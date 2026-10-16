Не обов’язково штурмувати Крим: Жорін назвав можливий сценарій деокупації

Жорін наголосив, що для такого розвитку подій Україні ще доведеться змінити ситуацію на інших напрямках.

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Що може змусити РФ піти з Криму / колаж: Главред, фото: УНІАН, deepstatemap

Головне із заяви Жоріна:

Крим можна звільнити без прямого штурму півострова

Ключ до цього - успіхи ЗСУ на інших ділянках фронту

Зараз пріоритет - зупинити Росію і вийти на переговори

Країна-агресор Росія може втратити контроль над Кримом без прямої військової операції ЗСУ на півострові. Такий сценарій можливий, якщо Україна досягне успіхів на інших ділянках фронту. Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник Максим Жорін в інтерв’ю 24 Каналу.

За його оцінкою, окремий наземний наступ безпосередньо на півострів для деокупації може й не знадобитися.

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"Якщо в нас усе буде добре на інших ділянках фронту, можна створити умови, за яких росіяни, як уже бувало в історії, самі підуть із Криму", - переконаний Жорін.

Водночас підполковник застерігає, що йдеться не про гарантований результат, а лише про один із можливих варіантів. Щоб він став реальністю, українським військам ще належить виконати чималий обсяг роботи на передовій.

Відповідаючи на запитання, чи можливо звільнити всі окуповані землі військовим шляхом, Жорін закликає тверезо зважувати нинішні ресурси.

На його думку, не варто ставити все на кін заради швидкого результату.

Стратегічний орієнтир держави при цьому, на переконання військового, має залишатися незмінним - відновлення міжнародно визнаних кордонів.

"Ми маємо жити з думкою про повернення абсолютно всіх територій", – наголосив він.

Жорін додав, що першочергове завдання України зараз - зупинити Росію та створити умови для переговорів на прийнятних для Києва умовах. Водночас повернення окупованих територій потребує поступових дій і довгострокового планування.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Що відомо про удари СБС по Криму

Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді говорив, що Сили безпілотних систем могли б працювати по військових цілях в окупованому Криму в сім разів інтенсивніше, якби кошти від західних партнерів надходили вчасно.

За його словами, Крим входить до числа ключових концептуальних стовпів на шляху до припинення війни.

"Справа не в тому, що виробничі потужності українських виробників не дозволяють нам виробляти необхідну кількість безпілотників. Проблема полягає у банальній затримці фінансування, яке наші партнери виділяють, але яке надходить значно повільніше, ніж ми плануємо", - зазначив командувач.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни говорили, що українські сили зупинили просування російських військ на півночі Донеччини в районі річки Жеребець, де тривала операція "Вівальді". Окупанти намагалися прорватися на Лиманському напрямку, проте утримати здобуті рубежі не змогли.

Бригадний генерал Андрій Белецький заявив, що українські військові завершили четвертий етап операції "Вівальді", під час якого повернули під контроль ще 101 кв. км території та звільнили три населені пункти. Загальні втрати російських військ за час операції сягнули приблизно 8 тисяч військовослужбовців.

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська мають просування поблизу тьох населених пунктів на Донеччині.

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Про персону: Максим Жорін Максим Жорін - заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), підполковник ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов - Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов - Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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