КНДРівців їм мало: Зеленський розповів про найманців РФ з інших країн на фронті

Зеленський обговорив ситуацію на передовій із командирами.

https://glavred.net/war/kndrovcev-im-malo-zelenskiy-rasskazal-o-naemnikah-rf-iz-drugih-stran-na-fronte-10687103.html Посилання скопійоване

Російські найманці в Україні / колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, Міноборони РФ

Головне із заяви:

На Вовчанському напрямку помітили російських найманців

Це солдати із із Китаю, Пакистану, Узбекистану, Таджикистану та країн Африки

Україна буде на це реагувати

Країна-агресор Росія використовує в боях на Вовчанському напрямку найманців із Китаю, Пакистану, Узбекистану, Таджикистану та країн Африки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

Він розповів, що відвідав на Вовчанському напрямку воїнів 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

відео дня

За його словами, він обговорив із командирами ситуацію на передовій, оборону Вовчанська та динаміку боїв.

"Окремо порушували питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад. Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський вручив захисникам державні нагороди.

Росія втягує інші країни у війну

В ГУР повідомляли, що на тлі значних втрат, Росія намагається втягнути Лаос у війну проти України.

"Масове залучення найманців із країн Африки та Азії, а також підрозділів КНДР, не достатнє для покриття необхідних резервів росіян", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, відомо, що керівництво Лаосу висловлює готовність відправити до Росії до 50 "військовослужбовців-саперів" і сприяти розмінуванню Курщини.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, начальник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що російські окупанти намагаються прорватися до населеного пункту Кам’янське, що в Запорізькій області. Ворог для реалізації загарбницьких цілей перекидає нові підготовлені підрозділи.

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко заявив, що війська країни-агресорки Росії здійснили спробу прориву на контрольно-пропускному пункті "Гоптівка".

Крім того, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук повідомив, що окупаційні війська країни-агресорки Росії переходять у фазу безпосереднього штурму Покровська, що у Донецькій області.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред