етап операції "Вівальді", під час якого повернули під контроль ще 101 кв. км території та звільнили три населені пункти. Загальні втрати російських військ за час операції сягнули приблизно 8 тисяч військовослужбовців.

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська мають просування поблизу тьох населених пунктів на Донеччині.

Читайте також:

Про персону: Максим Жорін

Максим Жорін - заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), підполковник ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов - Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов - Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини України новини Криму деокупація Криму Максим Жорін Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія відкидає перемир’я: в ISW розкрили, чого домагається Кремль

Росія відкидає перемир’я: в ISW розкрили, чого домагається Кремль

10:51Війна
У Києві розпочався опалювальний сезон: у яких районах поки що не буде тепла

У Києві розпочався опалювальний сезон: у яких районах поки що не буде тепла

10:42Україна
В Україні критична нестача ракет для Patriot: WP назвав їх кількість

В Україні критична нестача ракет для Patriot: WP назвав їх кількість

09:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Цибуля переживе морози й дасть ранню зелень: як і коли садити восени

Цибуля переживе морози й дасть ранню зелень: як і коли садити восени

Дощі з мокрим снігом та заморозки: коли і де в Україні зміниться погода

Дощі з мокрим снігом та заморозки: коли і де в Україні зміниться погода

Як зібрати уламки розбитого скла на підлозі - швидкий лайфхак

Як зібрати уламки розбитого скла на підлозі - швидкий лайфхак

Росія та Україна домовилися про перемир’я: де та для чого припинили вогонь

Росія та Україна домовилися про перемир’я: де та для чого припинили вогонь

Які квіти не можна ставити в квартирі: 7 найгірших варіантів

Які квіти не можна ставити в квартирі: 7 найгірших варіантів

Останні новини

11:05

Універсальний маринад для грибів на 1 л води: ідеальний рецепт на зиму

11:03

На Волині попередили про загрозу витоку аміаку: що відомо

10:51

Росія відкидає перемир’я: в ISW розкрили, чого домагається Кремль

10:51

"Якщо ти не можеш": Денисенко розкрила причину конфлікту з чоловіком

10:42

У Києві розпочався опалювальний сезон: у яких районах поки що не буде тепла

"Можливі дуже жорсткі графіки або блекаути": Прокіп - про сценарії майбутньої зими«Можливі дуже жорсткі графіки або блекаути»: Прокіп - про сценарії майбутньої зими
10:24

Дорожча на початку, але з роками дешевшає: яка мульча найкраща для клумб

10:22

Хвойні голки для саду й городу: 4 способи застосувати опад із користю

10:07

Кути килима більше не загинатимуться: як вирівняти їх за одну нічВідео

09:57

Квашена капуста без води й оцту: секрет хрумкої заготовки на зиму

Реклама
09:53

"Дорожче лише квартири": переможниця шоу "Холостяк" показала елітну покупкуВідео

09:49

В Україні критична нестача ракет для Patriot: WP назвав їх кількість

09:20

Не обов’язково штурмувати Крим: Жорін назвав можливий сценарій деокупації

09:07

Удар дронів по Волині: блекаут в Луцьку, постраждали два підприємства, є поранені

08:30

Масована атака БПЛА на РФ: у Москві закрито аеропорти, у Володимирі — вибухи

08:25

РФ атакувала Умань: загорілась багатоповерхівка, є постраждаліФото

07:33

Трамп відмовився мати справу із Зеленським і пояснив чому

07:30

Свідок у справі Сенниченка міг мати власні інтереси навколо ОПЗ та ОГХК — Гаврилечко

06:51

Наказ обмежити використання Starshield для ЗСУ надійшов із Білого дому — Reuters

06:24

Що одягнути, якщо набридли джинси: 5 альтернатив

06:15

Гороскоп на завтра, 17 жовтня: Овнам - зрада, Рибам - чудові новини

Реклама
05:55

"Тіло вмирає": Міла Нітіч постраждала через схуднення на уколах

05:11

Осіннє вапнування газону може нашкодити: що потрібно перевірити перед процедурою

04:51

Не сміття, а скарб: навіщо все більше людей збирають цибулеве лушпиння в банкиВідео

04:12

Як зібрати уламки розбитого скла на підлозі - швидкий лайфхак

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці з видрою за 46 с

03:39

Як перетворити опале листя на безкоштовний "золотий" гумус: поради садівниціВідео

03:03

Апельсинові шкірки проти шкідників: як приготувати домашній настій для рослин

02:15

Загадковий сигнал із космосу поставив астрономів у глухий кут: деталі відкриття

01:04

У будинку стане набагато тепліше: розкрито секрет ефективної роботи радіатораВідео

15 жовтня, четвер
23:53

У Києві та області перебої з електроенергією та водою: деталі "прильотів"

23:38

Україна готує нову кампанію проти РФ за допомогою дронів на базі ШІ - The Atlantic

23:02

Перебої з передачею розвідданих США по ракетах РФ: у Зеленського назвали причину

23:00

Гроші та успіх накриють з головою: які три знаки зодіаку спіймають удачу

22:50

Як розрахувати особисте число на 2027 рік: нумерологи пояснили, що воно означає

22:08

У родині української ведучої сталося горе: помер її двоюрідний брат

22:03

5 речей, на яких не можна економити: Андре Тан оприлюднив важливий перелік

22:02

Путін звинуватив Україну в атаках на НПЗ і пригрозив відповіддю

22:00

Потужні удари до тилу РФ: Британія передасть Україні нові ракети Storm Shadow

21:08

Оголошено ім'я нової героїні шоу "Холостячка"

21:06

Як заощадити на електроенергії: названо головні прилади-"вампіри"Відео

Реклама
20:40

Тест на IQ: потрібно знайти балерину серед фламінго за 12 секунд

20:11

Хіт 1969 року написали за 20 хвилин: пісня стала однією з найвидатніших в історії музикиВідео

20:01

Світло в Україні вимикатимуть майже весь день: графіки на 16 жовтня

20:00

Навіщо посипати раковину борошном: дешевий трюк і головна загроза

19:55

РФ готує новий штурм: у ЗСУ назвали два небезпечні напрями фронту

19:50

"Україна буде змушена просити мир": у Зеленського попередили про тривожний сценарій

19:36

Чому не варто застеляти ліжко зранку: неочікувана порада лікарів

19:25

12-й КМЕФ: про те, як бізнесу й економіці вистояти в нових умовах

19:10

Як зберегти тепло і зменшити витрати - допоможе один предмет з кухні

19:10

У Києва немає плану "Б": Денисенко пояснив, на що розраховує ЄвропаПогляд

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти