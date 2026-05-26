В Україні назвали нові формати перемир'я з Росією - що пропонують Кремлю

Юрій Берендій
26 травня 2026, 22:26
Україна разом із партнерами з ЄС розглядає можливість запровадження локальних перемир’їв із Росією в окремих сферах.
Сибіга розповів про нові формати перемир'я з Росією / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 24 ОМБр імені короля Данила

Про що сказав Андрій Сибіга:

  • Україна та ЄС шукають формати локальних перемир’їв
  • Серед варіантів — портове чи енергетичне затишшя
  • Такі кроки стануть тестовими моделями деескалації

Україна разом із європейськими партнерами розглядає можливість запровадження локальних форматів перемир’я з Росією як одного з практичних кроків до деескалації. Серед запропонованих варіантів – "аеропортне", "енергетичне" або "портове" перемир’я. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спілкування в кулуарах форуму "Україна–Африка. Минуле, сучасне і майбутнє відносин", передає Укрінформ.

За його словами такі локальні перемир'я можуть стати тестовими моделями для перевірки дієвості такого підходу.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що завтра разом із главами МЗС країн ЄС обговорюватимуть можливі формати локальних перемир’їв із Росією.

"Це може бути "аеропортне" перемир'я, це може бути "енергетичне" перемир'я, це може бути "портове" перемир'я. Тобто давайте оберемо напрямок, кейс, справу і спробуємо її вирішити у чітко визначенні часові рамки", – підсумував він.

Андрій Сибіга / Інфографіка: Главред

Що вимагає Кремль для завершення війни

Як писав Главред, Кремль висуває вимогу щодо виведення українських військ з решти території Донецької області як передумову для припинення вогню, хоча досягти цієї цілі російські сили самі досі не змогли. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що проведення нового раунду тристоронніх переговорів між США, Україною та Росією зараз не має сенсу, оскільки, за його словами, Україна повинна зробити значний крок і залишити неокуповану частину Донецької області. Лише після цього, як стверджує російська сторона, можливе припинення бойових дій і продовження переговорного процесу.

"Кремль вже давно висуває вимогу щодо неокупованого Донбасу як попередню умову для введення перемир’я або досягнення мирного врегулювання в Україні. Віддача решти неокупованих Донецької та Луганської областей надала б Росії контроль над "фортечним поясом" України — низкою укріплених міст, які з 2014 року слугують основою оборони України в цьому регіоні", - йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що така позиція не містить жодних гарантій досягнення остаточної мирної угоди. Вони вважають, що фактично Росія намагається отримати території, які можуть бути використані як зручний плацдарм для подальших наступальних дій у майбутньому.

Андрій Сибіга / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Глава МЗС Андрій Сибіга розкрив ідею нового формату перемир’я з Росією, який передбачає припинення ударів по аеропортах, та наголосив на зусиллях Києва щодо залучення Євросоюзу в переговорний процес. Сибіга повідомив, що ця ініціатива має доповнювати дипломатію Вашингтона і є частиною комплексного підходу деескалації. Про це міністр заявив під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зафіксували, що під час оголошеного Росією перемир’я ворог накопичував ресурси і продовжував удари артилерією та дронами типу "Молнія", що підтверджують повідомлення речника однієї з українських бригад. Така використання перемир’я на фронті свідчить про відсутність тривалої паузи в бойових діях попри оголошені домовленості.

Як раніше повідомляв Главред, пропозиція України продовжити перемир’я після 11 травня була відхилена Росією, яка натомість здійснила масовані атаки дронами. Міністр Андрій Сибіга закликав посилити тиск на РФ ефективними санкціями та активізувати роль Європи у мирному процесі, доповнюючи американську дипломатію і підсилюючи позиції Києва.

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

