Удари по Криму можуть зрости в 7 разів: Мадяр назвав головну перешкоду

Командувач СБС розповів, чому темп кампанії проти півострова залежить не від українських заводів, а від швидкості платежів партнерів.

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Що заважає посиленню ударів по Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот youtube.com, wikipedia

Коротко:

СБС могли б бити по Криму в сім разів частіше

Підрозділ наразі оснащений лише на 14% від потреби

За кілька місяців СБС знищили понад 300 засобів ППО

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Сили безпілотних систем могли б працювати по військових цілях в окупованому Криму в сім разів інтенсивніше, якби кошти від західних партнерів надходили вчасно. Про це в інтерв'ю AP сказав командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Атаки на об'єкти на окупованому півострові командувач називає лише першим етапом ширшої кампанії.

"Крим входить до числа ключових концептуальних стовпів на шляху до припинення війни", - підкреслив Бровді.

Забезпечення підрозділу технікою для повноцінної роботи в цьому напрямку становить лише 14% від потреби, і вузьке місце тут не в українській промисловості.

"Справа не в тому, що виробничі потужності українських виробників не дозволяють нам виробляти необхідну кількість безпілотників. Проблема полягає у банальній затримці фінансування, яке наші партнери виділяють, але яке надходить значно повільніше, ніж ми плануємо", - зазначив командувач.

Як СБС вибивають протиповітряну оборону

За останні місяці підрозділ ліквідував понад 300 одиниць протиповітряної оборони - зенітні ракетні комплекси, радіолокаційні станції та обладнання радіоелектронної боротьби. Результат видно за статистикою пусків: під час чотирьох останніх масованих ракетних обстрілів із території півострова РФ застосувала лише п'ять ракет.

Значна частина радянської зенітної артилерії живиться від електромережі - саме тому енергетична інфраструктура Криму стала постійною ціллю. Там, де на півострові працює Starlink, СБС уражають навіть найзахищеніші об'єкти, витрачаючи в середньому три безпілотники з різними бойовими частинами залежно від цілі.

"Створення умов, які унеможливлюють збереження будь-яких військових можливостей… зробить Крим нецікавим… як військовий плацдарм", - сказав Мадяр.

Wildberries як цiль у російському тилу

Окремий напрямок кампанії - логістика найбільшого російського маркетплейсу.

"Wildberries – це, насамперед, платформа постачання, свого роду інтендант війни", - сказав Бровді.

Терміни цієї кампанії командувач називати відмовився, зауваживши лише, що тиск триватиме доти, доки компанія не зможе швидко відновлювати свою діяльність. Удари по мережі мають ще одну мету - перенести війну в побут звичайних росіян.

"Це виявилося чутливим індикатором благополуччя величезної частини населення Росії – людей, які вважають себе абсолютно не зачепленими діями країни-агресора", - сказав він.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Як писав раніше Главред, "Мадяр", у день свого 51-річчя поділився баченням завершення війни. Він наголосив, що російські війська не демонструють готовності зупинитися, а припинення бойових дій можливе лише після глибоких змін усередині держави-агресора.

За його словами, війна закінчиться тоді, коли Росія втратить здатність платити за війну, виробляти зброю, захищати тил, відправляти живу силу та підтримувати ілюзію стабільності. Українська стратегія, підкреслив він, має базуватися на системному асиметричному знекровленні цих п’яти стовпів.

У своєму зверненні командувач СБС закликав українців триматися, адже попереду ще складніші випробування. Він підкреслив, що зброєю України є інтелект, технологічна перевага та прагнення до справедливості. Завершив він допис емоційною обіцянкою: "Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо й відбудуємо".

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Про персону: хто такий "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") - український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

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